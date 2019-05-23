 Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук

Про це сказав представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в інтерв'ю виданню "Лівий берег", пише Цензор.НЕТ.
"Концептуальні речі, які стосуватимуться безпосередньо посади президента - реформа адміністрації, запуск аудиту держави (ми хочемо зрозуміти, в якому стані держава перебуває), низка речей, які пов'язані з законопроектами - скасуванням недоторканності. Адміністрація президента має перестати бути паралельним урядом і обмежитися трьома функціями - канцелярія, аналітичний центр, який напрацьовуватиме нові ідеї і програми, і контроль над рішеннями президента", - сказав Стефанчук.
На його думку жодну реформу неможливо провести без перепису населення. "Сьогодні обговорюють кількість депутатів: 450 - це багато чи мало. Є європейські норми представництва. Коли нас було 52 млн, то було досить, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 млн, то для чого нам 450 депутатів? Тоді ми можемо говорити, що норми представництва порушені і кількість народних депутатів треба переглянути", - зазначив представник Зеленського.
Водночас, повноваження президента обмежують рішення таких питань, як зняття депутатської недоторканності і розслідування резонансних злочинів.
"Коли ми говоримо про зниження тарифів, ми повинні розуміти, що з 1 липня нас чекає зовсім інша система відносин в енергетичній сфері. Коли ми говоримо про питання зняття депутатської недоторканності, то тут ми можемо активно діяти, тому що у нас вже є законопроекти, які ми готові представити в Раду. Що стосується розслідувань, то ми можемо впливати настільки, наскільки ми можемо змінити кадрову політику на рівні тих органів, які може здійснити президент. Але для призначення керівників СБУ і ГПУ потрібно узгодження Верховної Ради", - сказав Стефанчук.
Од кого і од чого тебе захищати, нещастя ?
Зебилы бл.
беломзолотом "изделии" №00 умом Ляшка....ОЙ та "Ідіть ви всі в сраку!" наконец то пронесло!
Bloomberg: состояние Порошенко за годы президентства сократилось на 40%
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-19/ukraine-s-president-lost-billionaire-status-in-office-and-more
Петр Порошенко за пять лет работы на посту президента Украины потерял 40% своего капитала. Его состояние в 2014-2019 годах сократилось до 705 миллионов долларов, сообщает Bloomberg. В 2014 году украинский журнал Forbes оценивал состояние Порошенко в 1,3 миллиарда долларов. В 2015 году его капитал сократился до 750 миллионов долларов. Самый ценный актив Порошенко - это кондитерский концерн Roshen. Как отмечает Bloomberg, в 2012 году производство Roshen составляло 400 тысяч тонн в год, но оно сократилось на четверть после того, как продукцию компании запретили в России.
Он вдруг понял, что не знает, как устроено государство. Кто кому подчиняется, кто за что отвечает, кому что поручать, с кого что спрашивать (и имеет ли право еще преЗЕдент данному чиновнику что-то поручать и спрашивать). Ведь Вован университет прогулял, диплом у него хоть и не липовый, но без знаний. А опыта госработы ни у него, ни у его команды нет.
А. ПОЗОРНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ НА МИЛОСТЬ ВРАГУ - паРАШЕ ПОД ВИДОМ МИРА И ПОДЕРЖАННАЯ НАРОДОМ НА РЕФЕРЕНДУМЕ . ( предлагаю на референдуме также поддержать требование о бесплатном буквально для всех, общественном транспорте и бесплатных ЖКХ)
Б. ЗАХВАТИТЬ НА ВЫБОРАХ ПАРЛАМЕНТ, СОЗДАТЬ С ПЕРЕКРАШЕННЫМИ БАНДИТАМИ РЫГОАНАЛАМИ АНТИУКРАИНСКУЮ КОАЛИЦИЮ В 300 ГОЛОСОВ ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК , ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО , ПОДАРИТЬ КРЫМ.....И ДР.
В. БЕСПОЩАДНАЯ ВОЙНА И УНИЧТОЖЕНИЕ ОЛИГАРХОВ ПРИ ПОМОЩИ ОПЫТНОГО КОНСУЛЬТАНТА КОЛОМОЯ ...ВОЙНА ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА НО ТОЛЬКО С ЧУЖИМИ ОЛИГАРХАМИ .
Остальные пункты Г,Д...не менее эксклюзивные и неотложные плана команды ЗЕбилов на 100 дней подготавливаются и появятся уже скоро.
Чи, воно ж, все ж таки, свій диван ближче до попи?
Чи не ці дописники ж і голосували на виборах за цих ворюг? Не могли ж вони захопити владу силою. Їх же, хтось вибрав.
Тому, я і пропоную, чесним і професійним людям із ЦН іти у владк і показати, як потрібно вести державні справи. Як вони будуть, "знищувати олігархів", боротися із корупцією, знизять тарифи, долар зроблять по 5 і так далі. Бо воно ж то як, "п....ти, не мішки носити".
10 годин тому
ПОДАРОЧКИ АХМЕТОВУ ОТ ЗАЙЧИКА
Андрей Герус очень деликатно описал то, что происходило сегодня на Кабмине. Я был на этом заседании и могу сказать - это полный трэш!
Итак, мы пришли с Герусом на заседание Кабмина с намерением выступить по вопросу, которым Рината Ахметова освобождали от нагрузки компенсировать цены на электричество для населения. Этот «тягар» повесили на государственные компании, а ДТЭК дали даже заработать.
И вот заседание открывается. Все решения, которые включены в повестку дня, принимаются одним (!) голосованием. Никому слова не дают, объявляют о принятии всех вопросов и закрывают заседание. Длилось все минут 10. Ну мы с Андреем Герусом предварительно проверили, что вопроса нет в повестке дня - и выдохнули с облегчением. Как тут же к нам подходит сотрудник Кабмина и говорит - решение интересах Ахметова тоже принято! Без обсуждения (!), без выступления постпреда президента (!), без отдельного голосования (!), даже без озвучивания этого пункта!
Когда мы начали выяснять, нам стали вешать лапшу на уши, что «вопрос был в дополнительных пунктах, которых не было на бумаге, но на компьютере у членов Кабмина якобы этот вопрос высветился». Мы решили проверить компьютеры. На экрана компьютера тоже видно, что этого вопроса точно не было. То есть чисто служебный подлог!
Как оказалось, что перед этим состоялось секретное заседание Кабмина, который проходил за час до этого. И там они разрабатывали план, как провести решение в обход позиции Зеленского. Стенограмма этого собрания, которое называется «аппаратное совещание», есть в нашем распоряжении. И там видно, как плелся этот заговор и сознательно готовили решение за спиной всей страны.
Похоже, что Кабмин под занавес своего термина, за исключением нескольких министров, стал молчаливым (а кто-то очень активным) сообщником Рината Ахметова.
назначение её начальником абсолютно некомпетентного человека может иметь вполне чёткую цель - дезорганизовать работу Службы, а под предлогом "несвойственной" функции лишить её возможности участия в антиолигархических действиях
теперь "люди" ( по словам Портнова, вспомним тут и Овоща) смогут не бояться прихода СБУ с обыском, а с Аваковым вопрос порешают
что касается борьбы с агрессором, то о ней тоже придётся забыть
Проведення аудиту держави, Тяжка і рутинна справа.......Слова, слова, слова.
А решту 99 днів що мають робити!!!!!!!!!!!
Поміняти ВР на Кнесит по складу осіб.
Тоді і недоторканість рухати буде не потрібно у цей "дуже складний і відповідальний період, коли ворог навколо, громадянська війна розв"язана бандерівськими сіоністами, і треба по захист звертатись до московського Хабату"
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
страсть к власти - это не лечится
О как, "нарабатывать новые программы".
То есть НИКАКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ (кроме обещанных зарплат по $4000) НЕТУ.
Скажите, "*********"(С) это вы сами дотумкали на весь мир объявить или посоветовал кто?
Не то, чтобы порохоботы в этом сомневались, просто хочется еще раз, от чистого сердца поздравить ЗЕбилов, которые проголосовали за кандидата без команды и без программы.
С программой вас "сто дней до референдума" (о мире с РФ, о чем же еще)!
О как, ПАРАЛЕЕЛЕНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО будет.
То есть будет премьер с кабинетом министров, они будут всю работу за администрацию президента выполнять, за все отвечать и получать все шишки, а параллельное правительство - администрация президента - будет дньги делить и выдавать ценные указания.
А "правительства в изгнании" "**********"(С) еще не предусмотрено? Нет? Как странно.
В Ростове хорошо формировать, говорят. Впрочем, оно там уже есть, Азиров возглавляет с золотой лопатой наперевес.
P.S. Борис Альбертович, не соглашайтесь на должность премьера, пмните о судьбе Шпеера. Он очень-очень много работал, и, в отличие от буйно-помешанных, остался жив, но отсудеть ему таки пришлось 20 лет.
" Администрация президента должна перестать быть параллельным правительством и ограничиться тремя функциями - канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи и программы, и контроль над решениями президента", - сказал Стефанчук."
Минеральная вода без ГМО...