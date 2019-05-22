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 Саміт НАТО відбудеться в Лондоні 3-4 грудня, - Столтенберг

Саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО) відбудеться в Лондоні 3-4 грудня 2019 року.

Про це йдеться в заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга, опублікованій на сторінці організації, інформує Цензор.НЕТ.

"Я радий оголосити, що наступна зустріч на вищому рівні лідерів Альянсу відбудеться 3-4 грудня 2019 року в Лондоні в ознаменування 70-річчя НАТО. Я обговорював підготовку до цієї події з прем'єр-міністром Терезою Мей на Даунінг-стріт, 10 минулого тижня (14 травня), і подякував Великій Британії за згоду прийняти у себе цей захід", - заявив він.

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Столтенберг нагадав, що в 1949 році Велика Британія була одним із дванадцяти членів-засновників НАТО. "Лондон був місцем нашої першої штаб-квартири, тому це підходяще місце для глав держав і урядів НАТО для планування майбутнього Північноатлантичного альянсу. Разом ми вирішуватимемо поточні і виникаючі проблеми безпеки і те, як НАТО буде продовжувати інвестувати й адаптуватися, щоб гарантувати, що воно залишиться опорою стабільності в майбутні роки", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, на церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського НАТО представляв помічник генерального секретаря альянсу, посол Алехандро Альваргонзалес.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128377
 
 
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Какая ударная новость! Я аж дважды перечитал, дабы проникнуться важностью момента. Значит 3-4 декабря. Саммит. В Лондоне. Как жаль, что Бритиш Эрвэйз отменила рейсы Киев-Лондон-Киев! А то ведь аншлаг бы был... охрененный.
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Вранье - летают и бритиши и Ryanair и даже турецкие авиалинии с поляками и наши.
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Где враньё? Это заявлено, на весьма уважаемых ресурсах Украины! Не единожды! Последний рейс состоится в октябре! А тут- 3-4 декабря. Так что- не стоит ляпать языком, не подумавши.
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Открываем поиск и смотрим рейсы на завтра
https://www.momondo.ua/flight-search/IEV-LON/2019-05-23/2019-05-30?sort=price_a

Вот такие вот у вас ресурсы.......... уважаемые. Саміт НАТО відбудеться в Лондоні 3-4 грудня, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6217
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Ну это же логично. Не в Бердичеве же проводить.
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Как я хочу, что бы флаг Украины был вместе с другими членами Альянса!
И что бы встречи проводились так же и в Украине!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСаміт НАТО відбудеться в Лондоні 3-4 грудня, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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