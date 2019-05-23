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Все про:ЗМІ (591) суд (5135) Гладковський (82)

 Гладковський назвав справу проти себе "фейковою" і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ

Колишній заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський звернувся до ЗМІ з проханням не шкодити його репутації, згадуючи його прізвище в контексті неіснуючих і фейкових справ.

"Ніякої "справи Гладковського" не існує. Для всебічного і неупередженого розслідування я указом президента України був звільнений із займаної посади. Розслідування справ, в яких згадується прізвище мого сина, які, очевидно, були штучно скомпільовані з брехливих провокаційних фактів і продані за 30 срібняків, вже довели, що жодного стосунку мене і членів моєї сім'ї до будь-яких операцій не було встановлено", - йдеться в повідомленні Гладковського.

Екс-заступник секретаря РНБО наголошує, що в своєму житті багато віддав країні, залучаючи сотні мільйонів доларів інвестицій у розвиток економіки і створивши десятки тисяч робочих місць на підприємствах, які працюють і платять податки в бюджет.

"Починаючи з 2014 року як перший заступник секретаря РНБО, голова Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу та голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю я особисто доклав чимало зусиль для розвитку української армії і виходу її на якісно новий рівень. Брехливі звинувачення певних політиканів і зрадників шкодять не тільки моїй репутації, але і завдають величезного удару по армії, країні і її обороноздатності", - наголосив Гладковський.

Також він заявив, що буде звертатися в суди за подальше поширення неправдивої інформації, яка шкодить іміджу і діловій репутації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128385
 
   
 Топ коментарі
 
На кол тварь посадить вместе с мародером!
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Свинні не винні, що вони свині.
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Достаточно посмотреть на дворец скромного гос служащего Гладковского - и все станет ясно...
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Тварь как чиновник может стать миллиардером с виллами яхтами и сопутствующими ферари-- только садить с конфискацией до 3 го колена
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зейло тоже посадить Он тож миллиардер зрадофил причём. Мутил свои гишевты в стране агрессоре. Кроме виллы ещё пять квартир в Киеве плюс бабло в офшорах. Чего вы зейбаки не требовали его декларации до выборов. Не требовали список дружбанов, которых он запланировал пристроить на тёплые места. Спросил знакомого врача о зарплате 4000 никто даже и не слышал. А между тем эпоха зубажіння закончилась 21 апреля. Месяц тому. Где результаты
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Свинні не винні, що вони свині.
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Конечно, перед законом все равны, но ведь в любом правиле бывают исключения... Перефразируя Дж. Оруэлла, все звери равны, но свиньи - равнее!

😁
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Среди "равных" есть некоторые, которые "равнее"... или что-то в этом духе. Точно не помню, давно читал.

И все это изменения к правилам как и сами правила делали свиньи... как будто про нашу эпоху писал!
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каждая свиня хотябі раз в жизни должна песетить бойню!!!
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...і тепер кожний ранок дивиться йому в очі!!!
Гладковский назвал дело против себя "фейковым" и пообещал подавать в суд на СМИ - Цензор.НЕТ 7704
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Заставь дурака Богу молиться он и лоб расшибет Гладковский назвал дело против себя "фейковым" и пообещал подавать в суд на СМИ - Цензор.НЕТ 8191
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Як було сказано президентом - так і було виконано. Свінарчук тепер дивиться в очі своєму підсвинку, мародер своєму "ветерану" АТО, юГік також має кому дивитись. Ну не будуть вони дивитись в очі дітям-інвалідам які живуть впроголодь в інтернатах хворим дітям які вмирають від відсутності ліків і взагалі в очі дітям простих українців у яких перспектив у цій розграбованій країні просто НЕМАЄ!!!
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Свинарчукобот, а где в статье о Вилкуле? Уже на работе?
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Правильно повесил будет плевать на фото почаще Гладковський назвав справу проти себе "фейковою" і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ - Цензор.НЕТ 6909
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вот этому пану это нужно было сделать сразу после показа по телевидению а так машет кулаками после драки Гладковский назвал дело против себя "фейковым" и пообещал подавать в суд на СМИ - Цензор.НЕТ 7055
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Не удивлюсь, если он окажется прав. Уж больно "во время" этот фигус со своим расследованием нарисовался. Гладковский назвал дело против себя "фейковым" и пообещал подавать в суд на СМИ - Цензор.НЕТ 3625
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фикус -это даже не проект бабломойского Это проект ФСБ Причём простейший развод лошар. Зоновская одноходовка. Показали убогим рукописные бумаженции приправили фотошопом и жрите дерьмо полной ложкой, как на засрашке пипл хавает. Уровень ихтамнет только наоборот ихтаместь. Что сделаешь. Примитивный лохторат примитивные методы. По Сеньке, как говорится
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Из «доказательств» там было только анонимное письмо с е-мейла однодневки, которое упало как снег на голову летом и вокруг которого сделали аж 4 серии «разоблачений»
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сделали аж 4 серии «разоблачений»

--
профессиональному сценаристу и этого не надо. ему достаточно "ручки и стопки бумаги" Гладковський назвав справу проти себе "фейковою" і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ - Цензор.НЕТ 8160
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Що ти троляка виставляєш фейкову інформацію, яку тобі щліпили бенебігуси і москалі. Де справа? Чому не сидять? Ось і вся відповідь. А народ повірив фейку, повірив не перевірив і прийняв помилкове рішекння. На цей раз у вас брехня пройде, а на другий раз і правда пройти не зможе.
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Це їм тролі таку помсту придумали за те, що купували крадені деталі в московії з військових складі для наших військових? А де картинки на х@йла. Він в Україну привіз десятки тисяч смертей і сотні тисяч поранених і мільйони переселенців. Покрав з Донбасу заводи, затопив шахти. Це набазато страшніше, чим ті надумані вами кусочки меьалу. Але ви своєю брехнею відвлолікаєте увагу наших громадян і визиваєте недовіру до іститутів влади. То де ця інформація?
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Достаточно посмотреть на дворец скромного гос служащего Гладковского - и все станет ясно...
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А вилла в Испании , рядом с виллой Порошенко? И почему не подает в суд? Не по той ли причине , что не подает в суд на 1+1 Порошенко?
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Порошенко подал в суд на гавно плюс гавно. Почти сразу после их высера. Иск огромный.
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С 1995 - вице-президент концерна «Укрпроминвест» . В состав финансово-промышленной группы «Укрпроминвест» входила корпорация «Богдан».
С 2005 года председатель наблюдательного совета корпорации «Богдан» .
С 2008 года член наблюдательного совета ОАО «Международный инвестиционный банк» .и только с 2014 года госслужащий!!!
Вы думаете, что за 19 лет в крупном бизнесе он не мог заработать на жирный дом???
Посмотрите обороты Укрпроминвеста!!!

Если он все эти 19 лет платил налоги, то и вопросов к нему быть не может!!!
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То есть ты хочешь сказать, что эта крыса от большой честности, порядочности, радения за Украину пошла работать полупокером в СНБО???? Ты сам то в это веришь? Она (крыса, свыня, падла) пошла туда потому, что мальдивская ***** ему предложила гешефт, несравнимо больший, чем быть каким-то директорком богданчика. Я баллею с олухов, которые верят в собственную чушь.
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Прошу заметить, что про его честность я не написал ни одного слова!!! Тем более не называл Вас олухом! Я просто написал, что дом (дворец, замок и т.п.) он заработал и без госслужбы. В том, что он где-то на госслужбе тырил нет никаких сомнений, но совсем другие объемы!!! 40 млн. грн. не его уровень. То что нашли либо умышленный фейк для отвлечения внимания, либо просто фейк, а главное не видят (ну или не хотят видеть).
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За олуха - сорян. А про честность и платил налоги - там клеймо негде ставить. Честность свинарчука - девственность проститутки с тремя детьми)
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Даже проститутки иногда бывают искренними.)))) Но это про другое кино. Гладковський назвав справу проти себе "фейковою" і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ - Цензор.НЕТ 9356 Я долгое время работал в топ менендженте (тех. директор) одной очень крупной агрокомпании и знаю достаточно, чтоб не быть наивным.
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Ця людина працювала на Україну і для України. Чи якщо він державний службовець в нашій країні, то вже свиня? Вас зрозуміло. А нічого, що весь 95 квартал прийшов до влади? А нічого, що вони постійно були в "долгах" і фактично не платили налоги в Україні?
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На нем клеймо негде ставить.
Персонально для ленивых на погуглить
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/02/27/645643/index.amp
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Свинарчуки ещё не свалили? Скорее нового ГенПрокурора и главу СБУ! Оно ещё заявляет! Займите его походами на допросы!!! В СИЗО этой семейке уже давно прогулы ставят.
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«Порошенко знал, что Гладковский ворует. Знал, мучился и даже ночами рыдал в подушку»
Представляете себе?
Порошенко знал, что Гладковский ворует. Знал, мучился, видимо даже ночами рыдал в подушку, но ждал, когда следствие поставит точку в этом деле. А пока ждал, не трогал Гладковского, позволял ему воровать дальше, чтобы не вспугнуть птичку, видимо. Вернее, свинку.

https://goo.gl/E4YmyG

🤗
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Знаем и мы вашу объективность, бла-бла-боты!
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ну покажи, где я был голословен. "объективность" - скользкий предмет ибо о наличии либо отсутствие оной судят по весьма субъективным оценкам Гладковський назвав справу проти себе "фейковою" і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ - Цензор.НЕТ 2790
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Что ты тут буровишь, ты лучше за свою дочь проститутку нам по больше расскажи!
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Нет я задал вопрос первым! Принимает ли она у всех желающих со всех сторон и в любых количествах? Гладковський назвав справу проти себе "фейковою" і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ - Цензор.НЕТ 2396
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Т.е. за дочку проститутку говорить не хочешь? Ну тогда за сына голубца хоть пожалуйся.
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Нююю, все в тебе🐷 по Фрейду!
Що болить- те й питаєш!
Не можу нічим допомогти...
Сам з своєю сімейкою розбирайся!
🤣🤣🤣
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От ты Господи ты ж Боже мой! За Пороха всё до мельчайших подробностей знаешь, как будто бы свечку держал, пока он деньги по карманам распихивал, а за себя и дочку с сыном рассказать стесняешься. Гладковський назвав справу проти себе "фейковою" і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ - Цензор.НЕТ 204
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Де справа Гладковського? Чому не сидить? А тому, що то все фейк, який використали перед виборами. І ви далі поливаєте брудом.
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Сколько Зелебоба наварил за три дня на Роттердам+? Гладковський назвав справу проти себе "фейковою" і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ - Цензор.НЕТ 6717
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Цікаво, де татусь та синочок свинарчуки будуть здобувати омріяну ними недоторканість - в оновленій петьою бпп, чи десь по мажоритарному округу в славетному Крижополі?
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а как же луценко ? то же врал , что три года занимались этим делом и журналисты их просто опередили ?
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Нет. Подали заяву и начали расследовать. Например бывший рыг, обиженный Портников, накалякал несколько заявлений против Порошенко, могу тебя заверить, он проиграет,обломает зубы об Порошенко, ну нашему *мудрому* нариду нужно зрелищь и колбасу по 2.20 и сказки о посадках )
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бывший рыг - это поросенко, хотя бывших не бывает))
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Порошенко уже вошел в историю Украины! А этот портников пыль, никто, а нем лет через пять даже никто не вспомнит.
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Понятно, что Бигусу заказ сделали, против Порошенко. Ну наш мудрый нарит, пока не наступит на грабли несколько раз, не поверит, что грабли бьют больно.
Вот и все расследование этого бигуса, фейк!
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Гадаю, відповідні органи розберуться: "фейкова" чи "не фейкова" справа. Якщо все буде підтверджено в суді, покарання має бути найсуворішим.
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Хищение в Укроборонпроме: СМИ показали "откат" Гладковского
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/4/7208333/

🤗
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46600 для Гладковского пыль, но для лохов ..........
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Конечно против Гладковского дело фейковое - виноват Свинарчук внутри него.
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ВАЗЕЛИН - все полномочия есть! где посадки и "видрубани руки"???
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свинярчуки и свыня не виноваты, это их натура жрать, срать,воровать
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по сравнению с мародерами и свинорчуками - он просто святой человек плюс успешный бизнесмен в прошлом.
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Его нужно наградить, присвоить генерала и назначить директором НАБУ. А Розенблата, Насирова и Онищенко назначить ему в помощь советниками и замами. От тогда и заживем.
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Гладковский поставлял сомнительную сталь для украинской бронетехники.
В ходе испытаний обнаружено, что бронированные стальные листы не соответствовали европейским требованиям и имели сомнительное происхождение.
ГП "Львовский бронетанковый завод" закупил сталь для БТР и БММ, которую во время испытаний эксперты не признали пулестойкой, позже предприятие передало ее Минобороны.
Об этом говорится в постановлении Соломенского райсуда по поводу дела против Игоря Гладковского - сына первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
28 декабря 2015 Минобороны Украины подписало с ГП "Львовский бронетанковый завод" договор о поставке двигателей и коробок. Однако поставляли запасные части и комплектующие без соответствующих документов.
Еще в 2014-2015 годах "Львовский бронетанковый" закупил сталь ARMSTAL-500 для изготовления корпусов БТР-3Е, БТР-4, ББМ "Дозор-Б".
Отмечается, что в ходе испытаний бронетехники бронированные стальные листы, которые якобы закупило предприятие, не соответствовали европейским требованиям и имели сомнительное происхождение.
Листы, в частности, были без антикоррозийного покрытия, номера выплавки стали, индивидуального маркировки номера письма бронированной стали и изображения направление проката листа о его изготовлении на заводе.
В результате исследований эксперты установили несоответствие химического состава брони заявленным характеристикам.
"То есть, должностные лица ГП "Львовский бронетанковый завод", действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя служебное положение вопреки интересам службы, незаконно и безосновательно провели оплату материалов для изготовления бронетехники, фактически на ГП "Львовский бронетанковый завод "поставлены не были", - говорится в заявлении.
Напомним, журналисты "Наших денег" опубликовали расследование о том, как окружение действующего президента Петра Порошенко разворовывает сотни миллионы гривен оборонно-промышленного комплекса Украины. Непосредственным участником коррупционной схемы, по их данным, является сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.
[Гладковский поставлял сомнительную сталь для украинской бронетехники]: Посмотри! http://ua1.com.ua/rus/politics/gladkovskiy-postavlyal-somnitelnuyu-stal-dlya-ukrainskoy-bronetehniki-52715.html

🤗
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А какую сталь Вы поставили? Вы хоть что-то поставили? Вы делали експертизу, что ета именно та сталь, которую поставил Гладковский? А есть у Гладковского металлургические предприятия? Или может сталь поставили хозяева тех предприятий, га которых делают сталь? Или Вы уже сделали заключение эксперта и засудили человека, как уже судья? Или снова фейк?
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А тем временем, Зелебоба уже третий день наживается на войне, Роттердаме+ и злочинных тарифах! Гладковський назвав справу проти себе "фейковою" і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ - Цензор.НЕТ 9522
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багато тексту...правильінше було написати "гладковський як завжди сказав хрю-хрю")
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Свинарчук- синок прийшов
І пита малеча:
- Тату, звідки в нас «Пежо»,
Вілла, інші речі?
Гладить таткова рука
Сонечко біляве:
- Є професія така -
Розкрадать державу.
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Компании Порошенко и Гладковского больше всех нажились на войне - расследование.
Журналиста за такое расследование объявили агентом России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором), а его антикоррупционный проект назвали проектом ФСБ.
Компания «Богдан Моторс», которая принадлежит первому заместителю секретаря СНБО Олег Гладковському получила полмиллиарда гривен по тайным контрактам на закупку грузовых и санитарных автомобилей, произведенных на китайском шасси.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
375 млн гривен «Богдан» получил из государственного бюджета в конце декабря прошлого года. Еще почти сто тридцать пять перечислили в январе и феврале 2019-го.
- Свинарчук-Гладковский получил еще полмиллиарда по тайным соглашениям
Активисты обнаружили, что машины, которые покупает в компании Олега Гладковского Минобороны, в розницу продают значительно дешевле. Автор антикоррупционного проекта Глеб Каневский объяснил, единственное что делает «Богдан» с китайской машиной - красит в зеленый и ставит буду позади.
В Министерстве обороны говорят о полнейшей прозрачности сделок Министерств с поставщиками. Но как только речь заходит о «Богданах», оказывается, что это военная тайна.
В корпорации «Богдан» ТСН подтвердили, что контракт есть и он многолетний. В соответствии с ним производитель отгружает армии белорусские МАЗы и китайские джипы. В письме к ТСН производитель утверждает, что нынешний заказ увеличен вдвое. О количестве, комплектации и стоимости единицы техники ни слова. Поэтому сравнить с рыночными ценами на такой же товар возможности нет .
В то же время, по информации волонтеров, санитарный «Богдан» стоит около 30 тысяч долларов, и при этом постоянно ломается на фронте. Аналогичная, но гражданская версия этого внедорожника стоит до 15 тысяч долларов. Каневский говорит, что это мелочи по сравнению с доходами завода, что еще до недавнего времени полностью принадлежал Петру Порошенко.
По его словам, так называемая «Ленинская кузня» взяла на себя флот и выполняет роль посредника. «Они нанимают мощности государственных предприятий, и эти предприятия судна ремонтируют, а «Ленинская кузня» получает деньги», - говорит антикоррупционер.
- Порошенковский завод «Ленинская кузня» загнал в убытки оборонное предприятие
Так, например, тендер на ремонт крейсера «Гетман Сагайдачный» объявили в 2017 году. Одно из требований к исполнителю - его верфи должны выходить в акваторию Черного моря. «Ленинская Кузня» на рыбальском острове в Киеве, этот тендер выиграет.
Деньги перечисляют авансом. Но работы выполняют на Ильичевском судоремонтном заводе. Так президентская «Кузня» получила 10% от стоимости работ. За покраску палубы заплачено 15 миллионов гривен.
загрузка...
Во сколько стал ремонт дизельных двигателей - еще одна военная тайна. Известно, что авансом платили 25 миллионов бюджетных гривен. Вскоре после ремонта один из двигателей сломался и прокуратура даже пробовала судиться с «Кузней». Но безуспешно. На запрос ТСН об обстоятельствах ремонта крейсера «Сагайдачный» «Кузница на рыбацкой» не ответила.
После расследования, лояльные к Порошенко, объявили журналиста агентом России, а его антикоррупционный проект назвали проектом ФСБ. Каневский какие-либо связи со спецслужбами государства агрессора отвергает.
Корреспонденты ТСН Дмитрий Святенюк и Юрий Розумнюк.
https://goo.gl/E1zzvH

🤗
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Бакс нам покаже вироки по Гладковському і тоді ми йому повіримо. А заключення журналістів Беня інфо, як завди кака. Вона не підтверджується справами!
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и что? свинья до сих пор по воле мыролюбно гуляет?
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Только не надо фамильярничать-
Свинарчук он как по фамилии так и по жизни
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в печерский суд, сразу. а потом в тот где квалификационнное оценивание три раза уже провалили, вместе с грановским на заседание и приходите типа "друг семьи"
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Мене дивує тільки одне.Як він до сих пір не загинув в автомобільній катастрофі?Скільком людям створив проблеми в житті а ще і досі живий?
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Мабуть, якось застрахувався. Мовляв, як тільки з ним станеться щось нехороше, на світ Божий таке вилізе, що мало нікому не здасться.
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Мародерити Україну стало сімейним бізнесом призначенцями Порошенко.
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А он еще не сидит? Весна уже заканчивается!
Где посадки?! Гладковський назвав справу проти себе "фейковою" і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ - Цензор.НЕТ 4450
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"Леденці купив Іван ті, що у коробці.
Ходить смокче й примовля: - Подивіться, хлопці,
Як це кляте "лампасе" злиплося у купу.
Неможливо роздовбать, хоч клади у ступу. -
Повертає монпансьє, крутить на долоні.
- Їй же Богу, тут усе, як у нас в районі.
Позлипалося отак все начальство к трясці:
Там брати, а там свати,
Там - дружки по пляшці.
Ось і спробуйте - підіть наведіть порядок:
Одного підковирнув - зачепив десяток."

Павло Глазовий
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Все пять лет были пустыми обещаниями и фейковым счастьем.
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Кнур рохнув, що він білий і пухнастий. Не думаю, що воно само в то вірить. Тоді нащо таке рохкати?
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Кнур..., оце так вираження. А докажіть, що він кнуо. Дайте сканкопію вироку. Вже вам ніхто не заважає і ви справедливо винесете вирок! Але де він. Більше 3 роки ведеться розслідування і пшие. А ви брехуни і наклепники-шахраї.
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Вам, добродію, яких доказів бракує по свинаргейту? Чи може то сам пан свинарчук завітали сюди порохкати?
Чи може мантра вивсьоврьоті заміняє факти, логіку та здоровий глузд? Тоді, добродію, сходіть до лікаря...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГладковський назвав справу проти себе "фейковою" і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ
 
 
 
 
 
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