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 Компенсація тарифів для населення за рахунок теплової генерації є популістською фантазією, - експерт Котко

Президент Першої енергетичної асоціації України Василь Котко підтримав пропозицію уряду покласти компенсацію тарифів на електроенергію для населення у новому ринку на державну компанію (ДП) "Енергоатом", що дозволить уникнути зростання тарифів для населення.

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

"Сьогодні те, що населення не доплачує в тарифах, перекладається на промислових і бюджетних споживачів. У новому ринку цей механізм неможливий, а підвищувати тарифи в 2 рази для населення нереалістично, і знайшли рішення покласти субсидування на "Енергоатом". Сама компанія не проти, адже розраховує, що ціна реалізації електроенергії з набранням чинності ринку з липня зросте, і вона зможе і заробити, і допомогти з тарифами для населення", - сказав Котко.

На його думку, механізм, що передбачає субсидування тарифів для населення компанією "Енергоатом", буде діяти якийсь час, 1 чи 2 роки. Після чого тарифи будуть піднімати до економічно обґрунтованого рівня.

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Коментуючи заяви деяких експертів про те, що зобов'язання зі субсидування можуть бути покладені і на приватні енергокомпанії, крім державних, Василь Котко назвав такі думки "популістськими фантазіями".

"Такі заяви - це популістські фантазії. Насправді, є 2 компанії, в яких прогнозується істотне зростання тарифу, зростання ціни на їх продукцію після набрання чинності енергоринку з липня 2019 року, - це "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Все. "Енергоатом" вирішив, що він отримає достатньо багато, щоб компенсувати тарифи населення, і заробити. Це держкомпанія, і, як тимчасове рішення, таке може бути. Чудес не буває, рішення потрібно шукати, це - єдине оптимальне. Можливо, ще можна додати "Укргідроенерго", крім "Енергоатому". Ціни у "Укргідроенерго" будуть найвищими - вони будуть продавати електроенергію в пікові години, а вона - найдорожча", - підкреслив президент Першої енергетичної асоціації України.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України з метою забезпечення суспільних інтересів в умовах функціонування нового оптового ринку електроенергії пропонує покласти на НАЕК "Енергоатом" та ПАТ "Укргідроенерго" спеціальні зобов'язання (PSO, Public Service Obligation) з постачання електроенергії для потреб населення на період до 31 грудня 2020 року.

Як раніше повідомлялося, компанія "Енергоатом" заявила про готовність брати участь у підтримці тарифів для населення на існуючому рівні після вступу в силу нового енергоринку з липня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128384
 
   
 Топ коментарі
 
Ахмєтов підвищуватиме ціни. Щоб путін більше не напав.
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Кому вы гады лепите сказки что вся енергетика у нас убыточная. Ето Ахметов и его воровские подельники скупает пачками Обленерго и Електростанции чтобы работать себе в убыток? Дождетесь когда революция в Украине произойдет настоящая и по улицам будет литьс кровь уже не майдановцев а олигофренов и воров
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Никто и ничто не продает украинцам товары ниже себестоимости, а под "рынком" парочка олигархов подразумевает цену, за которую они могут пихать украинское богатство за рубеж с совсем другими ценами и зарплатами и поэтому хотят такую же цену сделать внутри Украины.
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САП открыла дело против Порошенко - хищения в энергетике..
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Шо-шо? Налагодив випуск трансформаторів для відкручування лічильників назад? Але ж тепер лічильники всюди електронні. До речі, фахівці знають як і їх можна пригальмовувати. І я знаю. Але марудитися через якісь копійки чомусь в лом.
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Нашли идиотов субсидировать бизнес Ахметова...
Дудки Вам.
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Это писец какой-то, уже 27 лет с нами играют в эту игру экономически обоснованного тарифа. Они повышают мы платим, они повышают мы платим и уже 27 лет не можем прийти к этому экономически обоснованному тарифу.
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Таки можно тарифы даже снизить.
Как?
Вот подсказка для новой команды:
Уменьшить зарплату всем чиновникам-судьям-силовикам всего лишь на одну тысячу гривен (не передохнут с голодухи), кучке топового менеджерского ворья уменьшить зарплату в два раза, и экономический эффект будет колоссальным.
Надо не цены повышать, а зарплаты понижать.
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Я хочу напомнить тупеньким порохоботам, что закон о рынке электроэнергии протянул через Верховную Раду и сразу подписал ваш любимый Порошенко. Когда в июле цена на электроэнергию вырастет вдвое, поблагодарите своего шоколадного кумира.

Этот Котко вам прямо говорит, что скачать хоть копейку с Ахметова - это популистские фантазии. А вот доить государственный Энергоатом - это еще год-два можно будет. А за эти год-два вам поднимут цену еще раза в 3-4, назовут эту цену экономически обоснованной и доить Энергоатом перестанут. В общем, готовьтесь к голодомору, дебилы шоколадные. Прибыли Ахметова важнее, чем ваши жизни.
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хотели прозрачный рынок и не регулируемые тарифы -- вот они. мы ж за чистый и прозрачный бизнес -- не так ли. и долой СССР и Ахметов -- такой урод, завышает цены.
ок... будем все делать прозрачно по рынку, все верно?
Портников уже давно сказал, кто покупает больше, тот платит дешевле.
так что -- Порошенко был плохой, ну Вы сами все понимаете.
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Чтобы снизить тарифы надо сделать одну единственную вещь: национализировать назад ДТЭК, национализировать назад все, что было приХватизировано Ахметовым, Фирташем, Жевагой, Пинчуком, Новинским, Порошенком и т.д. Эти люди ничего полезного не построили, они только приХватизировали те заводы, которые были построены еще при советской оккупации. Естественно, им хочется увеличить свои прибыли, поэтому они будут драть с народа три шкуры. Пока народ либо не сдохнет, либо не поумнеет и вернет себе назад заводы и электростанции.
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то есть на фоне фейков про снижение тарифов осталось только все национализировать?!... это чтоб не признавать себя полными нулями
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Отнять и поделить, фанаты Зе больше ни на что не способны. Пусть государство компенсирует частникам стоимость мини солнечных электростанций и через пару лет половина электроэнергии в стране будет генерироваться на крышах домов.
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Герус заявив, що Кабмін таємно ухвалив дискримінаційні рішення для державних енергокомпаній. За даними ЗМІ, у виграші опинився ДТЕК Ахметова

Важливі для впровадження в Україні енергоринку рішення було ухвалено на засіданні уряду 22 травня без обговорення та внесення до порядку денного, розповів постпред президента в Кабміні Андрій Герус. Як повідомляє "Громадське", збитки від продажу електроенергії населенню в системі нового ринку покладено на державні компанії "Енергоатом", "Укргідроенерго" та "Укренерго", водночас забезпечено прибутковість компанії ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.
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Прикольно, компенсацию убытков частной компании будут делть налогоплательшики. Тогда проще поднять цену.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаКомпенсація тарифів для населення за рахунок теплової генерації є популістською фантазією, - експерт Котко
 
 
 
 
 
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