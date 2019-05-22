 Фейсбук заблокував пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує мафія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У пості Бутусова від 2 квітня 2019 йшлося про те, що в "Одесі править кримінальний тандем - мер Труханов з угруповання "Ангела" і "директор Одеси" - Володимир Галантерник, що тримає всі грошові потоки міста і більшість потоків в області".

Також у пості йшлося про те, що тодішній глава ОДА Міхеїл Саакашвілі вимагав від президента Порошенка будь-якими способами посадити їх у в'язницю, оскільки керувати областю не усунувши мафію неможливо.

Дивіться також: Бутусов, Гриценко, було приблизно 6 осіб, яких "не треба брати" на ефіри, - гендиректор каналу 3S.tv Єлізаров. ВIДЕО

В аргументації адміністраторів соцмережі йшлося про те, що за скаргами третіх осіб текст порушує їхні авторські права.

Текст видаленого посту був опублікований на Цензор.НЕТ у вигляді статті "Чи може мафія дати результат на виборах? Експеримент в Одесі"