 Партія Порошенка "Солідарність" проведе свій з'їзд 31 травня

"З'їзд відбудеться 31 травня", - повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в партії, передає Цензор.НЕТ.

Інше джерело підтвердило дату з'їзду, при цьому уточнило, що в найближчу п'ятницю, 24 травня, відбудеться так званий, "технічний з'їзд", присвячений виборам в об'єднані територіальні громади.

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