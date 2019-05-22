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Все про:Адміністрація_Президента (425) МЗС (1748) Зеркаль (148)

 Кар'єрні рішення не повинні йти в розріз із власними цінностями і принципами, - Зеркаль про ситуацію з непризначенням її заступником голови АП

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль висловилася з приводу її непризначення заступником глави Адміністрації президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Зеркаль зазначила: "Для того щоб зняти всі застереження і занепокоєння після всіх кадрових указів з моїм іменем.

Перш за все, моя посада і роль у дипломатичній службі не змінилися - заступник міністра закордонних справ із питань європейської інтеграції.

Я дуже люблю те, чим я займалася, займаюся і, сподіваюся, далі буду займатися.

Провести переговори щодо Угоди про асоціацію і зробити її реальністю, домогтися безвізового режиму з ЄС, домовитися про постачання газу з ЄС, вести правові спори проти Росії і багато інших завдань - виклики, якими сповнене моє життя.

Всі важливі проекти мого професійного життя стосуються затвердження верховенства права в Україні, у відносинах з партнерами й у світі. Це тривалі процеси, які вимагають витримки і виваженості.

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У мене достатньо енергії і мотивації робити все можливе для захисту інтересів України в міжнародній політиці. Робота на відповідальній посаді є викликом і шансом. А також проявом громадської і політичної підтримки для мене. Хочу подякувати всім за теплі відгуки в контексті мого можливого призначення і за довіру. Можливо, це колись і станеться.

Посади важливі в контексті досягнення цілей, моєю метою є просування і захист інтересів України. А кар'єрні рішення не повинні йти в розріз із власними цінностями і принципами.

Тому, після проведеної інавгурації, підготовки і проведення 19 двосторонніх зустрічей Президента, продовжую реалізацію певних завдань і планів у Міністерстві закордонних справ. У нас багато викликів, справ і ідей, якими треба займатися щодня.

Зовнішня політика - спільна справа Президента і МЗС. Тому взаємодія, конструктив і взаємоповага є критично важливими. Ми - одна команда і країна у нас одна.

Наступний важливий пункт у моєму календарі - 25 травня, Гамбург. Міжнародний трибунал із морського права оголосить рішення щодо наших військових кораблів і наших моряків, яких треба повернути додому. А вже з самого початку червня - двотижневі слухання в Гаазі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128364
 
   
 Топ коментарі
 
Сьогодні полонили 8 наших вояк! Де реакція презЕдента?
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видимо,ему не доложили его эХсперты
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дивчина хочет работать на своем месте на Украину, в команде президента Зеленского.)))))))
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яякби вона хотіла обляпатись зє-лайном - пішла б працювати в АП.
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А так рассчитывает ещё потусоваться в свынарчуковском МИДе? Заботиться чтоб расейский газ вовремя в Германию поставляли? ну-ну...
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да отказалась она работать с му..ком. тем более под началом бениного рэкетира
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Плохо ты дивчину эту знаешь. Она хочет жить и работать в ЕС но за бюджет Украины. Должность в АП предусматирвает жизнь в Украине а не в Брюсселе ,что абсолютно не входит в планы Ланы как она себя называет. По человечески ее понять можно.
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Может не нужно перекручивать? Если дивчина училась на международника, имеет опыт работы в этой сфере и хорошие достижения, то к чему ей менять место работы (где она приносит пользу Украине) на АП, где будет заниматься не тем, что ей близко?! Достойный ответ, надеюсь Зеркаль оставят и дадут возможность работать.
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Та вона дурепа, бабисько порошкове
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Ну шо, 23% придурков?
Готовы к конфискации награбленного?
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С чего ей куда-то чухать? Она четко сказала, что хотела бы продолжить работу вместе с новым президентом на своей старой должности.
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Прям так и сказала- вместе с новым президентом?
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"Внешняя политика - общее дело Президента и МИД. Поэтому, взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы - одна команда и страна у нас одна."
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Что там не так? Ты думал, что Зебеня только ролики будет снимать и кривляться на публику? Сейчас американцы будут присматриваться к этому фигляру и делать выводы. И кажется даже такие профессионалы как Зеркаль на смогут никак сгладить весь этот ужас.
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А почему не так? Все так - никто не отказывается ни с кем работать - не ищите того, чего нет.
И харе уже этого пессимизма - выборы закончились - ваши прогнозы более никому не интересны. Это наша общая страна и давайте надеяться на лучшее.
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У вас хорошо получается передёргивать факты.
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новый преЗЕдент. не путайте...))) а она хочет работать для Украины с презИдентом...)))) нового пока нет..
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Рутинная и бумажная работа ей не интересна,тут не развернёшься да и постоянно под прицелом СМИ и активистов
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і гівном зеленим постійно смердить. Карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами, - Зеркаль о ситуации с неназначением ее замглавы АП - Цензор.НЕТ 8943
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На заседание по пленным моряка МИД предоставил 70! кг документов! Это конечно не бумажная работа 😀
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Ну что ж.........у человека есть свои приоритеты........и их нужно уважать.......🙂
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И о чем это она наплела?
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О том,что лафа лучше
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О том, что нехочет об бенино гавно мараться.
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избирателям голобородько нужно по приколу,с фишечками инфу объяснять)) а еще лучше только видео показывать,чтобы не читать,т.к. слишком сложно главную мысль понять)) поисковое чтение оно такое)) хотя ввели теперь новомодний термин - дислексия))
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Браво, Елена! Профессионал и патриот своей страны отличается от сиюминутной клоунской шелухи тем, что не меняет свои принципы на посулы сладкой должности новым преЗЕдентом... Елена Зеркаль это часть новой элиты Украины, она боролась с путинской Рашкой на внешнеполитическом фронте, эта милая и сильная женщина в 2017 возглавляла украинскую делегацию в Международном суде ООН в Гааге, где проходили общественные слушания по иску Украина против России, а также про полное возмещение убытков, причиненных терактами, которые были осуществлены при поддержке РФ (атака Рашки на рейс MH17 Малайзийских авиалиний, обстрелы украинских мирных жителей в Волновахе и Мариуполе , обстрел украинских мирных жителей в Краматорске, теракт в Харькове и т.д.)
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А кто Вам сказал что её снимут?
Скорее всего она так и останется на своём месте, если ей всё так нравится и она дорожит своей работой.

Зеленский же не тиран. Он всегда готов слышать и слушать людей. (хотя сложно назвать скотыняку Ляшка - человеком)
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Интересно, а в «Вечернем квартале» всё так же будут шутить про власть и окружение президента? Или про своих нельзя?
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Так Зеленский уже играет Зеленского, прямо на ул. Банковой!
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Квартал теперь закроют . Про власть теперь шутить нельзя , а больше ничего они и не умеют . Кар'єрні рішення не повинні йти в розріз із власними цінностями і принципами, - Зеркаль про ситуацію з непризначенням її заступником голови АП - Цензор.НЕТ 1734 .
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Какое шутить? С каких пор тупорылое кривляние считается шутками!
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На счёт их "шуток" , я пошутил . Конечно же у них это не шутки а кривляние . Кар'єрні рішення не повинні йти в розріз із власними цінностями і принципами, - Зеркаль про ситуацію з непризначенням її заступником голови АП - Цензор.НЕТ 8541
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принцип - грабить воюющую страну - круто..далеко пойдёт..
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Зеркаль, как порядочный человек, сама не захотела мараться во все это дерьмо, чтобы не портить репутацию.
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Фанаты с нетерпением ждут продолжение сериала Слуга народа-4.
Алеее, послушайте ,ждать не надо, сериал уже идёт полным ходом.
С той разницей, что мы теперь не зрители, мы с 20 мая теперь актёры.
И мы же финансируем продюсеров этого сериала.
Так,а кто теперь зрители? А зрители сейчас все на ток шоу на ТВ каналах России.
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девочку наверняка постараются съесть... надо рушить позиции Украины в судах.. вот и вся интрига
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А какие конкретно достижения этой дефочки? Посветила мордой лица перед камерами?
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Зеркаль - юрист, работала в Минюсте, откуда перешла на должность старшего менеджера по корпоративным связям табачной компании Прилуки. В размещенной на сайте МИД декларации Зеркаль муж не указан, только двое детей. По слухам, госпожа Зеркаль уже давно в разводе и у нее очень близкие отношения с Климкиным уже со времен совместной работы над соглашением об ассоциации.
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Одно дело быть в ранге замминиста(это выше чем посол) и постоянно жить в ЕС за бюджет Украины и другое дело жить в Украине быть в АП и видеть эту критику и срач каждый день. Оно ей надо?Поэтому и отказалась -никакой тут идеологии нет.
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Відео!Ветеранка АТО - Зеленському: Пане Президенте, Зеленський чи Богдан.. Йдіть у ср@ку зі своїм референдумом!

https://startko.co.ua/22/12/3876/olenka/?fbclid=IwAR3PdCvMfNIx4Zg4xXcXlug4ftXBSmUe3xu2ILNZjPh6bXf7nK-mbIR5LkE
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Молодчина... В МИД она "на своём месте", и у неё министр - в начальниках, а не "пыльным мешком из-за угла накрытый....", Богдан, который будет ею вертеть, используя как "мальчика для битья", прикрывая "хотелки" Бени, "Блазня", и свои собственные...... И в МИД она интересы Украины защищает, а не интересы "клоунов" из 95-го квартала...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКар'єрні рішення не повинні йти в розріз із власними цінностями і принципами, - Зеркаль про ситуацію з непризначенням її заступником голови АП
 
 
 
 
 
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