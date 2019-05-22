 Саакашвілі подав до адміністрації Зеленського звернення про повернення громадянства України. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо нову стадію й активний захист щодо повернення Міхеіла Саакашвілі в Україну. Настала Нова епоха - новий президент! Тому, сьогодні був в Адміністрації Президента України і, як його адвокат подав на ім'я Президента Володимира Зеленського звернення Саакашвілі щодо відновлення справедливості і повернення українського громадянства", - написав Чорнолуцький.

"Всі юристи стверджують, що позбавлення мене українського громадянства незаконне, оскільки за Конституцією України не можна позбавити громадянства громадянина України, а за міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства", - йдеться в листі Саакашвілі Президенту.

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Саакашвілі зазначив, що якщо у Зеленського навіть є які-небудь сумніви щодо доцільності повертати йому громадянство України, Президент може дати розпорядження голові Державної прикордонної служби про те, що Саакашвілі має право в'їхати в Україну, щоб самому захистити свої права в суді.

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Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США. 10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями.

22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. 12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу.

У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".

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