 Саміт НАТО відбудеться в Лондоні 3-4 грудня, - Столтенберг

Про це йдеться в заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга, опублікованій на сторінці організації, інформує Цензор.НЕТ.

"Я радий оголосити, що наступна зустріч на вищому рівні лідерів Альянсу відбудеться 3-4 грудня 2019 року в Лондоні в ознаменування 70-річчя НАТО. Я обговорював підготовку до цієї події з прем'єр-міністром Терезою Мей на Даунінг-стріт, 10 минулого тижня (14 травня), і подякував Великій Британії за згоду прийняти у себе цей захід", - заявив він.

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Столтенберг нагадав, що в 1949 році Велика Британія була одним із дванадцяти членів-засновників НАТО. "Лондон був місцем нашої першої штаб-квартири, тому це підходяще місце для глав держав і урядів НАТО для планування майбутнього Північноатлантичного альянсу. Разом ми вирішуватимемо поточні і виникаючі проблеми безпеки і те, як НАТО буде продовжувати інвестувати й адаптуватися, щоб гарантувати, що воно залишиться опорою стабільності в майбутні роки", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, на церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського НАТО представляв помічник генерального секретаря альянсу, посол Алехандро Альваргонзалес.