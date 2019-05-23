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Все про:Адміністрація_Президента (425) аудит (127) Зеленський (1402) недоторканність (418) Стефанчук Руслан (7)

 Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук

Реформа Адміністрації Президента - одна з першочергових завдань, що стоять перед главою держави.

Про це сказав представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в інтерв'ю виданню "Лівий берег", пише Цензор.НЕТ.

"Концептуальні речі, які стосуватимуться безпосередньо посади президента - реформа адміністрації, запуск аудиту держави (ми хочемо зрозуміти, в якому стані держава перебуває), низка речей, які пов'язані з законопроектами - скасуванням недоторканності. Адміністрація президента має перестати бути паралельним урядом і обмежитися трьома функціями - канцелярія, аналітичний центр, який напрацьовуватиме нові ідеї і програми, і контроль над рішеннями президента", - сказав Стефанчук.

На його думку жодну реформу неможливо провести без перепису населення. "Сьогодні обговорюють кількість депутатів: 450 - це багато чи мало. Є європейські норми представництва. Коли нас було 52 млн, то було досить, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 млн, то для чого нам 450 депутатів? Тоді ми можемо говорити, що норми представництва порушені і кількість народних депутатів треба переглянути", - зазначив представник Зеленського.

Читайте також: План поїздок Зеленського заповнений на найближчі місяці, - заступник глави АП Пристайко

Водночас, повноваження президента обмежують рішення таких питань, як зняття депутатської недоторканності і розслідування резонансних злочинів.

"Коли ми говоримо про зниження тарифів, ми повинні розуміти, що з 1 липня нас чекає зовсім інша система відносин в енергетичній сфері. Коли ми говоримо про питання зняття депутатської недоторканності, то тут ми можемо активно діяти, тому що у нас вже є законопроекти, які ми готові представити в Раду. Що стосується розслідувань, то ми можемо впливати настільки, наскільки ми можемо змінити кадрову політику на рівні тих органів, які може здійснити президент. Але для призначення керівників СБУ і ГПУ потрібно узгодження Верховної Ради", - сказав Стефанчук.

Також читайте: Ми маємо провести аудит всіх правоохоронних органів, - член ЗеКоманди Монастирський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128392
 
   
 Топ коментарі
 
помнится лет 30 назад примерно такой же процент верил в Кашпировского и Чумака. водичку под телевизором заряжали, заряженными газетками больные места лечили.... Задачи президента на первые сто дней: реформа АП, аудит государства, отмена неприкосновенности нардепов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4220
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Не то он обещал когда шел на выборы. Какая реформа АП? Зеленский вообще в здании АП не собирался работать. Обещал тарифы снизить. Коррупцию в Нафтогазе побороть. Надо начинать с Коболева и расследовать его преступления по Роттердам+ а не с Коболевым заседать. Потом надо уже заниматься мирным урегулированием на Донбассе, полномочия есть от народа, вперёд на переговоры. Защита русскоязычных был обещана . Понятно что чиновники должны на украинском выступать а остальные должны иметь право говорить читать смотреть тв на каком хотят.
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Защита русскоязычных был обещана .

Од кого і од чого тебе захищати, нещастя ?
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Гениально. Аудит государства. Никто никогда и нигде не делал, а Вова сделает. Тока на это понадобится лет 10. О, вот и повод на второй срок нашелся!
Зебилы бл.
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Понимаешь, ты не совсем понял о чём речь. Аудит... ну, это как "погуглить"... или зайти в маленький кабинет на улице... ну бабочки в животе... ну посидеть на белом золотом "изделии" №00 умом Ляшка....ОЙ та "Ідіть ви всі в сраку!" наконец то пронесло! Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4745
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О "наворовавшем Порошенко"
Bloomberg: состояние Порошенко за годы президентства сократилось на 40%
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-19/ukraine-s-president-lost-billionaire-status-in-office-and-more
Петр Порошенко за пять лет работы на посту президента Украины потерял 40% своего капитала. Его состояние в 2014-2019 годах сократилось до 705 миллионов долларов, сообщает Bloomberg. В 2014 году украинский журнал Forbes оценивал состояние Порошенко в 1,3 миллиарда долларов. В 2015 году его капитал сократился до 750 миллионов долларов. Самый ценный актив Порошенко - это кондитерский концерн Roshen. Как отмечает Bloomberg, в 2012 году производство Roshen составляло 400 тысяч тонн в год, но оно сократилось на четверть после того, как продукцию компании запретили в России.
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)))))))))) даже не смешно, ты вначале посчитай активы всех сопричастных с ним лиц, сколько выведено в офшоры, а уж потом можно говорить о снижении. 25% схемщики и суки воровские, даже мозгами не хотят шевелить, типа в поисках истины, поросенко подарил из своего кармана, ага, дождетесь, пока друг друга жрать не станете, помощи от кого либо не ждите.
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Bloomberg напишешь. А если назовешь счета офшоров они тебя озолотят
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Зрадофілом бути легко, але ж гине країна. Ось що засмучує.
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А что ему делать.
Он вдруг понял, что не знает, как устроено государство. Кто кому подчиняется, кто за что отвечает, кому что поручать, с кого что спрашивать (и имеет ли право еще преЗЕдент данному чиновнику что-то поручать и спрашивать). Ведь Вован университет прогулял, диплом у него хоть и не липовый, но без знаний. А опыта госработы ни у него, ни у его команды нет.
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Похоже на то... Лучше было бы надувать щеки с важным видом, многозначительно закатывать лаза и качать головой - сошел бы за умного...
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И главное, когда Порох предлагал ему ликбез на эту тему и вместе поработать - наполеончик гордо укатил в Турцию, а потом стал требовать незамедлительную кенгурацию.
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Ха. Начать войну с Радой, строить из себя наполеончика, и размечтаться о снятии депутатской неприкосновенности? У депутатов что, нет инстинкта самосохранения?
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Не трож Боунапарта, он в трауре, ти видишь "Нотрдам де Пари" сгорел, короноваться негде! Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5614
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Прояснились дальнейшие шаги которые поддерживаются ... резидентом ЗЕ... "У команды ЗЕбилов несколько планов, но они зависят от того, какая будет реакция Верховной Рады и Украинского народа. На первые 100 дней будет выполнятся разработанная тактика по плану А, Б , В.
А. ПОЗОРНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ НА МИЛОСТЬ ВРАГУ - паРАШЕ ПОД ВИДОМ МИРА И ПОДЕРЖАННАЯ НАРОДОМ НА РЕФЕРЕНДУМЕ . ( предлагаю на референдуме также поддержать требование о бесплатном буквально для всех, общественном транспорте и бесплатных ЖКХ)
Б. ЗАХВАТИТЬ НА ВЫБОРАХ ПАРЛАМЕНТ, СОЗДАТЬ С ПЕРЕКРАШЕННЫМИ БАНДИТАМИ РЫГОАНАЛАМИ АНТИУКРАИНСКУЮ КОАЛИЦИЮ В 300 ГОЛОСОВ ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК , ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО , ПОДАРИТЬ КРЫМ.....И ДР.
В. БЕСПОЩАДНАЯ ВОЙНА И УНИЧТОЖЕНИЕ ОЛИГАРХОВ ПРИ ПОМОЩИ ОПЫТНОГО КОНСУЛЬТАНТА КОЛОМОЯ ...ВОЙНА ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА НО ТОЛЬКО С ЧУЖИМИ ОЛИГАРХАМИ .
Остальные пункты Г,Д...не менее эксклюзивные и неотложные плана команды ЗЕбилов на 100 дней подготавливаются и появятся уже скоро.
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После рейдерского захвата власти "маладая" ко***** ЗЕ, намерена начать разбираться что именно она захватила, и главное, а нахрен оно ей нужно было... Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6642
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Главное забрать у порошенковских воров все то , что они украли в украинского народа. Я думаю , что наш Президент все правильно делает. Верю я тебе , Володя и желаю удачи в борьбе из соевыми быдлюками Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3047
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Вовочка и тарифы подними если не хватит. Ничего не надо, только бы не Порошенко.🤢
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поки що зрозуміло єдине - соєві будуть гадити Україні до останнього батончика
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так после выборов всех разогнали, а после инагурации - нету больше ни минстеця, ни министерства правды ни порохоботов. Выходит что гороховые из семейства бобовых сами ситуацию накаляют? Что там с нашими захваченными защитниками? снимите наконец крышку рояля с игруна и пускай что-нибудь по этому поводу скажет!
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Больше чем зебилы, никто не нагадит. Что жрать будете, когда батончики кончатся?
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Коли не зайдеш на ЦН, завжди зустрінеш тих, хто знає, як все потрібно робити, всі професіонали, тут і начальники генштаба МО і президенти, міністри, якщо Ви всі знаєте, як "керувати країною", то чому Ви й досі протираєте штани і клавіатуру тут на ЦН ? Створюйте партію "Професіонали Цензор.Нета" і вперед на вибори 21 липня. А так, як у нас парламентсько-президентська країна, то у вас є всі шанси, показати всім, свій досвід і професіоналізм в реалії, а не тут в дописах.
Чи, воно ж, все ж таки, свій диван ближче до попи?
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Поки ворюги при владі будуть красти , нічого доброго не буде в країні.
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Тобто, на ЦН пишуть одні ворюги?
Чи не ці дописники ж і голосували на виборах за цих ворюг? Не могли ж вони захопити владу силою. Їх же, хтось вибрав.
Тому, я і пропоную, чесним і професійним людям із ЦН іти у владк і показати, як потрібно вести державні справи. Як вони будуть, "знищувати олігархів", боротися із корупцією, знизять тарифи, долар зроблять по 5 і так далі. Бо воно ж то як, "п....ти, не мішки носити".
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Сергій Лещенко
10 годин тому

ПОДАРОЧКИ АХМЕТОВУ ОТ ЗАЙЧИКА
Андрей Герус очень деликатно описал то, что происходило сегодня на Кабмине. Я был на этом заседании и могу сказать - это полный трэш!
Итак, мы пришли с Герусом на заседание Кабмина с намерением выступить по вопросу, которым Рината Ахметова освобождали от нагрузки компенсировать цены на электричество для населения. Этот «тягар» повесили на государственные компании, а ДТЭК дали даже заработать.

И вот заседание открывается. Все решения, которые включены в повестку дня, принимаются одним (!) голосованием. Никому слова не дают, объявляют о принятии всех вопросов и закрывают заседание. Длилось все минут 10. Ну мы с Андреем Герусом предварительно проверили, что вопроса нет в повестке дня - и выдохнули с облегчением. Как тут же к нам подходит сотрудник Кабмина и говорит - решение интересах Ахметова тоже принято! Без обсуждения (!), без выступления постпреда президента (!), без отдельного голосования (!), даже без озвучивания этого пункта!
Когда мы начали выяснять, нам стали вешать лапшу на уши, что «вопрос был в дополнительных пунктах, которых не было на бумаге, но на компьютере у членов Кабмина якобы этот вопрос высветился». Мы решили проверить компьютеры. На экрана компьютера тоже видно, что этого вопроса точно не было. То есть чисто служебный подлог!
Как оказалось, что перед этим состоялось секретное заседание Кабмина, который проходил за час до этого. И там они разрабатывали план, как провести решение в обход позиции Зеленского. Стенограмма этого собрания, которое называется «аппаратное совещание», есть в нашем распоряжении. И там видно, как плелся этот заговор и сознательно готовили решение за спиной всей страны.
Похоже, что Кабмин под занавес своего термина, за исключением нескольких министров, стал молчаливым (а кто-то очень активным) сообщником Рината Ахметова.
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Гройсмана нужно судить вместе с Порошенко!
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кстати о СБУ
назначение её начальником абсолютно некомпетентного человека может иметь вполне чёткую цель - дезорганизовать работу Службы, а под предлогом "несвойственной" функции лишить её возможности участия в антиолигархических действиях
теперь "люди" ( по словам Портнова, вспомним тут и Овоща) смогут не бояться прихода СБУ с обыском, а с Аваковым вопрос порешают
что касается борьбы с агрессором, то о ней тоже придётся забыть
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при "компетентном" грицаке людей безнаказанно убивали в центре Киева в том числе начальника спецназа разведки
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нормальная практика. Что бы руководить оранизацией не нужно быть шпионом.
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дурак никогда не может быть на своме месте.
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теперь и Зелечку могут грохнуть в центре Киева, потому, что профи уйдут от квнщика
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Вы можете говорить, писать что хочется, но нам нужно посмотреть на реальные дела.
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всего три деня прошло, в вам уже нужн результа. Пять лет спали и вдруг проснудись.
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Это что за набор сентенций . Я могу оценивать действия,без ожидания результата, и отличать разницу между озвученным и сделанным .
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тебе же русским языком написли - задачи на СТО дней!
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ты сначала поубирай после поциных дел... там чистить и чистить еще... посмотреть ему хочется. Посмотришь. Петро в клетке будет весело Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2699
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"ОН то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж! ОН над нами издевался, сумасшедший, что возьмёшь!"...В. Высоцкий
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"Те кто выжил в катаклизме, пребывают в песемизме" В. Высоцкий
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Короче, делать что- то они не собираются, а только мешать будут людям работать! 🙅
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"людям работать"... Ты работу для начала подыщи. Сидите тут сутками с надцати аккаунтов. Работники, мля
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Если судить по тому, как Зе начал свою каденцию, нарушая действующие законы и Конституцию, то я совсем не уверен, что снятие депутатской неприкосновенности такое уж полезное дело в нашей действительности. Как бы наш попрыгунчик-лобопоцелунчик не начал процесс узурпации власти и переделкой украинского законодательства под себя, убирая оппозицию сфабрикованными обвинениями. Да и его "закрытые списки" как-то не очень отвечают предвыборным обещаниям. Як кажуть, бачили очі, що купували...
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Перебудувати АП це круто, ніхто до цього не дійшов, а головне не афішував як здобуток, як прорив України.
Проведення аудиту держави, Тяжка і рутинна справа.......Слова, слова, слова.
А решту 99 днів що мають робити!!!!!!!!!!!
Поміняти ВР на Кнесит по складу осіб.
Тоді і недоторканість рухати буде не потрібно у цей "дуже складний і відповідальний період, коли ворог навколо, громадянська війна розв"язана бандерівськими сіоністами, і треба по захист звертатись до московського Хабату"
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Мне кажется что аудит государства и перепись населения это задача для кабмина, но не как не преЗедента с текущими полномочиями. В чужой огород залез козёл.
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это тебе только так кажется. Это задача для муниципалитетов.
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Цап. Йди на йух Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7956
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Общим несколькими словами мы не можем сделать ни х#я из этого что обещали избирателям... Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9898
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Хоч посрати ви дасте час? Чи треба терпіти, але бігти по вашому списку?
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Список Зеленського він його особисто писав... а посрати треба було раніше... Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6898
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а Жуля уже втирается в зеко-манду
страсть к власти - это не лечится
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Ты, примитивное, давай уже все методички пинчука и манафорта цитируй про "юлькеувароффку", А ТО СЛАБО КАК-ТО ПРО ОДНУ "ЖАЖДУ ВЛАСТИ". Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 438 А где "ханебни контруахты"? Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 127
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"Я думаю - ученые наврали, - прокол у них в теории, порез: развитие идет не по спирали, а вкривь и вкось, вразнос, наперерез." (Из В. Высоцкого, талантливый еврей был, он сейчас в гробу переворачивается.)
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"Администрация президента должна перестать быть параллельным правительством и ограничиться тремя функциями - канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи и программы, и контроль над решениями президента" Источник: https://censor.net.ua/n3128392

О как, "нарабатывать новые программы".
То есть НИКАКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ (кроме обещанных зарплат по $4000) НЕТУ.
Скажите, "*********"(С) это вы сами дотумкали на весь мир объявить или посоветовал кто?
Не то, чтобы порохоботы в этом сомневались, просто хочется еще раз, от чистого сердца поздравить ЗЕбилов, которые проголосовали за кандидата без команды и без программы.
С программой вас "сто дней до референдума" (о мире с РФ, о чем же еще)!
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Закон об импичменте, новый избирательный закон и т.д
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Уряд Порошенка ПОВИНЕН звітувати за кожну народну копійку,для цього і потрібен аудит іноземною незалежною компанією.
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"Администрация президента должна перестать быть параллельным правительством"

О как, ПАРАЛЕЕЛЕНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО будет.
То есть будет премьер с кабинетом министров, они будут всю работу за администрацию президента выполнять, за все отвечать и получать все шишки, а параллельное правительство - администрация президента - будет дньги делить и выдавать ценные указания.

А "правительства в изгнании" "**********"(С) еще не предусмотрено? Нет? Как странно.
В Ростове хорошо формировать, говорят. Впрочем, оно там уже есть, Азиров возглавляет с золотой лопатой наперевес.

P.S. Борис Альбертович, не соглашайтесь на должность премьера, пмните о судьбе Шпеера. Он очень-очень много работал, и, в отличие от буйно-помешанных, остался жив, но отсудеть ему таки пришлось 20 лет.
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А как эти дятлы собираются все это внедрять, если Раду распустили и она не может принимать законы плюс новый созыв заступит не раньше месяца? Это как раз и есть те 100 дней. Это писец, таварищи. Эти долбни не думают головой.
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Все що гниє або догниває, дає сморід
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Перезавантаження судів, антикорів (особливо, САП, НАЗК)?
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порохняві боти віжжать і плачуть. значить поки що все йде правильно.
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Ещё один Цыцырон, млять!
" Администрация президента должна перестать быть параллельным правительством и ограничиться тремя функциями - канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи и программы, и контроль над решениями президента", - сказал Стефанчук."
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Ах, это волшебное слово "аудит"....
Минеральная вода без ГМО...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗавдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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