 Саакашвілі подав до адміністрації Зеленського звернення про повернення громадянства України. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо нову стадію й активний захист щодо повернення Міхеіла Саакашвілі в Україну. Настала Нова епоха - новий президент! Тому, сьогодні був в Адміністрації Президента України і, як його адвокат подав на ім'я Президента Володимира Зеленського звернення Саакашвілі щодо відновлення справедливості і повернення українського громадянства", - написав Чорнолуцький.
"Всі юристи стверджують, що позбавлення мене українського громадянства незаконне, оскільки за Конституцією України не можна позбавити громадянства громадянина України, а за міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства", - йдеться в листі Саакашвілі Президенту.
Саакашвілі зазначив, що якщо у Зеленського навіть є які-небудь сумніви щодо доцільності повертати йому громадянство України, Президент може дати розпорядження голові Державної прикордонної служби про те, що Саакашвілі має право в'їхати в Україну, щоб самому захистити свої права в суді.
Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США. 10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями.
22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. 12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу.
У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".
Це - абсолютна брехня і маніпуляція. Але "юристу" і "спеціалісту" в істериці нормальні люди не дивують.
Конституція говорить про громадянство за народженням, а не про натуралізованих українців. Дебіл Закон про громадянство опанувати не здатен. Можна лишити організм без громадянства, (і за міжнародним правом теж, на відміну від кнура, який набивав кендюх і безтрусі ліворуції розводив, я Конвенцію ООН читала), якщо при його набутті він надав брехливі / неправдиві свідчення.
Тому закрилося б.
Это нынешние власти Грузии его боятся.
А Украина ему задолжала.
Зеленский тебе гражданство, а за это ты будешь премьером 5 лет! Как тебе?
Кстати, первым о воровстве в укроборонпроме рассказал общественности совсем не бигус, а именно саакашвили на программе Шустера. Которого тоже мы, кстати, ждём в Украине со своими великолепными шоу.
#Верните Саакашвили гражданство Украины !!!
конечно еврейка из Одессы ждет гнусавого еврея Шустера с его гавно-шоу.
скучно ему стало в Италии, на заработки потянуло.
да и копейку хочется заработать, поизносился