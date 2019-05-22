 Партія Порошенка "Солідарність" проведе свій з'їзд 31 травня

"З'їзд відбудеться 31 травня", - повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в партії, передає Цензор.НЕТ.
Інше джерело підтвердило дату з'їзду, при цьому уточнило, що в найближчу п'ятницю, 24 травня, відбудеться так званий, "технічний з'їзд", присвячений виборам в об'єднані територіальні громади.
шампанське!
🤣🤣
Лидер Александр Ефремов
Основатели:
Николай Азаров,
Ефим Звягильский,
Валентин Ландык, Владимир Рыбак,
Леонид Черновецкий,
Виктор Янукович,
Пётр ПорошенкоДата основания 26 октября 1997 года
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
Кабінет міністрів таємно ухвалив рішення перекласти збитки від продажу електроенергії населенню в системі нового ринку електроенергії на державні Енергоатом, Укргідроенерго та Укренерго, забезпечивши прибутковість компанії «ДТЕК» Ріната Ахметова
аж шнурки на сандалях дибом встають!
🤣🤣🤣
Кримiнальну справу не може бути порушено, а порушена справа пiдлягає закриттю:
1) за вiдсутнiстю подiї злочину;
2) за вiдсутнiстю в дiяннi складу злочину;
Правда, по "беспределу" все можливо, я пам*ятаю, як садили Луценко. То інша історія. Бо по закону там немає злочинів. Якщо можливо якісь зв*язки, щось робили, то вони особисто мають нести відповідальність. Але заяви подані, свідчення подані і правоохоронні органи миттєво відкрили провадження (проти Овоща відкривали через роки і то по рішенню сідів), а тут зразу. Але нічого. Все буде добре!
😁
зрівнятися....Навчи -як пррравильно
вилизувати?
🤣
😁
І воно не Україна!
😁
😁
Петицию кому будете слать, Богу?
гостиВР к нам....
ЯК НАМ ЖИТИ ПО-НОВОМУ, ЩОБ ЖИТИ ПО-СТАРОМУ.
😁
Петя, ДУМАЙ!!
ANTI-COLORADOS
Все годы независимости Украины Москва имела и имеет сейчас самую мощную агентурную сеть своих спецслужб, за пределами федерации. Те, кто в курсе этой темы, опечалены настолько, что даже кушать не хочется. Так, на президентских выборах 2010 года, путинская команда выполнила задачу-минимум - утопила рейтинг Ющенко (хотя и сам он приложил к этому руку). Утопили профессионально и так, что он даже не вышел во второй тур, а вот задача-максимум так и осталась невыполненной.
Тогда была сделана ставка на Ю, а Янукович рассматривался как лучший технический соперник для второго тура выборов. Это потому, что оба они были подконтрольны Кремлю, но Ю была куда более приемлема, поскольку понимала тонкости игры и уж по крайней мере, она не сломала бы московскую игру просто по тупости или Жадности. В общем, победа Януковича не была катастрофой для Москвы, но была не желательной. Собственно говоря, довольно холодные отношения, последовавшие за выборами, четко это проявили. С Ю просто не надо было проводить жестких разговоров, которые Путин был вынужден провести с Януковичем в Сочи ноябрьским днем 2013 года.
В общем, чем закончилась эпопея Януковича, мы в курсе, а вот какую игру должна была отыграть Ю - большой вопрос. Возможно, она даже начала движение к ЕС, где кроме Венгрии, Чехии и Италии, Москва могла бы получить еще одного игрока своей команды. Но это уже - предположения, хотя версия имеется просто шикарная и, возможно, мы к ней как-то вернемся.
На этих выборах готовилась примерно такая же комбинация, и Ю долго шла первым номером, все по тем же причинам. Кстати, программа-минимум - тоже была похожей на ту, что была в 2010 году. Надо было утопить рейтинг Пороха ниже проходного барьера во второй тур. Как мы теперь знаем, эта задача осталась невыполненной, но в конце концов, Москву устроил зе, который и победил на выборах.
Тут мы еще раз вернемся к московской агентуре и отметим очень важный и показательный момент. За месяц до первого тура выборов, Москва перекалибровала свою политику, относительно наших выборов и все, так или иначе, завязанные на Москве силы, получили указание поддержать не Ю, а Зе. То есть, он стал номером «один». Видимо, собранная информация показала хлипкость позиций Ю и тогда все ресурсы были переориентированы на другого, очень специфического кандидата.
Скажем так, Янукович был «в кармане» Кремля с потрохами, и тем не менее, не был желаемым и лучшим вариантом. Так и здесь, Зе не был желаемым, но информация, идущая с места, заставила Москву все быстро переиграть, переключив поддержку на Зе. Результат мы знаем.
Но Москва считает дальше и вчера стало понятно, что ее варианты не были учтены. Именно оттуда была информация о том, что досрочный роспуск ВР - плохая идея. Более того, там не сильно хотели трогать и Кабмин, просто предполагалось ввести своих смотрящих. Смысл мероприятия в том, что там четко представляют, кого выбрал нарид и что за люди вокруг него. В том, что начнутся косяки, причем - громкие и очень неприятные для 72% - там нет сомнений, но правильно поставленная пропаганда должна была нарисовать президента-борца с Радой и Кабмином, которые саботируют его замечательные начинания. Поэтому Москва настоятельно не рекомендовала форсировать эти вопросы.
Однако она не имеет возможности выписывать жесткие варианты, поскольку Зе - человек Коломойского, а у того уже включился эффект «и тут Остапа Понесло». Зе решил «зачистить поляну» и это не оказалось неожиданностью ни для кого. Похоже на то, что отчеты, аналитика и рекомендации, уходящие в Москву, проходят еще один круг, но уже у Пороха. По этой причине, все пошли «на выход», причем - большая часть - именно по инициативе Зе.
Во вчерашней речи Гройсмана на брифинге прозвучала ключевая фраза, которую не все заметили. Он сказал, что теперь вся ответственность за то, что будет дальше - будет лично на Зе. И сказано это было с ухмылкой, смысл которой надо понимать в контексте сказанного выше.
Проще говоря, сами россияне дают чуть больше 10% на то, что у Зе хоть что-то получится, что не будет совсем позорным. Остальные проценты, в неравной пропорции, разделились между вариантами «провал» и «полный провал». Кстати, второй вариант они считают неизбежным именно при досрочном роспуске парламента и полной ротации Кабмина.
Посмотрим на то, насколько они правы, но мы уже сейчас видим, что ситуацией они вполне владеют, а с аналитикой у них все в порядке.
🤔
Смішно.
тут антиколорадос бреше.На жаль..
тупізм від антиколорадоса.
в уряді не буде таких дегенератів,Як Рева,Стець,Петренко ? ))
Парламент не зможе місяць розглядати закон про вибори і ще місяць Закон про можливість вирощення кокосових пальм на півдні херсонської області?
«Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За 7 месяцев я его поборола. Публичная и реальная жизнь часто очень контрастные. Пока общество обсасывало скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, подсоединенная к аппаратам, напичкана катетерами по всему телу и с дырками в животе. За это время я пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце», - написала Янина Соколова.