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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Упевнений, українці навіть у мажоритарних округах виберуть нових політиків, - Зеленський прокоментував провал свого законопроекту в Раді

Президент України Володимир Зеленський прокоментував провал свого законопроекту про нову систему виборів і висловив сподівання на те, що нові обличчя переможуть і в мажоритарних округах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Дорогі українці! Верховна Рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства. 

Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя.

Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі.

То що? Зробимо їх разом? 21 липня!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася розглядати законопроекти Зеленського про вибори. Парубій закрив засідання. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128365
 
   
 Топ коментарі
 
Кінець епохи брехні...
25.02.19. Володимир Зеленський: "Кому подобаеться, коли Президент призначає на посаду свого кума або близького друга? Чому так відбувається вже 28 років?"
21.05.2019: 3еленський призначив на головні посади своїх бізнес-партнерів, друзів та адвокатів.
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Итоги первого дня нового президента.

1. Распустил парламент вопреки Конституции. (Ранее, во время предвыборной гонки балаболил: "Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам"). Возражать, что этот парламент "антинародный" не нужно, мы говорим не о мотивах и личной заинтересованности автора указа, мы говорим о соблюдении буквы закона.

2. Назначил главой своей администрации Андрея Богдана. человека Коломойского, отстаивавшего интересы последнего в судах, человека подпадающего под закон о люстрации, человека занимавшегося "борьбой с коррупцией" во времена правления Януковича, человека, по сообщениям СМИ, замешанного в ряде скандалов с отмыванием денег во времена президенства Януковича. Андрей Богдан сразу же начал готовить общественное мнение.

3. Назначил на ключевые должности в Администрации президента менеджеров и сценаристов студии "Квартал 95" (ранее противники Порошенко остро критиковали последнего за то, что на многие ключевые государственные должности назначаются менеджеры корпорации "Рошен").

4. И, мелочь, но неприятно: у официального сайта Администрации президента появилась русскоязычная версия.

И это всего лишь первый день после инаугурации.
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а скока там вас "нових" в 95 квартале?
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Впереди -вынос депутатикоа из Рады. Эти твари доведут украинский народ до греха...
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Не, Турчинов, просравший Крым, Секретарь Рнбо...
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Боюсь дата не совсем подходящая т.к. многие уедут в отпуска!
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Сдается мне, что сайт Бутусова со всеми порохоботами против Зеленского. А у вас нет другого президента, НО...есть еще ху-ло на русне, может оно вам подойдет?!
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то есть ты не замечал вала статей против пороха, и вала тролей против барыги
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чем тупее клиент, тем он уверенне, шо он во всем и всегда прав.
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>Сделаем их вместе?

что за быдлячество, и през не должен вмешиваться в выборы рады
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Це ж його слоганчик криворізького гопника ...
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Это они такие смелые потому что на них нового прокурора нет! Как лишатся мандата и начнутся посадки-сразу сговорчивые станут!
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началась игра в плохих бояр и хорошего царя.
остальные обицянки туда же пойдут, держитесь там, короче.
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Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…
Не вечны князи - вечна грязь…
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Как всегда, спасает лето. Дачи, огороды, отпуска. А Майдан, как обычно - осенью.
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Как вам эта хохмочка? Сам ВР разогнал и ещё возмущается.
Выборы на конец июля, когда отпуска и каникулы, да на эти выборы вообще никто не пойдёт. Все подождут до осени, а к середине октября эту зеленую шмакодявку уже скинут. Кстати, сегодня в рядах зелефилов были сильные возмущения, связанные с назначением Богдана.
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То есть хороший человек - это не профессия.
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Точно, выберут правильных политиков, а не ЗЕ-*********.
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Придется разогнать снова. Только уже на пару лет.
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Будем выбирать новых политиков после просмотра вот этого https://www.youtube.com/watch?v=g8NH39HY5x4
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Потеря корыта возбуждает порохоботов. Ничего позжужат и усядутся до следующей команды.
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Ничего , значит, не придумали.......А может - и не хотели.... коломойскому ведь тоже, небось, мажоритарка нужна...
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Судя по действиям Зе, новые лица, если пройдут, то большинство будет не от Зе. Или Зе думает, что будут выбирать новое лицо, потому что оно новое.
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Закон о выборах был на двадцатом плане. До тех пор пока существуют закрытые партийные списки до тех пор существует торговля местами в этих списках. Замысел был гениально прост. Ликвидировать мажоритарщиков, передать освободившиеся 200 мест в Раде партиям, а затем продать их. Основной выгодополучатель это планируемая партия ЗЕ, в которую полезет вся плесень. Что бы остальные не плакали им бросили кость в виде 3 процентного проходного барьера.
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Народная любовь изменчива и она приходит и уходит. Клоун уже создал парламентский кризис в воюющей стране, можно продолжать радоваться
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Парламентский кризис... Не смешите мои тапочки.
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Каких новых политиков? Поддерживающих Коломойского. Это узурпация власти Беней руками Зеро и направлена она на собственное обогащение.
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В. Зеленский ВОТ тут ВЫ не правы, мы 73% которые проголосовали ЗА ВАС - ВОЗЬМЁМ и деньги И гречку, И всё что они будут нам давать И ТОЛЬКО ПОТОМ КИНИМ ИХ, КАК ОНИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТИ ЛЕТ КИДАЛИ НАС.
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что-то мне это напоминает: мы старый мир разрушим до основания, а затем мы наш мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем
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зробимо-зробимо)))я вкотре за "Свободу"))))***** реально навіть за Фаріон проголосую....що "зробити" було "веселіше"))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУпевнений, українці навіть у мажоритарних округах виберуть нових політиків, - Зеленський прокоментував провал свого законопроекту в Раді
 
 
 
 
 
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