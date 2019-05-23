 Пропонуючи обмінювати "всіх на всіх", Росія "не знайшла" 80 полонених українців, - Марчук

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Євген Марчук, який до 19 травня був представником України в Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.

"Принцип обміну заручниками "всіх на всіх" Україна підтримує. Але що виходить: обмінялися списками. Ми передали "туди" за відповідною процедурою з участю ОБСЄ і Міжнародного Червоного Хреста (МЧХ) детальний список на 107 осіб, про яких ми точно знаємо, що вони живі, і навіть знаємо, де вони там перебувають. Але нам через якийсь час з того боку відповідають, що "вони" встановили тільки 27 осіб. А про інших наших 80 осіб вони нічого не знають і вони їх не знайшли.

Одного разу до таких незнайдених навіть потрапили двоє наших військових, яких офіційно відвідав представник ОБСЄ пан Т. Фріш. На мій погляд, це може бути пов'язано тільки з одним. Більшість із цих 80 наших могли бути піддані важким тортурам і сліди цих тортур зразу ж видимі. А це Гаага. Інших причин я не бачу", - пише Марчук.

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Також, за словами Марчука, представники ОРДЛО щоразу вносять до своїх списків на обмін "всіх на всіх" осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини, які не мають жодного стосунку до війни на Донбасі (вчинили ці злочини під час подій на Майдані (спецпризначенці "Беркуту"), чи 2 травня в Одесі, чи вчинили теракти в Харкові і Запоріжжі).

"Тому Україна "ЗА" принцип обміну "всіх на всіх", але якщо це буде чесно і за активної участі міжнародних гуманітарних інституцій", - наголосив екс-представник України у ТКГ.

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