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Все про:НАТО (1987) членство в НАТО (226) членство в ЄС (132) Пристайко (81)

 ЄС і НАТО - це партнери, без яких Україна не виживе, - заступник голови АП Пристайко

Заступник глави адміністрації президента Вадим Пристайко впевнений, що Україні необхідна співпраця з ЄС і НАТО.

Про це він заявив журналістам на брифінгу 22 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На запитання, чи буде новий президент міняти євроінтеграційний курс України, Пристайко нагадав, що курс на НАТО і ЄС зафіксовано в Конституції.

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"Він так само підтримується половиною українського населення, щонайменше, і більшістю нашого парламенту. Я думаю, що це всім зрозуміло. І Європейський Союз, НАТО - це ті партнери, без яких ми не виживемо", - зазначив Пристайко.

Нагадуємо, 22 травня президент Зеленський підписав указ про призначення заступником голови АП постійного представника України при НАТО Вадима Пристайка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128379
 
   
 Топ коментарі
 
вы,шо,уважаемый)это всё новые и незаангажированные лица)
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ЕС и НАТО - это партнеры, без которых Украина не выживет, - замглавы АП Пристайко - Цензор.НЕТ 6978 вот...единственно правильный зелебенец.понял,что началась другая эиоха,и пора от зрады переходить к вылизыванию...не то что остальные
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Референдум про те, чи є Росія нашим ворогом?!ЕС и НАТО - это партнеры, без которых Украина не выживет, - замглавы АП Пристайко - Цензор.НЕТ 7485.
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Если США введут санкции на товары из Германии то фрицы будут на коленях прыгать
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вы,шо,уважаемый)это всё новые и незаангажированные лица)
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Різниця принципова. Порошенко - барига. Його друзі доромагали йому в оборудках по віджиманню майна держави.
Зеленський - трудяга. Все, що зароблено, все власним розумом і інтелектом команди. Ось він і привів цей інтелект команди до влади.
Тут інше. Щоб у нього не здригнулася рука посадити друга, який не витримає і зрадить його і країну. Як це робив Лі Куан Ю, що перетворив свою країну на **********, подолавши корупцію.
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вот...единственно правильный зелебенец.понял,что началась другая эиоха,и пора от зрады переходить к вылизыванию...не то что остальные
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У мародёров, как всегда, особый подход, шоколадно-кремлёвский. Петроотический.
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Да, что бы иметь несколько квартир, виллу в Италии и при этом твои предприятия были убыточными... Тут действительно нужен ум, что бы хорошо уклоняться от уплаты налогов)
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У ********* была власть - вся власть, и все возможности, чтобы арестовать, конфисковать и посадить. Но не сделал. Почему? Потому что прицепиться было не к чему. Поэтому и несли дичайший бред о "наркомании", о жене-"сепаратистке" 2014 года и тому подобное.
Поэтому народ смачно плюнул на вас.
И сильно надеется, что Зеленский ответит ворью не словом, а законом. Надеется и ждёт.
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Зеленский интелектуал? Пересмешник ,клоун,петрушка...Прежде,чем ссылаться на Ли Куан Ю,вы быпочитали,что он говорил о таких,как Зеленский на выборах.
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Должен ли я реагировать на каждый пустой высер? Вопрос риторический.
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Вы знаете,значение слова-риторика? Сомневаюсь...
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вот в этом все зебилы и есть)))) тот воровал левой рукой и это не правильно а наш будет правой и это хорошо
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КОГДА ЖДАТЬ КОНЦЕРТ? 😀😀😀 репетиции прямо в АП?
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Sophia-Maria Duglass - ну да...

Все уже собрались...- осталось позвать лысого и мадам (не знаю как ее зовут).. ЕС и НАТО - это партнеры, без которых Украина не выживет, - замглавы АП Пристайко - Цензор.НЕТ 4850
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*вот там живет моя Зи Зи,ты у подьезда шеф притомози*)))
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Про Стефанчука чому не написали, що він д-р юридичних наук? Всі інші - скромні люли і талановиті менеджери. Саме те, що потрібно, щоб бути слугою народу: просто чесно виконувати посадові функції. Як за кордоном в демократичних країнах. Тут у владу постійно приходять нові особи, які просто "тягнуть лямку", чесно відпрацьовують строк, і йдуть собі з честю. Приходять нові. А країна йде вперед.
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шоб чесно виконувати свої функции,треба їх спочатку вивчити и добре знати. ЕС и НАТО - это партнеры, без которых Украина не выживет, - замглавы АП Пристайко - Цензор.НЕТ 1890а не так,як зєлєбєня у своїх указах
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Вивчать. На мародерах потренуються закони виконувати. Мародерів для дослідів є чимало.
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а шо ж вверху всей пирамиды бэню не нарисовали? стесняться не надо! ониведь теперь наш гарант! спросите а кто же зеля? а зеля передаст.
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И все с кинобизнесом совсем не связаны.
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а шо ж вверху всей пирамиды бэню не нарисовали? стесняться не надо! ониведь теперь наш гарант! спросите а кто же зеля? а зеля передаст.
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Sharl - это да...- но мы же от официального пляшем...?

А Бэня теневой президент, хотя и главный....
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ЕС и НАТО - это партнеры, без которых Украина не выживет, - замглавы АП Пристайко

никто и не спорит,но ты,парняга со своими убеждениями в том террариуме в котором уже находишься долго не протянешь
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тем не менее,западники и там нужны.критично нужны.особенно в международных делах.
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Хочется спросить у Пристайко,если ЕС и НАТО жизненно необходимые партнеры, то почему референдум не по срочному вступлению в НАТО, а по миру с Пукиным? Вы что там все в администрации пьяные?Проводите референдум по вступлению в НАТО,
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Украина должна стать частью НАТО и ЕС, и они тоже должны стать частью Украины, во всех сферах жизни. Со взаимной пользой и ответственностью перед каждым членом НАТО и ЕС, например, с Венгрией. С Польшей. С Румынией. И т.д.
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Только вот Данилюк продаст все военные секреты раше, как секретарь РНБО . Хотелось бы ошибаться
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Кто предупрежден - тот вооружен .
А Данилюк уже разобрался со своей лондонской квартирой? И откуда он на нее взял деньги? Это не домик под хацапетовкой
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С его деньгами разбиралась вся мародёрская власть. Видимо, разобралась, раз молчала и молчит. Крыть нечем.
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Что останется от Украины когда 95 квартал покинет правительственный квартал?
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хоть один трезвый и понимающий что то человек в этом кагале это Пристайко. вот сразу видно как трезво сыслит человек и о ЕС и о НАТО и это приятно , черт возьми!
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Бо шеф правильний.
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Президент України Володимир Зеленський закликав США продовжувати політику посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу президента України.

На зустрічі з представниками адміністрації США Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ.

"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ", - заявив він.
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не а бэня не сыслит... а ты остряк я посмотрю...
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Так новое шобло уже ж.... к ЕС и НАТО поворачивается .
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Референдум про те, чи є Росія нашим ворогом?!ЕС и НАТО - это партнеры, без которых Украина не выживет, - замглавы АП Пристайко - Цензор.НЕТ 7485.
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Мерзото, ти навіть людське горе використовуєш для мародерських спекуляцій!
---------------
Президент України Володимир Зеленський закликав США продовжувати політику посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу президента України.

На зустрічі з представниками адміністрації США Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ.

"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ", - заявив він.
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То який тоді референдум ініціює президент?
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какое фото!!!
именно его надо на билборд... перед Администрацией преЗЕдента
чтоб каждое утро...встречало...
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Мені інколи здається, що якби висіло в кабінеті порошенка фото цьго хлопця ЄС і НАТО - це партнери, без яких Україна не виживе, - заступник голови АП Пристайко - Цензор.НЕТ 1743 , можливо й він був би іншим...
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ЕС и НАТО - это партнеры, ? Ну а зачем ЕС и НАТО такие партнёры которые в лице бывшего бандита рыгоАнала Богдана задекларировали позорную капитуляцию под видом мира с нашим самым лютым кровавым врагом оккупантом суверенной украинский земли Крыма и Донбасса. ЗЕбилы они продажные холуи марионетки фашистского кремля и даже теоретически не могут быть партнёрами ЕС и НАТО
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Зеленский еще ничего не сделал а ты уже воняешь. Давай расскажи про своего Петю и его торговых партньоров и про закон о Особом Статусе Дамбаса который Петя принял ЄС і НАТО - це партнери, без яких Україна не виживе, - заступник голови АП Пристайко - Цензор.НЕТ 1834
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Хватит тоже что уже сделал,куклой правит кукловод,а кукла лишь подчиняется нитке
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первые здравые мысли от зеленской шайки. ес и нато в конституции, а референдум тогда для чего, что бы снять с себя ответственность за последствия?
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Зеленський: Чи треба нам у ЄС і НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть. Не хочу почуватися неповноцінним
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Зеленському варто зняти хрестик, або ж вдягнути труси.
Овоч на двох стільцях уже намагався всидіти.
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ЄС і НАТО - це партнери, без яких Україна не виживе, - заступник голови АП Пристайко - Цензор.НЕТ 7102свічка‏ @svecha62 4 ч.4 часа назад
Якщо це правда-ЗВЗДЦ!
Україна-не їхня країна.
Цій наволочі не звикати на неї плювати.

ЄС і НАТО - це партнери, без яких Україна не виживе, - заступник голови АП Пристайко - Цензор.НЕТ 9148
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Не знаю, кому и как???
...но мне такие новости нравятся:
ЄС і НАТО - це партнери, без яких Україна не виживе, - заступник голови АП Пристайко - Цензор.НЕТ 958

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Поэтому мы побыстрее от них избавимся и воплотим в жизнь заветы виктарфьодоровича
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄС і НАТО - це партнери, без яких Україна не виживе, - заступник голови АП Пристайко
 
 
 
 
 
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