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Все про:ГПУ (2987) допит (463) Портнов (52) Горбатюк (273)

 ГПУ допитувала Портнова як свідка у справах Майдану, - Горбатюк

Колишнього заступника глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова допитали в Генеральній прокуратурі України як свідка у справах Майдану.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає Цензор.НЕТ.

"Подзвонив вранці його адвокат слідчим і попросив про допит, оскільки у понеділок (27 травня - дата, на яку Портнова викликали. - Ред.) його не буде в Україні", - розповів Горбатюк.

За його словами, слідчі погодилися і провели допит у середу.

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"Це був попередній допит, будуть ще додаткові", - додав керівник управління спецрозслідування.

Портнов у телеграм-каналі також розповів про проведений допит.

"На допиті повідомив про роль глави Департаменту спеціальних розслідувань Горбатюка і керівництва Генеральної прокуратури в приховуванні масових вбивств на Майдані. Тепер у слідчих буде трохи більше роботи, - вони мають слідчим шляхом перевірити згадану інформацію, допитати своїх власних керівників і внести це все до реєстру досудових розслідувань", - повідомив він.

За словами Портнова, у Генпрокуратурі він пробув 3,5 години.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128378
 
 
 Топ коментарі
 
скажите, почему не пристрелили Портнова?!.. ведь мы же Хунта?!
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ГПУ допрашивала Портнова как свидетеля по делам Майдана, - Горбатюк

таких потрібно не на допити викликати ,а в буцигарню саджати,вірно?
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Пора Портнову менять статус. Для начала на подозреваемого.
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скажите, почему не пристрелили Портнова?!.. ведь мы же Хунта?!
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вот,потому и не пристрелили,что хунта
а,вот было бы какое то лднр быстрёхо порешали бы )
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Какой Портнов свидетель? Он голосовал за закон, позволявший расстреливать украинцев на Майдане? Если да, то почему его до сих пор не посадили? Он занимался политической коррупцией? Да. Тогда почему не в тюрьме? Он живет по своим доходам?Нет конечно.Почему отпустили эту гниду?
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все гораздо проще. Портнов привез интересные факты о злодеяних барыжьей власти. Отвлечь внимание от свыногейта.
Не прокатит. 5 лет горбатюк только и ждал портнова, чтобы поставить все точки и огласить вердикт) Смешно.
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"Хунта"?
Ви мародерське гівно.
А закон вимагає допитати кожного свідка. Допитано. Чого ще не вистачає лайну, щоб завершити слідство і передати справу до суду?
Побачимо.
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Пора Портнову менять статус. Для начала на подозреваемого.
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ГПУ допрашивала Портнова как свидетеля по делам Майдана, - Горбатюк

таких потрібно не на допити викликати ,а в буцигарню саджати,вірно?
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Портнов - агент ФСБ. Посмотрите как он легко скачет от Юли к Янеку , от Янека к ЗЕ. И все время в первых рядах юридических боев Опыт и тренировки
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до чего импотентная ГПУ и ее рулевой Луцык,явно человек после отсидки нихера не понял, что с бывшими рыгами договариваться нельзя,пойдет на второй срок.
дапрашивать надо было не по Майдану , а по аннексии Крыма,а это уже госизмена. А пока Портнов подает на Пороха в ГБР за госизмену.ну это пздц!
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А откуда Портнову знать КТО стрелял? И О Массовых сокрытиях, если он в Вене жил?
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уважаемая,что бы не получать глупых ответов,не задавайте глупых вопросов
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То есть ПРИ ЧЕМ ПОРТНОВ К СОКРЫТИЮ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ.
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если,вы ,в этом смысле ,то мысль ваша логичная,поддерживаю
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А 🐷 када пррризовут, оно так и не подписало
признания?
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И шо? А пАчему не арестовали?
Вам нефиг предъявить Портнову? Я так и думал...
А тем, кому есть шо предъявить, которые жрут по ресторанам и ложили болт на закон и справедливость, вы предъявить не можете. А почему?!!
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глазьев говорил, что портнов подсказал юридически грамотно оформить аннексию крыма, если чё...
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а чего этого портнова после допроса выпустили? а югик? шо на киче мест свободных нет? или ты сам опять туда хочешь?
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Потому что югик не нашел что предъявить.
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зато у украинцев есть что предъявить югику!
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сколько на счёт вам кинул что отстали, напиши лучше это
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Ваши допросы до его портного рыгоанальной продажной жопы,. Уже давно эта антиукраинская кремлёвская зараза должна сидеть если не пожизненно так очень продолжительно за свои страшные преступления совершённые вместе со своим подельником продажным кремлёвским холуём ЗЕКОМ - Иудой. А что толку когда этого лютого врага Украины допросили и отпустили, никакого. Поймали бы его украинские активисты да жёстко засунули в мусорник и то было бы больше пользы.
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Чвятик, а как насчет пэтра и его торгового партнера мертвечука? Камеру рядом подыщи.
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На заклик ЗЄ до діаспори повертатись в Україну і працювати на благо народу відгукнулись видатні українці-патріоти. Перші ластівки - Портнов, Коломойський, Хорошковський(з дня на день очікують Азірова)
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Какой он свидетель? Он один из организаторов. Наглая гнида.
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Шо то Горбатюк внешне сильно мимикрирует под Мосийчука образаца 2014 года...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГПУ допитувала Портнова як свідка у справах Майдану, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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