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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Єльченко (163) Росія (17179) українська мова (253) Радбез ООН (331)

 Слів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову

У середу, 22 травня, Постійний представник України Володимир Єльченко написав листа чинному президентові Ради Безпеки ООН Діану Тріаншаху Джані, у якому пояснив абсурдність спроб Росії обговорити на Радбезі український мовний закон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Про це йдеться у копії листа, яка є у розпорядженні в українських журналістів, акредитованих при ООН, зокрема, власного кореспондента Укрінформу.

"Запит Росії (щодо обговорення "мовного закону" - ред.)... це ще одна спроба маніпуляції з її боку Мінськими домовленостями та відвернення уваги від російської агресії проти України. Запит на проведення засідання мав лише одну мету — дати російській делегації трибуну для розповсюдження її пропаганди щодо "страждань" російськомовного населення в Україні", - пише Єльченко.

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Український дипломат пояснив чинному голові Радбезу, постійному представникові Індонезії, що ухвалення закону не має жодного стосунку до виконання Мінських угод.

"Це внутрішні справи України і Рада безпеки, до функцій якої входить підтримання міжнародних миру та безпеки, не має розглядати питання функціонування державної мови в Україні", - додав він.

На думку Єльченка, довільна інтерпретація Мінських угод та звинувачення у бік України, які Росії таки вдалося виголосити на засіданні, що так і не відбулося, не мають нічого спільного з дійсністю. Він перерахував положення Мінських домовленостей та закону про спеціальний статус, ухвалений в Україні, але який набере чинності лише після повернення українського суверенітету над окупованими територіями.

"Російський представник намагався переконати Раду Безпеки, що цей закон (про мову - ред.) забороняє російську мову. Насправді ж, слово "заборона" не використовується у його тексті жодного разу, а слово "захист" - десятки разів. На 45 сторінках, у 17931 слові тексту закону жодного разу не згадується "російська мова", - наголосив дипломат.

Постпред України також запевнив, що закон не дискримінує мови національних меншин чи іноземні мови на території України, а навпаки, гарантує право на навчання мовами національних меншин та корінних народів у початковій школі поряд з державною мовою.

Крім того, закон про мову був потрібен для заповнення законодавчого вакууму на виконання вимог Конституції. У наступні шість місяців, наголосив Єльченко, також буде ухвалений закон про національні меншини та корінні народи. Насамкінець, пише він голові Радбезу ООН, "закон не розповсюджується на сферу приватного спілкування та релігійних обрядів".

Єльченко також надав вичерпний перелік заборон української мови в рамках політики русифікації, яку Москва проводила по відношенню України щонайменше з 1720 по 1989 рік, аби надати нинішнім дискусіям історичного контексту.

"Природно, що виникає питання, чому Росія настільки завзято намагається знищити українську мову. Відповідь проста. Тому що українська мова та ідентичність досі сприймаються російськими правителями як екзистенційна загроза ідеї "Руського миру", - пояснив він.

За словами Єльченка, з огляду на це, не дивує, що Росія захотіла винести це питання на засідання Радбезу ООН.

"Проте як показало процедурне голосування, Рада - не те місце, куди Москві слід приносити свої внутрішні переживання. Натомість, Росія повинна сконцентруватися на відновленні, створенні, побудові та розвитку відносин зі своїми сусідами, заснованих на принципах поваги до національного суверенітету та невтручанні у внутрішні справи", - підсумував дипломат.

Текст листа буде розповсюджено як офіційний документ Ради Безпеки ООН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128390
 
   
 Топ коментарі
 
В следующие шесть месяцев уже ничего принято не будет...зебеня пришла в Украину...
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Ну да, клоун же русскоязычный. Его ущемляют, заставляют державну Мову учить.
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Це ж треба мати росії таку наглість, щоб обговорювати українські закони на Радбезі ООН! А свої закони вони не хочуть обговорити в ООН?
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В следующие шесть месяцев уже ничего принято не будет...зебеня пришла в Украину...
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Нашли на кого ровняться.
Кого он только на атомы не разбирал.... Слов "запрет" и "русский язык" в тексте закона нет, - Ельченко направил Совбезу ООН разъяснения относительно украинского закона о языке - Цензор.НЕТ 5774
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"Как педагогу стать хероем"
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Цена - распространяется бесплатно.
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Ляшко не может Зеленскому простить номер как Ляшко поймал сепара -однопартийца и немножко посмоктав .
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Я не прихильник Ляшко, але його промова правда і в "яблочко"
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Олег Юркевич, спасибо за ссылку. Молодец Ляшко!
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Он грамотно поступил. Дал обзорную справку и расписал всё как по нотам.
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Хай росіяни не хвилюються. Зеленський відмінить закон. Недарма ж у презедента з'явилася російськомовна версія сайту!
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та краще вже було щоб на івріті, а не на мошанському нарєчії......
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Іврит відпадає. Це заборонена мова для гоїв
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Иврит исчё выучить нада, а тухэсы не сависы. Слів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову - Цензор.НЕТ 6080 Слів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову - Цензор.НЕТ 6080
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Ну да, клоун же русскоязычный. Его ущемляют, заставляют державну Мову учить.
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Не обижай клоунов. Зе-беня не клоун, он фигляр. Привет. Ну что, посмотрел ролик?
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Привет. Угу. Перевариваю....точнее, пытаюсь сформулировать свою реакцию без матюков. Пока не получается.
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Могу еще подкинуть. Хотя 100 процентной уверенности в этом материале у меня нет. http://roadcontrol.org.ua/forum/viewtopic.php?f=115&t=41305
Материал там по свежим следам 2014 год. Как бы не вчерашнего разлива.
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Я в шоке от того, что тот документальный фильм никто не перевел на украинский или русский хотя бы. Интервью эстонского волонтера там тоже о многом говорит.
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Ну Порох, в числе прочего, инфовойну провалил и проиграл. В Штатах на информационном фронте одна диаспора упирается в гордом одиночестве и за свой счет. Чалый за 5 лет не побывал ни в едином Украинском культурном центре. Ни единой попытки организовать Украинский кабельный канал. Вообще ноль! В то же время русня на англоязычную пропаганду бабла не жалеет, и имеет успехи.
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Да знаю я, что он не игрок на этом поле - от слова ВООБЩЕ. И это главный ноль был на этих выборах. Еще учитывая, что бодаться пришлось с тем, кто в медиа с 17 лет.
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за Украинский канал - "Интер" на дыш и все...
повбивав бы.
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Интер жеж вроде на еврейском русскоязычном канале? На том, который обязательно в прицепе с двумя московитскими федеральными впаривают?
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он.
была у меня дыш лет 10 назад - и смотреть особенно нечего было и за прицеп никакой платишь...
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welcome to the club - my provider too.
had dish before - know a bit about their shitty service.
Verizon doesn't have any Ukrainian tv channels available as of now....
have what we have
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огромнейший минус украинской власти - под любым президенством,
шо украинцы за бугром не имеют возможности смотреть украинские каналы.
не все могут-умеют по компу, та и искать ето все по инету неудобно и требует времени,
которого тоже у многих нет...
такое....
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Радіо є в NY але там одна музика. Треба ведучих якихось
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Станція в Філадельфії (я думаю). В мене в Філі багато знайомих львів`ян
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радио не то, радио в машине.
после работы включить украинский новостной канал по ящику - было бы самое то,
чисто мое мнение...
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Не напрягайся, адын клаун у нас уже был, кучма на мардовском клоун, скоморох, ряженый. Слів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову - Цензор.НЕТ 7775 Слів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову - Цензор.НЕТ 7775
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Вивчить, в євреїв(справжніх, за ЗЄ не знаю)) відсутня "рускоязичная чєлюсть"
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Хорош уже ныть! Если будем молчать и плакать то зеБЕнин телепузик так и будет поступать с нами. Он не Бог и не царь, как пришел так и пойдет на все четыре стороны! Нам своё делать! Требовать от него, что обещал!
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Мокшане все прекрасно знают, просто пускать пыль в глаза и кидать говно на вентилятор у них в крови
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может на простенький вопрос по грамматике украинского языка ответишь? Слів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову - Цензор.НЕТ 4305
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А свинарчуки они такие - Им доказательства об ограблении Украинского народа во время войны ,а они =Давай о чём то другом поговорим ..
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зассал значит. предсказуемо, кацапа. держи ещё талончик на 11.80 на прощание.
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Ты куда? Може Родину пошёл защищать?
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О, вже й кацапи особливості нашого лексикону вивчили. А слабо заспівати хіт харківських футбольних фанів?
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Це ж треба мати росії таку наглість, щоб обговорювати українські закони на Радбезі ООН! А свої закони вони не хочуть обговорити в ООН?
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імперський шовінізм - ось державна доктрина запарєбріка
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я бы назвал её "ордынской", но можно и "рюцькой". терминология важна, но вторична.
если это у них забрать, это будет другой народ с другой национальной идеей.
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А они там шо, сами читать не умеют?
Бестолковые!
Все им объяснять надо.
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Я, русско-язычный, жутко страдаю. Мариуполь- это база геноцида таких как я- русскоязычных. Нас все ненавидят, особенно- полиция. Они, полицейские, обнаружив меня, выпивающим пиво, в пределах Детской площадки, нагло требуют, на украинском языке- прекратить и предъявить документы! Кошмар! Геноцид! Правда, после того, как я отвечаю по-русски, они тоже продолжают диалог- по-русски...
А я- продолжаю страдать, угнетённый... Можэ мне бы хотелось, чтобы меня заставили(!) говорить по украински!!! А они, гестаповцы- не заставляют! И шо теперь делать???
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Точнее и не скажешь.
И да, в Марике все именно так и есть!)))
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Украинизированная мардовская хвэмиль от ёло - прут, ёльц - делать пруты. Слів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову - Цензор.НЕТ 498 Слів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову - Цензор.НЕТ 498
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И какие претензии к Ельченко, как к представителю Украины в ООН?
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Закон симпатичний, знову ж таки духовного плану. А духовні канони - філософські, тому м'яти і жмакати їх може будь хто.
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звучит как оправдание - глупо и незачем... кацапня уже послана Совбезом ООН.
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Как вы уже надоели перед каждым отбросом оправдываться что ты не дурак. Сами же делаете все так что за украинский язык должно быть стыдно как будто ты почитаешь Гитлера. Подымайте вопросы где украинские церкви и украинский язык на Рашке и в окупированном крыму. Ато получается что Рашка перехватила инициативу, бомбит наши города, убивает тысячи людей, окупировала нашу землю, а нас еще и обвиняют в украинском языке.
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Да нормально всё, где украинский был, там и останется, а у нас в городе если по украински слово услышат, смотрят как на придурка отсталого, напишите хоть сто законов-толку ноль.
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выплюньте каку из рота.
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Я по собачому не розумію. Пишіть на загальнозрозумілій. Дякую.
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я бы написал, но на козлячей как то противно.
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В моем родном Лисичанске, когда мы с женой приезжаем и говорим по-украински, то нам улыбаются и говорят "як приємно чути чисту українську мову, ви звідки? Слава Богу що нас звільнили від сепаратистов"
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поржал))) Лисичанск от меня 15 км)) там хорошо помнят как их украинцы градами накрывали.
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... и пральна, мочи их. Достали ужо, лизуны евойны
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Да-да. Там хорошо помнят как заехали бородачи 9го мая 14 года, как сорвали флаг и разоружили милицию. Там хорошо помнят отключение газа, воды, света и связи и введение коммендантского часа. Там хорошо помнят, как сепары устроили коммендантский час и бухали на блокпостах. И хорошо помнят, как они заехали на привольнянку и мельниково и отобрали шахтный аммонит. А затем ***анули томашовский и пролетарский мосты. Там хорошо помнят, как сепары раз***али полный автобус детей с женщинами на северодонецком мосту во время так называемого зеленого коридора. Как сепары из 5й школы на пролетарии сделали военный гарнизон, а на самом заводе оборудовали базу брони. Там хорошо помнят, как на томашовском териконе и привольнянской высотке сепары поставили арту и самоходки и **ашили по всей новодружевке и рубежному через жилые и дачные массивы. Там хорошо помнят, как сепары ,, как суки, бежали из города в первомайск, когда Вооруженные Силы Украины освободили город от этих заезжих бородачей. Как вновь появилась вода, свет , газ и связь. Как в магазины начали завозить хл**. Нравится т**е, дрянь паршивая, жить под бандитами - ****** в лугандонию. Не отравляй собой украинскую землю.
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всё это следстия майдана, всё у нас было нормально, пока тут не появились нацики-почитатели бендер и фашизма. так что не звизди, наверное улепётывал в первых рядах?
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Тебя же на твоем родном русском послали,значит вали.А к новым порядкам привыкай,время любителей запоребрика прошло.
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Валера, у тебя память, как у золотой рыбки. Вначале на донбасс заявилтсь кацапские орки. Шо , разве не таК, утырок ******? **** ты тут лепишь про майдан. Там, где твои обдроченцы и наемники не появились - почему-то из минометов никто не стрелял, и живут по сей день люди себе мирно. А фашисты головорезы это только в твоих больных фантазиях и рос пропаганде. ***** ***** в новососсию к своим обезьянам обдроченцам, **** ты тут сидишь тогда, жрешь украинский хлеб
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Это в Захолуйске или в Грязнокацапинске? Или всё таки в **************?
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в тексте нет а в жизни есть, книжек на полках на русском не найти
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... с трибуны ООН выступал будущий урка с пальцами веером, который заверял, что Урканат по пацански развел лохов: беспредела небыло,а "фраера" сами захотели
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Че тут обсуждать, мертвый закон, как и все принятые Петей и нашей зРадой. Зато сколько было фонфар, одни понты....
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Ваш преЗЕдент з росiйськомовною щелепою швидко все поставить на мiсця. I дiйсно, в Українi розмовляти українськогю - це ж нонсенс i не камiльфо,
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Лавров отдыхает. В фразе "можно разговаривать и писать только на украинском языке" нет слов "запрет" и "русский"
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треба ЗАБОРОНИТИ президенту використовувати феню та іншим ригіАналам, на кшталт разумківа і новінських....а так в приватному житті спілкуйтесь як хочете... а взагалі,
я знову ж, в 2814-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСлів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову
 
 
 
 
 
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