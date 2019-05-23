EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  6701  86
Матеріали за темою:
Все про:Марчук (101) Росія (17179) полонені (379) Тристороння контактна група (83)

 Пропонуючи обмінювати "всіх на всіх", Росія "не знайшла" 80 полонених українців, - Марчук

Пропонуючи обмінювати "всіх на всіх", Росія "знайшла" лише 27 зі 107 полонених українців.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Євген Марчук, який до 19 травня був представником України в Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.

"Принцип обміну заручниками "всіх на всіх" Україна підтримує. Але що виходить: обмінялися списками. Ми передали "туди" за відповідною процедурою з участю ОБСЄ і Міжнародного Червоного Хреста (МЧХ) детальний список на 107 осіб, про яких ми точно знаємо, що вони живі, і навіть знаємо, де вони там перебувають. Але нам через якийсь час з того боку відповідають, що "вони" встановили тільки 27 осіб. А про інших наших 80 осіб вони нічого не знають і вони їх не знайшли.

Одного разу до таких незнайдених навіть потрапили двоє наших військових, яких офіційно відвідав представник ОБСЄ пан Т. Фріш. На мій погляд, це може бути пов'язано тільки з одним. Більшість із цих 80 наших могли бути піддані важким тортурам і сліди цих тортур зразу ж видимі. А це Гаага. Інших причин я не бачу", - пише Марчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі заручників Кремля просять Зеленського сказати, хто опікуватиметься звільненням полонених

Також, за словами Марчука, представники ОРДЛО щоразу вносять до своїх списків на обмін "всіх на всіх" осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини, які не мають жодного стосунку до війни на Донбасі (вчинили ці злочини під час подій на Майдані (спецпризначенці "Беркуту"), чи 2 травня в Одесі, чи вчинили теракти в Харкові і Запоріжжі).

"Тому Україна "ЗА" принцип обміну "всіх на всіх", але якщо це буде чесно і за активної участі міжнародних гуманітарних інституцій", - наголосив екс-представник України у ТКГ.

Також читайте: У Кремлі пропонують почати діалог з обміну полоненими

Пропонуючи обмінювати всіх на всіх, Росія не знайшла 80 полонених українців, - Марчук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128393
 
   
 Топ коментарі
 
кацап є добрим тоді
коли гниє в землі. Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 186
 показати весь коментар
 
все обещания парашки не стоят воздуха которые они сотрясают
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
кацап є добрим тоді
коли гниє в землі. Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 186
 показати весь коментар
 
 
все обещания парашки не стоят воздуха которые они сотрясают
 показати весь коментар
 
 
Новообране каже що мі адін народ і нам нужна міріться
 показати весь коментар
 
 
Ну референдум про капітуляцію воно вже готує? І мова йому вуха коле. І з кацапами воно в заставу цілувались, і з голодомору глумилось, і з помісної церкви глумилось, і для ригів танцівало... Надоїло писати... Думаю що Зедебілах всеодно не дойде...
 показати весь коментар
 
 
Нацючня поголовно хвора патологічною брехнею. Тому народ і викинув їх з політики.

Патологи́ческая ло́жь или псевдоло́гия (от др.-греч. ψεῦδος «ложь» и λόγος «слово, речь») - патологическая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. ... Патологические лжецы могут осознавать, что врут, а могут и верить в то, что говорят правду.
 показати весь коментар
 
 
Прикольно, когда типа украинец и пишет на украинском, НО цитирует раша вики)))
 показати весь коментар
 
 
Що ща маячня.
Користування науковими статтями Вікіпедії - зрада? Я користуюсь інформацією українською, польською, російською, англійською та німецькою мовами.
І що?
 показати весь коментар
 
 
Ну как в поисковике забили слово "ложь", так он вам и выдал))) Чего то слово "брехня" не искали)))
 показати весь коментар
 
 
Я знав медичний термін російською мовою. Маю фотографічну пам'ять і запам'ятовую фактично все, що хоч раз потрапило на очі за моє життя. Звичайно, мовою оригіналу. Як, наприклад, вираз "патологическая ложь".
 показати весь коментар
 
Да, да... И именно поэтому лайкаете всех козломордых, величающих Украину свинарником... 23.05.2019 00:17

 показати весь коментар
 
 
Кстати... А кто такие "нацючня"??? Желательно с фамилиями....
 показати весь коментар
 
 
Послухай, я таких як ти сотні і тисячі перебачив. Я на Цензорі з 2006 року, здається. І багато раз спостерігав, як вигулькує свіжий диванний патріот типу тебе, - вас називають "нульовка", бо вас ніхто не читає, - кине фразу про імперську Рашку, а далі починає поряд з собою шукати зраду, ольгінців, ботів, лахтінців та сєпарів. "Знайшовши" їх, він радісно про це заявляє, і зникає, вважаючи себе розвідником в тилу ворога.
Скажіть, звідки ви такі придурки беретесь, вважаючи себе розумними?
 показати весь коментар
 
 
бум зна, що пригожин заслав своїх ботів на бутусовщину ще з 2006-го року... бум зна...
 показати весь коментар
 
 
так я не понял, почему дпсу отсасывает или бабло? пфф ответка от наших погранцов чего молчит
 показати весь коментар
 
Не знаете что делать? Сделайте кацапских тоже 27 из всего числа. Остальных вечером мешки на голову и в овраг.
 показати весь коментар
 
Сначала их по Майдану провести под конвоем. Кто после этого выживет, того можно и в овраг.
 показати весь коментар
 
107 разве? Мне кажется раза в 3 больше украинцев в разейском плену.
 показати весь коментар
 
Украинские пленные в разейском плену, да еще посещаемые иностранными организациями ето одно из самых больших доказательств росийско-украинской войны. От етого и нужно отталкиваться для судов в Гааге и прочих судах.
 показати весь коментар
 
 
Более пяти тысяч украинцев находятся в тюрьмах РоссииКорреспондент.net, 21 мая 2019, 09:38.
 показати весь коментар
 
Переговори треба вести, при свідках. Чогось там треба досягати. ***** своїх же зобов'язань виконувати НЕ БУДЕ. Чому? Бо *****, і крапка.
Навіщо тоді переговори? Лише як привід для нових, нових і нових санкцій, і зброї для інформаційної війни.
Впевний, що Зеленський говорить про перемовини з Росією, про мир, проте все чудово розуміє. Доказами цього є його слова на переговорах з представниками Уряду і Конгресу США:
--------------
«США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога, - наголосив Президент. - Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ».
 показати весь коментар
 
 
Хорошо,зачем тогда вчера был вброс про референдум от богдана.Посмотреть на реакцию людей? Хотя прекрасно знают,что референдум провести не возможно,из за того ,что закон про референдум был еще отменен в 2014 году.
 показати весь коментар
 
 
зато поняли шо с людьми шутить не стоит...а то +73% могут резко стать -3%... Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 7542
 показати весь коментар
 
 
Ну что тут непонятного!?
1.Зеленский как новый президент страны предлагает переговоры.
2.***** вынужден будет на них идти, иначе информационную войну он проигрывает.
3.На переговорах при свидетелях из демократических стран он спросит типа "чего ты хочешь, *****, зачем убиваешь украинцев"?
4.***** ответит типа "это не я, это ваш народ не хочет в ЕС и НАТО".
5.Зеленский ответит - "а мы спросим у народа, на референдуме".
6.Нет сомнений, что результаты референдума покажут желание людей вступить в ЕС и НАТО.
7.У ***** не останется возможности прикрываться чужим народом. Он вынужден будет идти на какие-то другие соглашения. НО ВЫПОЛНЯТЬ ИХ НЕ БУДЕТ НИКОГДА.
8.Это станет поводом для новых и новых санкций, и для информационной войны против *****. А передышка, полученная Украиной, будет использована для подъёма экономики, борьбы с коррупцией, построению государственных и военных институций и инфраструктуры евро-атлантического образца.
9.Это либо выбьет электоральную табуретку из-под режима *****, либо сильно её пошатнёт.
10.До этого война не закончится.
Надо быть реалистом. Думаю, Зеленский таким является. Меня беспокоит пока только то, как он в будущем будет поступать с друзьями, которые зажрутся. А такие будут. Именно это будет определять уровень доверия к нему и его политике.
 показати весь коментар
 
 
Говно кацапское, ты можешь надеяться на это сколько хочешь. НАТО же заявило следующее:

"Мы смотрим на европейский контекст через НАТО. Мы имеем обязательство перед нашими союзниками Альянса о коллективной безопасности. И это обязательство является четким как с точки зрения стран НАТО, так и стран, как ваша, которая не является членом НАТО. Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии."
 показати весь коментар
 
 
Дебил! Не позорь Латвию! Смени флажок на москальский!
 показати весь коментар
 
допоки в друзях і соратниках клоуна (або, простіше, на державних посадах в Україні) числитимуться такі токсичні особи як Коломойський, Богдан, Данилюк та інші рейдери-корупціонери - доти США нічого Україні не допомогатиме. Хіба що - на словах; в кращому випадку - при окремих голосуваннях в РБ ООН.
 показати весь коментар
 
Звичайно, що росія свідомо ігнорує обмін полоненними і заручниками. Чому? Тому, що життя простих людей вони не цінують.
 показати весь коментар
 
 
Зачем придерживаться этой заранее известно, что не выполнимой формулы "всех на всех"?
Меняйте 27 на 27, как первый этап! Дальше видно будет.
 показати весь коментар
 
 
Очень сложная это тема. Даже трогать не надо в определённом смысле. То мученики. Мы все в долгу перед ними. И конечно там гораздо больше. Страшная цена что заплатили они. Вспомните подзабытый случай вроде летом 12 года когда погран-катер кацапии просто убил в открытом море рыбаков. Потом выяснилось что были и раньше чуть такие случаи. Журналист там опрашивал в наших посёлках семьи и погибших и раньше пропавших. Промолчал тогда МИД при шапкокраде---а ведь пахло международным судом по морскому праву. А потом был захват возле керченского моста! Рядом страшный и лютый враг. Но всё равно не понимаем пока. И не скоро всё узнаем. Да и всё врядли. Эта беда нам надолго.
 показати весь коментар
 
 
так и кацабам для обмена предаставить 27 человек...и будет-"всех-на всех"... Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 50 и хай "абтекают"...
 показати весь коментар
 
 
кстати пан Президент никак не отреагировал на захват в плен наших 8-ми воинов...весь в "палитике"...трудяга... Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 3620
 показати весь коментар
 
 
А ты уверен, что их захватили?
А может они сами хотели рвануть...( не дай бог, но как вариант...)
 показати весь коментар
 
в рашаговносми один раз (потом удалили) мелькнуло, что выследили и взяли в плен украинскую ДРГ...и все...тишина...ни геройских восхвалений...ни количество в ДРГ...тишина
 показати весь коментар
 
 
Эй, Зебил, а ну ка разрули "где то по середине"...
 показати весь коментар
 
а от и вечное дурко даунбасятское проявилось...
 показати весь коментар
 
но нажралось и не сумело ...
лишить ордловца почетного звания захеровца навсегда - лучше посмертно... Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 9663
 показати весь коментар
 
ну сколько можно быть наивными?
после последнего кацапляндского царя - там никому нельзя верить уже 100 + 2 лет...
блин - нет, в Украине 73% будут до сдоху!
 показати весь коментар
 
 
Всех наших заключенных на бпп,нф и выла.Опоблок и за життя бонусом
 показати весь коментар
 
малова-то будет Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 6910. В придачу отдадим Богдана, Данилюка и всю зе-команду с ее зебилами
 показати весь коментар
 
Если дорог тебе твой дом,
Где рожден в Украине ты был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;

Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;

Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчел
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;

Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме москаль топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...

Если мать тебе дорога -
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;

Если вынести нету сил,
Чтоб москаль, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;

Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель...

Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в иловайских котлах,

Что погиб за Украинский Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,

Чтобы фото его, на жах
Взял москаль и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...

Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел,- так ее любил,-

Чтобы ее живьем москали
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;

Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви...

Если ты не хочешь отдать
Москалю с его черным нутром
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,-

Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.

И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.

Москаля уничтожил твой брат,
И убил москаля твой сосед,-
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.

За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Москаля ведь убил твой брат,-
Это он, а не ты солдат.

Так убей москаля, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.

Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой

Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
 показати весь коментар
 
 
менять всех на всех военнопленных раши с Украиной не имея конфликта с Украиной, это как?ихтамнеты на ихтаместь?Где логика??? ладно х@йло "держит" весь мир за идиотов, а весь мир с этим соглашается? ВЫ ВСЕ ИДИОТЫ?????
 показати весь коментар
 
Зеля , хватит бегать по шашлыкам - давай пленных освобождай !
 показати весь коментар
 
Да сколько же мы будем идти на поводу России ? Почему уже 5 лет не передаём ,согласно возможности ООН,операции по обмену международным организациям (не провальной во всех отношениях ОБСЕ,а от ООН) ???
 показати весь коментар
 
Путлер не будет "менять всех на всех". Первым в списке на обмен значится Сенцов, а для ***** он чуть ли не личный враг. На этом обмен и закончиться, не начавшись
Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 5368
 показати весь коментар
 
Більше того, він не вважає Сенцова, Кольченка еtс і всіх тих, кому насильно всучив паспорт з мутантною куркою військовополоненими. І не вважає військовополоненими тих, хто знаходиться на окупованій території в лапах терористів-колабораціоністів.
Ще цікаво: Марчук каже про 27 наших військовополонених, які вони визнають... Це: 24 моряка, Сущенко(журналіст), директор заводу (який контрабандою вивозив деталі - прізвище забув)... а хто 27-ий?
Так оце тому то всі військовополонені, згідно "логіки" ворога...
 показати весь коментар
 
 
Боюсь , что эти 80 уже в могилах. Не вынесли пыток, расстреляли. Это ж рашисты.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПропонуючи обмінювати "всіх на всіх", Росія "не знайшла" 80 полонених українців, - Марчук
 
 
 
 
 
 вгору