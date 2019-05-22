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 42-річного киянина затримали за зйомки дитячого порно і розбещення малолітніх, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники поліції затримали 42-річного киянина, який знімав дитяче порно, а також вербував дітей для надання сексуальних послуг. Його жертвами стали дівчатка віком 9-10 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

42-річного киянина затримали за зйомки дитячого порно і розбещення малолітніх, - Нацполіція 01

Вже встановлено, що чоловік пропонував повіям за грошову винагороду вербувати неповнолітніх для надання сексуальних послуг.

Затримали зловмисника під час чергової спроби розбещення дитини. Чоловік намагався домовитися з матір'ю малолітньої дівчинки, яка живе в Одесі, про статевий акт з участю її дочки. За розбещення неповнолітньої він запропонував грошову винагороду - 500 євро.

42-річного киянина затримали за зйомки дитячого порно і розбещення малолітніх, - Нацполіція 02

Зараз фігуранта затримали за ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Зловмиснику інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу України - ст. 149 (Торгівля людьми), ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128367
 
 
 Топ коментарі
 
Ні, не Зеленскій - йому 41. 42-летний киевлянин задержан за съемки детского порно и развращение малолетних, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4351
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Радует что в Украине хотя бы борются с педофилами а не наоборот как в РФ! Знаменитый российский блогер Максим Марцинкевич (Тесак) получил 10 лет колонии за то что вычислял педофилов через соц сети, а что с них взять? У них президент педофил.
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поставь себе бойлер, счетчики и не ной, как баба....
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Да, киевляне они такие))
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коментар відмічено як спам  
 
Ні, не Зеленскій - йому 41. 42-летний киевлянин задержан за съемки детского порно и развращение малолетних, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4351
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Оні вас згвалтувалі? От бєшкєтнікі! 42-летний киевлянин задержан за съемки детского порно и развращение малолетних, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7192
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щас монополию на порнуху только 95 квартал имеет
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Вот из-за таких как ты, нашкрябаных по сусекам, кретинов - порохолизов Зеленский В.А. и получил свои 75%. Скажи спасибо дебилу- маме и дебилу- папе. Полезный идиот. Идиоты тоже иногда полезны. Ты свою миссию выполнил. Можешь сдыхать. Ты уже использованная туалетная бумага.
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поставь себе бойлер, счетчики и не ной, как баба....
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Счётчики есть,горячая вода есть,бойлер не нужен ,магниты стоят.Где ты увидел что я ною?
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А что убит во время задержания кто- то отменил.
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Як ти до жінки звертаєшся? 42-летний киевлянин задержан за съемки детского порно и развращение малолетних, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7853 ЗІ Мені теж здалося що скіглиш.
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Вот поэтому от безделья, они фигней маются))
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Його потрібно в пітушатник відправити і всьо буде окей
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Петушиный уголок - его дом на ближайшие годы! У Пети тоже.
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Та нічого не буде ...зараз ця категорія сидить на шконках та ганяє чефир як інші , пройшли вже ті часи коли зальотних по 118 ст. опускали ще у СІЗО
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Оставить гниду наедине с родителями детей на часок.
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Так он с родителями договаривался.
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Отрезать нахрен все конечности , включая руки и ноги.
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договориться...с матерью..
т.е. мать торговалась?
не-не...я что-то не понял..
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Якось писав тут... Ага, знайшов. Ось воно.

"Насчёт родителей. Как-то уже упоминал здесь одну историю из жизни, продублирую здесь.
Это п*здящий душу леденец из серии тех историй, от которых хочется выть.
Когда я учился в школе, у нас была одна одноклассница из неблагополучной семьи - к 13 годам уже трансформировалась в такую пробл*дь, на которой, что называется, штампы ставить негде (да и бухать начала, мягко говоря, рановато). После 9 класса она свалила в ПТУ...
Дальнейшую её историю узнал спустя более 10 лет (году этак в 2005 или 2006). Уже учась в бурсе, она непонятно от кого родила дочку. На алкогольные пристрастия и беспорядочную половую жизнь этот факт, естественно, никакого животворящего влияния не оказал... и вот когда дочке исполнилось 7 лет, "мать" (к тому моменту уже окончательно закоренелая шмара, алкашка и тунеядка) решила: нечего даром хлеб есть, рот рабочий - иди, доця, зарабатывай. В итоге с 7 до 11 лет девочка пересосала спермотоксикозным подросткам (и ещё хз кому) всего жилмассива, обеспечивая деньгами себя/мамашу/мамашиных хахалей. Это продолжалось, пока информация не дошла до школьной администрации.
У ответственных лиц, естественно, мозг встал дыбом вместе с волосами... и что характерно, "мать" таки лишили родительских прав - НО! Факт принуждения малолетней дочери к проституции и остальной связанный с этим криминал в деле вообще не фигурировал. Официальным поводом к лишению прав стали пьянство, недопустимые условия жизни ребёнка и прочая бытовуха. Администрация школы и представители служб банально испугались, что дело может получить раскрутку - и тогда начнутся проверки и полетят головы.
...Дочку отдали каким-то дальним родственникам под опёку (а раньше где они, бл*ть, были?), о дальнейшей судьбе особо ничего не знаю, кроме того, что мать вскоре посадили, а доча годам к 17 превратилась в такую же шалаву, как и породивший её биоорганизм, и сама уже успела родить дочку. Ждём спирального повторения истории?"
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Я написал году в 2005-м.
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Жила была себе где-то на Троещине такая семейка. Семейка как все. Неплохие, в общем-то, люди.
Он и она работали дворниками при жилом доме, жили в служебной квартире на первом этаже. Подметали двор, мыли полы на этажах, убирали мусор.
Он отвечал еще и за раздачу электроплит, линолеума, унитазов, раковин жильцам. А где такие вещи, там и всякий народ крутится, из жильцов, что-то поменять, перевыдать. А за работу что ? Самогонки бутылку и нормально.
Вот так вот этот дядя и спился. Самогонку приносил домой. Жена тоже пристрастилась к самогонке и спилась. И было у них двое детей, двое пацанов, которые сызмальства знали вкус шмурдяка.
И вот в один прекрасный день, по пьяному делу, она решила свалить от него. К ейному хахалю и стебарю. Хахаль жил на квартире одной женщины, которой тоже приходился стебарем и хахалем. Жили, как нынче говорят, счастливой половой жизнью. А потом эта женщина поехала в отпуск, на юга, а квартиру оставила на хахаля. А у хахаля еще был сынишка, пацан лет 12.
Ее младший сын сказал, что он мамку не бросит одну и перебрался вместе с ней. Отец был в шоке. Запил.
А жена его с хахалем жили счастливо, пока не было хозяйки квартиры. Недельки две. Потом хозяйка приехала, увидела все это безобразие и, естественно, выгнала всю эту толпу нахрен, с хахалем во главе.
И что им оставалось делать после этого ? Естественно они вернулись в ее квартиру, где беспробудно горевал ее муж. И стали они жить дальше. Он и она, ейный хахаль с сынишкой и их двое пацанов, старшенький и младшенький.
А старший сын уже был большой и у него была девушка. Девушка эта, практически его гражданская жена, жила там же, в той же квартире, а работала на (следите за моей мыслью) Окружной, сами понимаете кем. Дамой на подхвате, по 10 гривен за сеанс. А еще она, после переезда свекрухиного хахаля, спала с этим хахалем, когда ейного мужа не было дома. И захаживала в гости к ихнему соседу, с которым тоже была в интимных отношениях.
И вот в один прекрасный день эту самую мамочку, она же свекруха, после принятия очередной порции самогонки на грудь, прихватила белая горячка и ее на скорой увезли в психушку. Насовсем.
Жили они дальше. Муж с хахалем вместе квасили. И вот какая беда, чтобы остаться жить в служебной квартире при доме, нужно было продолжать убирать территории. И они на пару (хахаль и муж) разгребали мусор, мыли полы на лестничных клетках. В этом им помогал сынишка хахаля. Деньги тратили на водку. Вместе с ними в пьянках стали принимать участие старший сын со своей гражданской женой и сосед. Сосед старался всегда побыстрее напоить старшего сына и часто кидал незаметно ему в стакан таблетку димедрола. После того как он засыпал, сосед с хахалем, там же в этой же квартире вдвоем по всякому трахали пьяную жену старшего сына, которая весело и очень громко стонала от удовольствия. Иногда старший сын просыпался и присоединялся к ним третьим. И маленькие дети за всем этим с удовольствием наблюдали.
А потом, в один прекрасный день, младший сын сел в тюрьму, за кражу. На 2 года.
Вот так вот они и жили.
История эта совершенно реальна.
Эти люди действительно живут на Троещине.
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Так... історії з життя люмпенів - після них несвідомо хочеться або вовком вити, або гиденько сьорбати горілку за помийкою, обійнявшись з дворовим Тузіком
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рыло его покажите что бы при встрече он его больше в зеркале не увидел
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Радует что в Украине хотя бы борются с педофилами а не наоборот как в РФ! Знаменитый российский блогер Максим Марцинкевич (Тесак) получил 10 лет колонии за то что вычислял педофилов через соц сети, а что с них взять? У них президент педофил.
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Тесак- неонацист. Хай краще сидить, ніж припер би українців убивати.
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Сьогодні Невзоровскіє срєди - в рубрікє Поповеденіє Глєбич пєріодіческі дєлаєт обзор подвігов русскіх попов в сфєрє пєдофєлічєскіх сфєр жізні русского духовєнства.
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По біблії педофілія не гріх,хотілося би почути думку вірян з цього приводу.
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Біблія настільки розумна книга, що її ніхто ніколи не розумів і не зрозуміє...
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Конченый Идиот....это в Коране у Магомета были 10 летние жены. В Библии о таком ни слова!
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де ви таке в біблії вичитали шо педофілія не гріх . є заповідь не перелюбствуй а тільки з свою жінкою .а малу дитину хто заміж розумний віддасть або як в н.завіті шо тільки суперечить здоровому глузду - те минайте і геть не думайте
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Порохоботов выгоняют из Минстеця. Вот и приходится им искать новые виды зароботка
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Даешь парад педофилов по улицам Киева. Чем они хуже гомосеков
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Це так як на Красной площі - рівними рядами, коробками, а на мавзолєї Главпєдфіл Вофка Впуп-чмок. Ні, кацапе, грайтесь у себе в мокші у ці цяцянки.
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Особенно в последнее время очень много чурбанов становятся "киевлянами"... Покажите , толерантные , морду лица этого ублюдка !
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одним порохоботом буде менше ...нєбось - це той з 24% також вважав себе "ілітою" ..))
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Цензор.НЕТНовиниПодії42-річного киянина затримали за зйомки дитячого порно і розбещення малолітніх, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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