 ЄС і НАТО - це партнери, без яких Україна не виживе, - заступник голови АП Пристайко

Про це він заявив журналістам на брифінгу 22 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
На запитання, чи буде новий президент міняти євроінтеграційний курс України, Пристайко нагадав, що курс на НАТО і ЄС зафіксовано в Конституції.
"Він так само підтримується половиною українського населення, щонайменше, і більшістю нашого парламенту. Я думаю, що це всім зрозуміло. І Європейський Союз, НАТО - це ті партнери, без яких ми не виживемо", - зазначив Пристайко.
Нагадуємо, 22 травня президент Зеленський підписав указ про призначення заступником голови АП постійного представника України при НАТО Вадима Пристайка.
Зеленський - трудяга. Все, що зароблено, все власним розумом і інтелектом команди. Ось він і привів цей інтелект команди до влади.
Тут інше. Щоб у нього не здригнулася рука посадити друга, який не витримає і зрадить його і країну. Як це робив Лі Куан Ю, що перетворив свою країну на **********, подолавши корупцію.
Поэтому народ смачно плюнул на вас.
И сильно надеется, что Зеленский ответит ворью не словом, а законом. Надеется и ждёт.
Все уже собрались...- осталось позвать лысого и мадам (не знаю как ее зовут)..
А Бэня теневой президент, хотя и главный....
никто и не спорит,но ты,парняга со своими убеждениями в том террариуме в котором уже находишься долго не протянешь
А Данилюк уже разобрался со своей лондонской квартирой? И откуда он на нее взял деньги? Это не домик под хацапетовкой
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Президент України Володимир Зеленський закликав США продовжувати політику посилення санкцій проти Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу президента України.
На зустрічі з представниками адміністрації США Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ.
"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ", - заявив він.
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Президент України Володимир Зеленський закликав США продовжувати політику посилення санкцій проти Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу президента України.
На зустрічі з представниками адміністрації США Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ.
"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ", - заявив він.
именно его надо на билборд... перед Администрацией преЗЕдента
чтоб каждое утро...встречало...
"Борітесь.. та поборите..!"
https://youtu.be/HY8rM1_pb8s
Овоч на двох стільцях уже намагався всидіти.
Якщо це правда-ЗВЗДЦ!
Україна-не їхня країна.
Цій наволочі не звикати на неї плювати.
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