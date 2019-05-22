 Абромавичус обговорив в Адміністрації президента своє можливе призначення

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "112 Україна".
"Обговорювали державні підприємства, і не тільки банки, що маємо робити, як складеться зараз ситуація щодо Кабміну, а також програми МВФ. Робочі питання, в тому числі кадрові, оскільки зараз призначаються заступники, обговорювали також, кого могли призначити, що стосується економіки. Є багато варіантів", - розповів він.
Абромавичус зазначив, що у нього є кілька думок з приводу того, чим він "міг би бути корисний для президента і країни", однак вони потребують обмірковування.
"У міністерстві зараз немає таких можливостей. У мене ніколи не було бажання працювати в АП, це по-перше. І по-друге, в парламенті, Верховній Раді", - підкреслив він.
Как не дружбаны с 95-го квартала, так бывшие министры ..
Ну, главное паства хавает и причмокивает.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/videos/2330852707183533/
Порошенко боится ходить как простой человек без охраны.
начало эпохи ЛИБЕРТАРИАНСТВА (новая фишечка жирного хряка из команды шмаркли,он там двигатель идей-эксперементов) несет в себе много подводных камней))
Прошло всего 2 дня, а зелеботы обвиняют в своём выборе порохоботов! Ну не себя же тупорылых обвинять!
22 травня 2019 21:11
Кабінет міністрів України 22 травня таємно ухвалив рішення
перекласти збитки від продажу електроенергії населенню в системі нового
ринку електроенергії на державні Енергоатом, Укргідроенерго та
Укренерго, але при цьому забезпечив прибутковість компанії "ДТЕК"
олігарха Ріната Ахметова.
не пристроен?
Я волнуюсь!
Тверезо @TverezoInfo 2 ч.2 часа назад
Реванш іде вже не днями, а годинами Думаєте, зараз посадять ахметових-медведчуків, знизять тарифи, зменшать податки, переможуть корупцію та закінчать війну?
Хрін.
Прийшов но... newseditor https://tverezo.info/?p=96845
Так может Шефир и не кум? Или кум?
аферистучеловеку...