 Упевнений, українці навіть у мажоритарних округах виберуть нових політиків, - Зеленський прокоментував провал свого законопроекту в Раді

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Дорогі українці! Верховна Рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства.
Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя.
Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі.
То що? Зробимо їх разом? 21 липня!"
что за быдлячество, и през не должен вмешиваться в выборы рады
остальные обицянки туда же пойдут, держитесь там, короче.
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…
Не вечны князи - вечна грязь…
Выборы на конец июля, когда отпуска и каникулы, да на эти выборы вообще никто не пойдёт. Все подождут до осени, а к середине октября эту зеленую шмакодявку уже скинут. Кстати, сегодня в рядах зелефилов были сильные возмущения, связанные с назначением Богдана.