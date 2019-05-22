 42-річного киянина затримали за зйомки дитячого порно і розбещення малолітніх, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Вже встановлено, що чоловік пропонував повіям за грошову винагороду вербувати неповнолітніх для надання сексуальних послуг.
Затримали зловмисника під час чергової спроби розбещення дитини. Чоловік намагався домовитися з матір'ю малолітньої дівчинки, яка живе в Одесі, про статевий акт з участю її дочки. За розбещення неповнолітньої він запропонував грошову винагороду - 500 євро.
Зараз фігуранта затримали за ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Зловмиснику інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу України - ст. 149 (Торгівля людьми), ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).
т.е. мать торговалась?
не-не...я что-то не понял..
"Насчёт родителей. Как-то уже упоминал здесь одну историю из жизни, продублирую здесь.
Это п*здящий душу леденец из серии тех историй, от которых хочется выть.
Когда я учился в школе, у нас была одна одноклассница из неблагополучной семьи - к 13 годам уже трансформировалась в такую пробл*дь, на которой, что называется, штампы ставить негде (да и бухать начала, мягко говоря, рановато). После 9 класса она свалила в ПТУ...
Дальнейшую её историю узнал спустя более 10 лет (году этак в 2005 или 2006). Уже учась в бурсе, она непонятно от кого родила дочку. На алкогольные пристрастия и беспорядочную половую жизнь этот факт, естественно, никакого животворящего влияния не оказал... и вот когда дочке исполнилось 7 лет, "мать" (к тому моменту уже окончательно закоренелая шмара, алкашка и тунеядка) решила: нечего даром хлеб есть, рот рабочий - иди, доця, зарабатывай. В итоге с 7 до 11 лет девочка пересосала спермотоксикозным подросткам (и ещё хз кому) всего жилмассива, обеспечивая деньгами себя/мамашу/мамашиных хахалей. Это продолжалось, пока информация не дошла до школьной администрации.
У ответственных лиц, естественно, мозг встал дыбом вместе с волосами... и что характерно, "мать" таки лишили родительских прав - НО! Факт принуждения малолетней дочери к проституции и остальной связанный с этим криминал в деле вообще не фигурировал. Официальным поводом к лишению прав стали пьянство, недопустимые условия жизни ребёнка и прочая бытовуха. Администрация школы и представители служб банально испугались, что дело может получить раскрутку - и тогда начнутся проверки и полетят головы.
...Дочку отдали каким-то дальним родственникам под опёку (а раньше где они, бл*ть, были?), о дальнейшей судьбе особо ничего не знаю, кроме того, что мать вскоре посадили, а доча годам к 17 превратилась в такую же шалаву, как и породивший её биоорганизм, и сама уже успела родить дочку. Ждём спирального повторения истории?"
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Жила была себе где-то на Троещине такая семейка. Семейка как все. Неплохие, в общем-то, люди.
Он и она работали дворниками при жилом доме, жили в служебной квартире на первом этаже. Подметали двор, мыли полы на этажах, убирали мусор.
Он отвечал еще и за раздачу электроплит, линолеума, унитазов, раковин жильцам. А где такие вещи, там и всякий народ крутится, из жильцов, что-то поменять, перевыдать. А за работу что ? Самогонки бутылку и нормально.
Вот так вот этот дядя и спился. Самогонку приносил домой. Жена тоже пристрастилась к самогонке и спилась. И было у них двое детей, двое пацанов, которые сызмальства знали вкус шмурдяка.
И вот в один прекрасный день, по пьяному делу, она решила свалить от него. К ейному хахалю и стебарю. Хахаль жил на квартире одной женщины, которой тоже приходился стебарем и хахалем. Жили, как нынче говорят, счастливой половой жизнью. А потом эта женщина поехала в отпуск, на юга, а квартиру оставила на хахаля. А у хахаля еще был сынишка, пацан лет 12.
Ее младший сын сказал, что он мамку не бросит одну и перебрался вместе с ней. Отец был в шоке. Запил.
А жена его с хахалем жили счастливо, пока не было хозяйки квартиры. Недельки две. Потом хозяйка приехала, увидела все это безобразие и, естественно, выгнала всю эту толпу нахрен, с хахалем во главе.
И что им оставалось делать после этого ? Естественно они вернулись в ее квартиру, где беспробудно горевал ее муж. И стали они жить дальше. Он и она, ейный хахаль с сынишкой и их двое пацанов, старшенький и младшенький.
А старший сын уже был большой и у него была девушка. Девушка эта, практически его гражданская жена, жила там же, в той же квартире, а работала на (следите за моей мыслью) Окружной, сами понимаете кем. Дамой на подхвате, по 10 гривен за сеанс. А еще она, после переезда свекрухиного хахаля, спала с этим хахалем, когда ейного мужа не было дома. И захаживала в гости к ихнему соседу, с которым тоже была в интимных отношениях.
И вот в один прекрасный день эту самую мамочку, она же свекруха, после принятия очередной порции самогонки на грудь, прихватила белая горячка и ее на скорой увезли в психушку. Насовсем.
Жили они дальше. Муж с хахалем вместе квасили. И вот какая беда, чтобы остаться жить в служебной квартире при доме, нужно было продолжать убирать территории. И они на пару (хахаль и муж) разгребали мусор, мыли полы на лестничных клетках. В этом им помогал сынишка хахаля. Деньги тратили на водку. Вместе с ними в пьянках стали принимать участие старший сын со своей гражданской женой и сосед. Сосед старался всегда побыстрее напоить старшего сына и часто кидал незаметно ему в стакан таблетку димедрола. После того как он засыпал, сосед с хахалем, там же в этой же квартире вдвоем по всякому трахали пьяную жену старшего сына, которая весело и очень громко стонала от удовольствия. Иногда старший сын просыпался и присоединялся к ним третьим. И маленькие дети за всем этим с удовольствием наблюдали.
А потом, в один прекрасный день, младший сын сел в тюрьму, за кражу. На 2 года.
Вот так вот они и жили.
История эта совершенно реальна.
Эти люди действительно живут на Троещине.