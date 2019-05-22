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Все про:призначення (362) Абромавичус (55)

 Абромавичус обговорив в Адміністрації президента своє можливе призначення

Екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус під час візиту до Адміністрації президента обговорював економічні перспективи країни і ситуацію з Кабінетом міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "112 Україна".

"Обговорювали державні підприємства, і не тільки банки, що маємо робити, як складеться зараз ситуація щодо Кабміну, а також програми МВФ. Робочі питання, в тому числі кадрові, оскільки зараз призначаються заступники, обговорювали також, кого могли призначити, що стосується економіки. Є багато варіантів", - розповів він.

Абромавичус зазначив, що у нього є кілька думок з приводу того, чим він "міг би бути корисний для президента і країни", однак вони потребують обмірковування.

"У міністерстві зараз немає таких можливостей. У мене ніколи не було бажання працювати в АП, це по-перше. І по-друге, в парламенті, Верховній Раді", - підкреслив він.

Читайте також: Абромавичус про перші кроки Зеленського на посаді президента: Перезавантаження Антимонопольного комітету, НКРЕКП, законопроекти про імпічмент і кнопкодавство

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128388
 
   
 Топ коментарі
 
У зебилов странное представление о словосочетании "новые лица".
Как не дружбаны с 95-го квартала, так бывшие министры .. Абромавичюс обсудил в Администрации президента свое возможное назначение - Цензор.НЕТ 7037
Ну, главное паства хавает и причмокивает. Абромавичюс обсудил в Администрации президента свое возможное назначение - Цензор.НЕТ 2531
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Он не был в "95-м квартале" - чем он там помочь может? Абромавичюс обсудил в Администрации президента свое возможное назначение - Цензор.НЕТ 908
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Как вам новые главы АП, СБУ, ГШ, РНБО? Это вы еще новый кабмин не видели. Переживаю за лысого, до сих пор без должности. Наверное МО возглавит, чтобы пуйло ухахаталось и сдохло со смеху
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Он не был в "95-м квартале" - чем он там помочь может?
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Саакашвили, конкурент, он ни с кем не уживётся, и если ЗЕбил это понимает, в Украину не пустит.
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А вы думаете Надьку просто так из клетки выпустили? Да она сама этого карликового служунароту за ночь до костей обглодает.
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У зебилов странное представление о словосочетании "новые лица".
Как не дружбаны с 95-го квартала, так бывшие министры ..
Ну, главное паства хавает и причмокивает. Абромавичюс обсудил в Администрации президента свое возможное назначение - Цензор.НЕТ 2531
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А тебе старые в подобу как вижу,где на кого не поставь галочку везде подстилка на подстилке
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Может лучше кумовей поставить, как порох, да Пороходыбил?
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А чем отличаются дружбаны Зели от кумовьев? Шило на мыло?
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на єтих есть еще надежда, а тех мы уже видели в деле
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А мову вже вивчив? А с громадянством як справи?
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На видео видно, как охранник постоянно сопровождает мародёра...
Порошенко боится ходить как простой человек без охраны.
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ЗE обіцяв ходити пішки на роботу, а тут кортeж з 6 машин. Чого боїться народний прeзидeнт?
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Всем бывшим президентам полагается пожизненная охрана от государства! С ней бегают Кравчук, Кучма, Ющенко а если вернётся Овощь (а "он памятник, кто ж его посадит") то он тоже будет с охраной от государства. Абромавичус обговорив в Адміністрації президента своє можливе призначення - Цензор.НЕТ 2116
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А кто это такой ? А блин точно это же новое лицо. Там и Карлсон подал заявку на возвращение гражданства . короче все все все весь сброд скоро вернётся в родные пинаты
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еще второй умный не спешит,обдумывает,как бы не вляпаться по самые уши)) запал пропал,начали все осторожничать))
начало эпохи ЛИБЕРТАРИАНСТВА (новая фишечка жирного хряка из команды шмаркли,он там двигатель идей-эксперементов) несет в себе много подводных камней))
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Вашингтонский Обком‏ @_Fashington



Прошло всего 2 дня, а зелеботы обвиняют в своём выборе порохоботов! Ну не себя же тупорылых обвинять!
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порохоботы не хотели с ними дружить, поэтому зелеботы нас-ралли всем
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Прямо таки, политический зомби-апокалипсис. Политические мертвецы возвращаются?
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Все заради Ахметова: Уряд за рахунок держкомпаній таємно підтримав ДТЕК

22 травня 2019 21:11



Кабінет міністрів України 22 травня таємно ухвалив рішення
перекласти збитки від продажу електроенергії населенню в системі нового
ринку електроенергії на державні Енергоатом, Укргідроенерго та
Укренерго, але при цьому забезпечив прибутковість компанії "ДТЕК"
олігарха Ріната Ахметова.
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Ну Ахметову же нужно снабжать окупантов дамбаса и крыма бесплатной електроенергией. Ху*ло сказало еще год назад что не собирается дамбасян финансировать, разве только поставками вооружения, а остальные социальные выплаты и обслуживание переложил на Украину тоесть на украинских налогоплательщиков. Поетому Мародер и Гнойсман нам и втирали что нужно повышать тарифы чтобы путенненапал.
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Почему лысый до сих пор
не пристроен?
Я волнуюсь!
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😀😀😀 за ним закреплен МИД. Язык учит. . Украинский
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не ври, финансирование прекращено, кто не успел сбежать повешены...
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https://t.co/PPaxDF3hTd

Абромавичус обговорив в Адміністрації президента своє можливе призначення - Цензор.НЕТ 4319 Тверезо‏ @TverezoInfo 2 ч.2 часа назад
Реванш іде вже не днями, а годинами Думаєте, зараз посадять ахметових-медведчуків, знизять тарифи, зменшать податки, переможуть корупцію та закінчать війну?
Хрін.
Прийшов но... newseditor https://tverezo.info/?p=96845

Абромавичус обговорив в Адміністрації президента своє можливе призначення - Цензор.НЕТ 9920
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" НЕ ТИ, ЩО РАЗОМ ХРЕСТИЛИ ДІТЕЙ" 😀😛😛
Так может Шефир и не кум? Или кум?
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Походу Петя сильно обламал Абромавичюса если он так отнекивается от любой должности в правительстве и АП.
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Навіть не знаю, чим цей дядько може допомогти Україні. Але на щось Зеленський має опиратися. Старий кадр.
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Зеле для принятия решений нужна информция основанная на доверии При данных обстаятельствах он может доверять только своим. Сталин никому не дверял и потому прошляпил начало войны. Французы говорят доверие горы движет. Пример: Если мы пересичные доверимся на выборах друг другу что прийдем и проголосуем против соевых мажоритарщиков то увиличим свою капитализацию.Больше бюджету,ничего офшорам.А самое главное,вера в себя,что мы сможем выучиться как стать совладельцами и акционерам страны А не кормовой базой для олигархата и их челяди.
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Бабломойский не олигарх, не, он "заробітчанин"! В Израиле работал на сортировке мусора! Сейчас вот два лярда баксов монетизированной "субсидии" получит. Кому же ещё и доверять ЗЕбилу как не этому кристально честному аферисту человеку...
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" Какая отвратительная рожа!" То есть я хотел сказать "Какое новое лицо"! Абромавичус обговорив в Адміністрації президента своє можливе призначення - Цензор.НЕТ 1620
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАбромавичус обговорив в Адміністрації президента своє можливе призначення
 
 
 
 
 
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