 Кар'єрні рішення не повинні йти в розріз із власними цінностями і принципами, - Зеркаль про ситуацію з непризначенням її заступником голови АП

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Зеркаль зазначила: "Для того щоб зняти всі застереження і занепокоєння після всіх кадрових указів з моїм іменем.

Перш за все, моя посада і роль у дипломатичній службі не змінилися - заступник міністра закордонних справ із питань європейської інтеграції.

Я дуже люблю те, чим я займалася, займаюся і, сподіваюся, далі буду займатися.

Провести переговори щодо Угоди про асоціацію і зробити її реальністю, домогтися безвізового режиму з ЄС, домовитися про постачання газу з ЄС, вести правові спори проти Росії і багато інших завдань - виклики, якими сповнене моє життя.

Всі важливі проекти мого професійного життя стосуються затвердження верховенства права в Україні, у відносинах з партнерами й у світі. Це тривалі процеси, які вимагають витримки і виваженості.

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У мене достатньо енергії і мотивації робити все можливе для захисту інтересів України в міжнародній політиці. Робота на відповідальній посаді є викликом і шансом. А також проявом громадської і політичної підтримки для мене. Хочу подякувати всім за теплі відгуки в контексті мого можливого призначення і за довіру. Можливо, це колись і станеться.

Посади важливі в контексті досягнення цілей, моєю метою є просування і захист інтересів України. А кар'єрні рішення не повинні йти в розріз із власними цінностями і принципами.

Тому, після проведеної інавгурації, підготовки і проведення 19 двосторонніх зустрічей Президента, продовжую реалізацію певних завдань і планів у Міністерстві закордонних справ. У нас багато викликів, справ і ідей, якими треба займатися щодня.

Зовнішня політика - спільна справа Президента і МЗС. Тому взаємодія, конструктив і взаємоповага є критично важливими. Ми - одна команда і країна у нас одна.

Наступний важливий пункт у моєму календарі - 25 травня, Гамбург. Міжнародний трибунал із морського права оголосить рішення щодо наших військових кораблів і наших моряків, яких треба повернути додому. А вже з самого початку червня - двотижневі слухання в Гаазі".