 ЄС і НАТО - це партнери, без яких Україна не виживе, - заступник голови АП Пристайко

Про це він заявив журналістам на брифінгу 22 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На запитання, чи буде новий президент міняти євроінтеграційний курс України, Пристайко нагадав, що курс на НАТО і ЄС зафіксовано в Конституції.

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"Він так само підтримується половиною українського населення, щонайменше, і більшістю нашого парламенту. Я думаю, що це всім зрозуміло. І Європейський Союз, НАТО - це ті партнери, без яких ми не виживемо", - зазначив Пристайко.

Нагадуємо, 22 травня президент Зеленський підписав указ про призначення заступником голови АП постійного представника України при НАТО Вадима Пристайка.