 ГПУ допитувала Портнова як свідка у справах Майдану, - Горбатюк

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає Цензор.НЕТ.
"Подзвонив вранці його адвокат слідчим і попросив про допит, оскільки у понеділок (27 травня - дата, на яку Портнова викликали. - Ред.) його не буде в Україні", - розповів Горбатюк.
За його словами, слідчі погодилися і провели допит у середу.
"Це був попередній допит, будуть ще додаткові", - додав керівник управління спецрозслідування.
Портнов у телеграм-каналі також розповів про проведений допит.
"На допиті повідомив про роль глави Департаменту спеціальних розслідувань Горбатюка і керівництва Генеральної прокуратури в приховуванні масових вбивств на Майдані. Тепер у слідчих буде трохи більше роботи, - вони мають слідчим шляхом перевірити згадану інформацію, допитати своїх власних керівників і внести це все до реєстру досудових розслідувань", - повідомив він.
За словами Портнова, у Генпрокуратурі він пробув 3,5 години.
а,вот было бы какое то лднр быстрёхо порешали бы )
Не прокатит. 5 лет горбатюк только и ждал портнова, чтобы поставить все точки и огласить вердикт) Смешно.
Ви мародерське гівно.
А закон вимагає допитати кожного свідка. Допитано. Чого ще не вистачає лайну, щоб завершити слідство і передати справу до суду?
Побачимо.
таких потрібно не на допити викликати ,а в буцигарню саджати,вірно?
дапрашивать надо было не по Майдану , а по аннексии Крыма,а это уже госизмена. А пока Портнов подает на Пороха в ГБР за госизмену.ну это пздц!
признания?
Вам нефиг предъявить Портнову? Я так и думал...
А тем, кому есть шо предъявить, которые жрут по ресторанам и ложили болт на закон и справедливость, вы предъявить не можете. А почему?!!