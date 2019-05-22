 Партія "Слуга народу" не співпрацюватиме з "Опозиційним блоком", це позиція президента, - Стефанчук

Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання про те, чи є партія Вакарчука конкурентом "Слуги народу" Стефанчук відповів: "Я не можу скласти об'єктивну думку про партію, яка була створена нещодавно. Деякі озвучені ідеї Святослава нам справді близькі. Володимир навіть говорив, що якби йшов Святослав, він би йому поступився. Те, з чим може йти Вакарчук на вибори, думаю, пропагується і Зеленським, зокрема європейська орієнтація".
Радник Зеленського пояснив, що співпраця можлива за умови збігу цілей і думок. "Ми за оновлення, і Вакарчук може себе позиціонувати як нове обличчя", - додав він.
Стефанчук також розповів, що якщо "Батьківщина" підтримуватиме програму "Слуги народу", то вони зможуть "знайти спільну мову". На запитання про можливу співпрацю з "Народним фронтом" відповів: "Я його поки взагалі в рейтингах не бачу".
Також представник Зеленського в Раді зазначив, що співпраця з "Опозиційним блоком" не планується.
"Володимир заявив, що він не бачить співпраці з "Опоблоком" в парламенті", - сказав Стефанчук.
- не кацапы и террористы, а повстанцы
- рефередум о мире с кацапней
ждем дальнейших выполнений пунктов программы оппоблока слуговней народа....
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал заявление о возможном референдуме главы Администрации президента Зеленского Андрея Богдана относительно мирных соглашений с РФ и назвал его проведения "опасным и безответственным".
Об этом Вакарчук написал в Facebook.
Дал команду "голос", вот собачки и выполняют...
Вот почему все "критики", подавшие голос, считают что на референдуме может быть только сдача интересов путиняке. Я уже писал, что там может быть и единственный вопрос: - ПТН ПНХ.
сразу все успокоятся
и начнут работать.
зебенін хазяїн свого слова,вже всі переконалися і тільки зеботи роздувають чергову перемогу маладой каманди нових ліц
Как можно поддерживать то чего ещё нет???
https://www.youtube.com/watch?v=Nqj7MzbJOIw
Якщо не вірите, то самі порахуйте зі своїх знайомих, чи багато там знайдеться дійсно розумних, чи за життя ви знали чи зустрічали багато таких, я думаю що у кожного таке число людей буде дуже маленьке.
Видите, до чего соевый барыга людей довел - всю сою скупил, люди с голодухи пухнут...
"югавазтог" естесвенно за жопоблок.
100% порохоботи праві - Зе не патріот,падла не хоче з "торговими парнерами співпрацювати2(((