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Все про:Батьківщина (323) опозиційний блок (217) Слуга народу (5) Голос партія (10) Стефанчук Руслан (7)

 Партія "Слуга народу" не співпрацюватиме з "Опозиційним блоком", це позиція президента, - Стефанчук

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук допускає, що в новій Раді партія "Слуга народу" може співпрацювати з партією Святослава Вакарчука "Голос" і партією "Батьківщина", але не співпрацюватиме з "Опозиційним блоком".

Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи є партія Вакарчука конкурентом "Слуги народу" Стефанчук відповів: "Я не можу скласти об'єктивну думку про партію, яка була створена нещодавно. Деякі озвучені ідеї Святослава нам справді близькі. Володимир навіть говорив, що якби йшов Святослав, він би йому поступився. Те, з чим може йти Вакарчук на вибори, думаю, пропагується і Зеленським, зокрема європейська орієнтація".

Радник Зеленського пояснив, що співпраця можлива за умови збігу цілей і думок. "Ми за оновлення, і Вакарчук може себе позиціонувати як нове обличчя", - додав він.

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Стефанчук також розповів, що якщо "Батьківщина" підтримуватиме програму "Слуги народу", то вони зможуть "знайти спільну мову". На запитання про можливу співпрацю з "Народним фронтом" відповів: "Я його поки взагалі в рейтингах не бачу".

Також представник Зеленського в Раді зазначив, що співпраця з "Опозиційним блоком" не планується.

"Володимир заявив, що він не бачить співпраці з "Опоблоком" в парламенті", - сказав Стефанчук.

Також читайте: Разумков очолить список партії "Слуга народу" на парламентських виборах, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128386
 
   
 Топ коментарі
 
Девушка, после очередного неудачного романа, рыдает на плече у подруги, на что та ей говорит:
- Такая большая - а все еще в сказки веришь!
- Ну, я не виновата, что мне всегда попадаются хорошие сказочники...
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куда вы денетесь чтобы набрать голоса...
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Ну и рожа, ему только священником в РПЦ работать.
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еще как будет - да в принципе уже Партія "Слуга народу" не співпрацюватиме з "Опозиційним блоком", це позиція президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1171

- не кацапы и террористы, а повстанцы
- рефередум о мире с кацапней
ждем дальнейших выполнений пунктов программы оппоблока слуговней народа....
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Советник Зеленского пояснил, что сотрудничество возможно при условии совпадения целей и мыслей

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал заявление о возможном референдуме главы Администрации президента Зеленского Андрея Богдана относительно мирных соглашений с РФ и назвал его проведения "опасным и безответственным".
Об этом Вакарчук написал в Facebook.
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Тю... На то ж и Вакарчук со своим "Голос".
Дал команду "голос", вот собачки и выполняют...
Вот почему все "критики", подавшие голос, считают что на референдуме может быть только сдача интересов путиняке. Я уже писал, что там может быть и единственный вопрос: - ПТН ПНХ.
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Конечно, ты будешь сотрудничать с Батьківщиною. ************ с рейдером договорятся по-любому. А с Вакарчуком не будешь. Это - чистый пиар для задабривания патріотів. И с Оппоблоком будешь - бо не с кем больше. Вот и весь геополитический расклад.
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Не знаю. Только что заглянула на ньюзван: сегодня жопоблок шото не захлебывается от восторга.
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Да то они набирают воздуха в легкие, чтобы закричать "Слава Україні" - и побежать грабить вслед за Беней). Целый Левочкин летал к нему на день рождения, а ведь Беня называл его "глупым")
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Самое интересное что сегодня в ВР первые законы Вовы поддержали именно ОппоБлок, Батькивщина и СадоПомощь...
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Скорее всего Коалиция будет такая: Слуга Народа+БЮТ+Гражданская Позиция. Ну и когда надо друг еврей Рабинович из Платформы За Жыття будет подкидывать голосов.
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Когда посадят Педро,
сразу все успокоятся
и начнут работать.
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развод для лохов, списки закрытые, никто и знать не будет кто в той партии слуг народа
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А лохам пофиг, открытые или закрытые списки... Сейчас по сути этой партии нет, но по рейтингам она лидирует. Причем в данном случае я верю рейтингам, хватает идиотов готовых проголосовать за "кота в мешке".
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Поки сама партія Слуга народа не існує і усі розповіді про її курс є повною демагогією.
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Не совсем так. Думаю базу для Слуги Народа составит бывшая партия Коломойского -Укроп.
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вірю вірю на 1005000%
зебенін хазяїн свого слова,вже всі переконалися і тільки зеботи роздувають чергову перемогу маладой каманди нових ліц
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А кто в этой партии будет???
Как можно поддерживать то чего ещё нет???
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Чули вже про кумів, чули про закон про імпічмент, чули про нові обличчя, зара чуємо що з рогами не будете співпрацювати... Зеленолохи що скажете? Вірити цьому слонопотаму чи бреше?
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Якщо чесно, то у нас в Україні дуже мало дійсно розумних людей.

Якщо не вірите, то самі порахуйте зі своїх знайомих, чи багато там знайдеться дійсно розумних, чи за життя ви знали чи зустрічали багато таких, я думаю що у кожного таке число людей буде дуже маленьке.
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Это Слуга Слуги Народа.
Видите, до чего соевый барыга людей довел - всю сою скупил, люди с голодухи пухнут...
Партія "Слуга народу" не співпрацюватиме з "Опозиційним блоком", це позиція президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6388
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Конечно до выборов они будут сотрудничать с оппа блохом, а вот после конечно да. Идеи совпадают: мир донбассу, срусский язык и рпц мп (как вишенка на торте).
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А зачем вообще сотрудничать с кем то? Главное действовать по правде!)
Партія "Слуга народу" не співпрацюватиме з "Опозиційним блоком", це позиція президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3147
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вы за какую правду? за красную или за белую, а может чОрную..)))
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"С помощью правды можно вас обманывать и увлекать куда угодно". Ницше.
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Мда. Ну "правда" - она всегда одна - забрать у того, кто заработал (в представлении быдла "украл"), и отдать тому, кто "нуждается". Большевизм - он не истребим.
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Люди вже нарешті зрозумійте, що не буває чарівників з чарівною паличкою, для нас "так собі може бути", це вже заїбісь, краще наврят буде.
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Це засідання 95 кварталу. Мона і футболку натягти та джипси.
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Партія-голограма не буде сотруднічать...)))
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Зеленский уже наврал с три короба и сейчас врет.
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Скоро пооошняки опять цензор положат.
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Та вже якось пох, все змішалалося бепепе опизаційний блок слуга урода нф.. можна просто без розбору брати віник, змести це усе в совок та викинути на смітник.
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Може замість партії слуги об'єднаються у профспілку слуг?
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Чому в кацапів весь гумор навколо анального та орального сексу? Причому ви, кацапи, у цих зносинах відіграєте пасивну роль.
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Голос+ Слуга народа+ БЮТ 1+1+1 итого 3% , могут набрать, выборы покажут кто сколько наберёт. Оппозиционный блок может набрать 30%. Так 3 и 30, о чем тогда говорить? Пусть соображают на троих, тем более там пропаганда одна и та же и БПП могут позвать до кучи , там такая же пропаганда 5 лет была.
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После слов Вакарчука "не голосуй по приколу!", нормальный человек никогда сотрудничать с этим порохоботом никогда не будет! Если у Зели это забыли, то этот "голос" с одним процентом будет напоминать об этом постоянно!
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Слуги урода=партия отрЫГАлов. Как можно сотрудничать сам с собою?
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По сути "Голос", "Слуга народа" и "Батькивщина" ягоды с одного поля и будут отбирать друг у друга электорат, так что не думаю, что вместе они могут создать коалицию, а значит надо будет договариваться с другими фракциями и делить должности - то то будет кино, если придется договариваться с "Оппозиционным блоком". На другом фланге будут ярые националисты, а это центр и запад Украины во главе с Садовым, которые точно будут в оппозиции.
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бреше. Купрій, Батенко та О.Шевченко в Раді вже з ними спільно голосують.
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Это правильно. Зачем на выродки с жопоблока. Понабирали туда биоотходы.
"югавазтог" естесвенно за жопоблок.
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ОППОблок ( Рыгоблок ) не трогайте .с ним будет сотрудничать БПП и лично Пепа .
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херасобі Володимир азвірєл....)))он шоколадний норм співпрацював й був патріотіщем)))
100% порохоботи праві - Зе не патріот,падла не хоче з "торговими парнерами співпрацювати2(((
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Оце вже і музикантів пригласив бородатих з Ze Ze TOP.
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Зеленский, Порошенко и Тимошенко должны наступить на горло собственным понтам и ради Украины действовать сообща против пророссийский оппов-сепаров. Это в идеале.
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Кто теперь поверит этому Вова-ЗЕ-Дуну??? Чтобы захватить Раду он пойдет на союз с кем угодно. Теперь видно, что главная цель ЗЕ-Вовы - это любым способом стать новм ЗЕ-Путлером - царьком всея Малороссии.
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