 План поїздок Зеленського заповнений на найближчі місяці, - заступник глави АП Пристайко

Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна".
"У нас є план, який ми розробили на найближчі місяці, куди здійснить перші візити новообраний Президент. Куди буде найперший - ми повідомимо найближчим часом. Ми запрошені на велику кількість заходів, включно з 4, 5 червня, і є інші місця. Нас запрошують на багато заходів. Ми зараз вибираємо, куди нам слід їхати, особливо в перші візити", - заявив Пристайко.
Президент Володимир Зеленський призначив дипломата Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації Президента. Пристайко з липня 2017 - глава Місії України при НАТО.
Или трамп Davi James просто отчитывается ?
Хотелось бы узнать реальный график поездок этого клоуна!!!
А квітанції ЖКХ?
А оффшори і Ліпєцкая фабріка?
Як же так?
Клоун, пользуясь положением, дорогие корпоративы обслуживает?
Два месяца сплошные поездки.. а работать он не хочет?
Гастроль-шоу Иудушки-Дурачка!
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…
Не вечны князи - вечна грязь…
"Это личное дело каждого... Это личная жизнь каждого. Скажем так, мы не собираемся за круглым столом и не долбим трубку мира. У каждого есть свои интересы, кто-то хочет, кто-то не хочет", - пояснил Кошевой.
Прямой текст: «У каждого есть свои интересы, кто-то хочет, кто-то не хочет" !
(кто то дует, кто то не дует....)
****!
Это надо так ненавидеть свою страну, чтобы дать себя изнасиловать шутам и фактурам из 95 квартала...
Это как так?
Это как нужно ненавидеть своих матерей, детей, отцов...
Это как так можно наплевать на погибших 13 000 украинцев?
Мерзкий у нас народец..
Любители жить с хозяйским болтом в жопе, и не более..
Как сказал Мазепа, да будет проклят тот, кто предаст родную мать, а тем более землю, на которой ты родился, и на которой ты живёшь..
Это про вас зеленоботы...
Хавайте, не подавитесь..
Открывать новые дорожные знаки, на птицеферму, на собрание овощебазы, ну и корпоративы и концерты.
Сейчас шутка про порноактрису будет звучать особенно свежо...
Гастроль-шоу Иудушки-Дурачка!