 Мін'юст США передасть Конгресу матеріали розслідування Мюллера щодо "російської справи"

Це рішення поклало край протистоянню між комітетом і Мін'юстом через контррозвідувальні матеріали, зібрані в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання у вибори, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Міністерство юстиції цього тижня почне передавати комітету дванадцять категорій матеріалів, пов'язаних із контррозвідкою і діяльністю іноземної розвідки", – заявив глава Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф.

Слідство Мюллера, насправді, не винесло рішення щодо того, чи у президента намагались перешкоджати правосуддю. Натомість відповідного висновку дійшли у Мін'юстрі США, куди було передано висновки слідства Роберта Мюллера.

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Законодавці-демократи наполягають на ознайомленні з повним обсягом зібраних слідством щодо втручання Росії матеріалів,попри те, що слідство дійшло висновку про відсутність доказів змови кампанії Трампа із Росією на виборах 2016-го року.

Президент США Дональд Трамп назвав дії демократів спробою вплинути на вибори 2020-го року.

Нагадаємо, 18 квітня в США опублікували доповідь спецпрокурора Мюллера про ймовірне втручання Росії в американські вибори. Офіційне слідство спеціального прокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера встановило, що Російська Федерація втрутилася в президентські вибори в цій країні в 2016 році, але члени виборчого штабу Дональда Трампа не вступали в змову з російським урядом. Зокрема, зазначається, що "російський уряд в 2016 році втрутився в президентські вибори широкомасштабним і систематичним чином".

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