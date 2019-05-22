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Все про:НАБУ (1973) ГПУ (2987) бійка (437) конфлікт (312) Антикорупційна прокуратура (896)

 Завершено розслідування щодо 2 співробітників спезназу НАБУ, які влаштували бійку біля приміщення САП у вересні 2019 р., - ГПУ

Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо двох працівників спецназу Національного антикорупційного бюро України за фактом подій, що мали місце 19.09.18 біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ГПУ.

"Встановлено, що вказані особи підозрюються у незаконному заволодінні транспортним засобом, поєднаному з погрозою застосування фізичного насильства небезпечного для здоров'я потерпілого та у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу.

Дії підозрюваних остаточно кваліфіковано за ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст.365 КК України", - йдеться в повідомленні.

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22 травня підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

Довідково: ч. 3 ст. 289, ч 2 ст. 365 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 19 вересня 2018 року керівник САП Назар Холодницький заявив, що НАБУ повторно намагалося встановити прослушку в САП.

За його словами, працівники Управління державної охорони виявили кабель, який тягнули в САП з Охматдиту.

"Коли виявили кабель, приїхав спецназ НАБУ звільняти своїх. Побили службову машину САП. Напали на водія САП. Він зараз знімає побої, і це все було на очах поліції", - зазначив Холодницький.

Директор НАБУ Артем Ситник спростував інформацію про повторне встановлення засобів для прослуховування в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128375
 
 
 Топ коментарі
 
ДЯКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПАРАШЕНКО
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Сытник с Зеленский коксу выжили))
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Hromadske.UA‏Verified account @HromadskeUA

Кабінет міністрів таємно ухвалив рішення перекласти збитки від продажу електроенергії населенню в системі нового ринку електроенергії на державні Енергоатом, Укргідроенерго та Укренерго, забезпечивши прибутковість компанії «ДТЕК» Ріната Ахметова
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так если таемно-ты в своей ниметцкой лахтинландии откуда об этом прознал? Завершено расследование относительной 2 сотрудников спезназа НАБУ, устроивших драку возле помещения САП в сентябре 2019 г., - ГПУ - Цензор.НЕТ 8930
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У цензора есть машина времени, круто?
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Наконец-то генпрокуратура начала ворушиться.
Стоит снять ублюдка саботируещего расследования - и колесики завертелись, дела начали расследовать, выносить приговоры...
Набираем новое ведро попкорна. Скоро будет совсем интересно.
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Гов, адміне виправте нарешті заголовок бо вересня 2019 ще не існує в нашій реальності
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тобто - НАБУ погані , а САП - хороші ?
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Веселые времена , знаете ли, настали. Завтра Зе объявит что переходим на другой календарь- от Рождества целованного в лоб Жени Кошевого
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Тахион заходит в бар. Бармен ему: "Тахионы не обслуживаются!" "Странно. - говорит тахион. - а завтра обслуживали."
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"устроивших драку возле помещения САП в сентябре 2019 г"
- НАБУ - гості з майбутнього Завершено розслідування щодо 2 співробітників спезназу НАБУ, які влаштували бійку біля приміщення САП у вересні 2019 р., - ГПУ - Цензор.НЕТ 6261

як там у майбутньому ?
хто зараз прем'єр ?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗавершено розслідування щодо 2 співробітників спезназу НАБУ, які влаштували бійку біля приміщення САП у вересні 2019 р., - ГПУ
 
 
 
 
 
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