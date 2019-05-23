 Пропонуючи обмінювати "всіх на всіх", Росія "не знайшла" 80 полонених українців, - Марчук

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Євген Марчук, який до 19 травня був представником України в Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.
"Принцип обміну заручниками "всіх на всіх" Україна підтримує. Але що виходить: обмінялися списками. Ми передали "туди" за відповідною процедурою з участю ОБСЄ і Міжнародного Червоного Хреста (МЧХ) детальний список на 107 осіб, про яких ми точно знаємо, що вони живі, і навіть знаємо, де вони там перебувають. Але нам через якийсь час з того боку відповідають, що "вони" встановили тільки 27 осіб. А про інших наших 80 осіб вони нічого не знають і вони їх не знайшли.
Одного разу до таких незнайдених навіть потрапили двоє наших військових, яких офіційно відвідав представник ОБСЄ пан Т. Фріш. На мій погляд, це може бути пов'язано тільки з одним. Більшість із цих 80 наших могли бути піддані важким тортурам і сліди цих тортур зразу ж видимі. А це Гаага. Інших причин я не бачу", - пише Марчук.
Також, за словами Марчука, представники ОРДЛО щоразу вносять до своїх списків на обмін "всіх на всіх" осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини, які не мають жодного стосунку до війни на Донбасі (вчинили ці злочини під час подій на Майдані (спецпризначенці "Беркуту"), чи 2 травня в Одесі, чи вчинили теракти в Харкові і Запоріжжі).
"Тому Україна "ЗА" принцип обміну "всіх на всіх", але якщо це буде чесно і за активної участі міжнародних гуманітарних інституцій", - наголосив екс-представник України у ТКГ.
коли гниє в землі.
Патологи́ческая ло́жь или псевдоло́гия (от др.-греч. ψεῦδος «ложь» и λόγος «слово, речь») - патологическая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. ... Патологические лжецы могут осознавать, что врут, а могут и верить в то, что говорят правду.
Користування науковими статтями Вікіпедії - зрада? Я користуюсь інформацією українською, польською, російською, англійською та німецькою мовами.
І що?
Скажіть, звідки ви такі придурки беретесь, вважаючи себе розумними?
Навіщо тоді переговори? Лише як привід для нових, нових і нових санкцій, і зброї для інформаційної війни.
Впевний, що Зеленський говорить про перемовини з Росією, про мир, проте все чудово розуміє. Доказами цього є його слова на переговорах з представниками Уряду і Конгресу США:
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«США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога, - наголосив Президент. - Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ».
1.Зеленский как новый президент страны предлагает переговоры.
2.***** вынужден будет на них идти, иначе информационную войну он проигрывает.
3.На переговорах при свидетелях из демократических стран он спросит типа "чего ты хочешь, *****, зачем убиваешь украинцев"?
4.***** ответит типа "это не я, это ваш народ не хочет в ЕС и НАТО".
5.Зеленский ответит - "а мы спросим у народа, на референдуме".
6.Нет сомнений, что результаты референдума покажут желание людей вступить в ЕС и НАТО.
7.У ***** не останется возможности прикрываться чужим народом. Он вынужден будет идти на какие-то другие соглашения. НО ВЫПОЛНЯТЬ ИХ НЕ БУДЕТ НИКОГДА.
8.Это станет поводом для новых и новых санкций, и для информационной войны против *****. А передышка, полученная Украиной, будет использована для подъёма экономики, борьбы с коррупцией, построению государственных и военных институций и инфраструктуры евро-атлантического образца.
9.Это либо выбьет электоральную табуретку из-под режима *****, либо сильно её пошатнёт.
10.До этого война не закончится.
Надо быть реалистом. Думаю, Зеленский таким является. Меня беспокоит пока только то, как он в будущем будет поступать с друзьями, которые зажрутся. А такие будут. Именно это будет определять уровень доверия к нему и его политике.
"Мы смотрим на европейский контекст через НАТО. Мы имеем обязательство перед нашими союзниками Альянса о коллективной безопасности. И это обязательство является четким как с точки зрения стран НАТО, так и стран, как ваша, которая не является членом НАТО. Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии."
Меняйте 27 на 27, как первый этап! Дальше видно будет.
А может они сами хотели рвануть...( не дай бог, но как вариант...)
лишить ордловца почетного звания захеровца навсегда - лучше посмертно...
после последнего кацапляндского царя - там никому нельзя верить уже 100 + 2 лет...
блин - нет, в Украине 73% будут до сдоху!
Отдаем Зелю.
Где рожден в Украине ты был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;
Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчел
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме москаль топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...
Если мать тебе дорога -
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
Если вынести нету сил,
Чтоб москаль, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;
Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель...
Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в иловайских котлах,
Что погиб за Украинский Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтобы фото его, на жах
Взял москаль и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...
Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел,- так ее любил,-
Чтобы ее живьем москали
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви...
Если ты не хочешь отдать
Москалю с его черным нутром
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,-
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Москаля уничтожил твой брат,
И убил москаля твой сосед,-
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Москаля ведь убил твой брат,-
Это он, а не ты солдат.
Так убей москаля, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Ще цікаво: Марчук каже про 27 наших військовополонених, які вони визнають... Це: 24 моряка, Сущенко(журналіст), директор заводу (який контрабандою вивозив деталі - прізвище забув)... а хто 27-ий?
Так оце тому то всі військовополонені, згідно "логіки" ворога...