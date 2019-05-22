 Кар'єрні рішення не повинні йти в розріз із власними цінностями і принципами, - Зеркаль про ситуацію з непризначенням її заступником голови АП

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Зеркаль зазначила: "Для того щоб зняти всі застереження і занепокоєння після всіх кадрових указів з моїм іменем.
Перш за все, моя посада і роль у дипломатичній службі не змінилися - заступник міністра закордонних справ із питань європейської інтеграції.
Я дуже люблю те, чим я займалася, займаюся і, сподіваюся, далі буду займатися.
Провести переговори щодо Угоди про асоціацію і зробити її реальністю, домогтися безвізового режиму з ЄС, домовитися про постачання газу з ЄС, вести правові спори проти Росії і багато інших завдань - виклики, якими сповнене моє життя.
Всі важливі проекти мого професійного життя стосуються затвердження верховенства права в Україні, у відносинах з партнерами й у світі. Це тривалі процеси, які вимагають витримки і виваженості.
У мене достатньо енергії і мотивації робити все можливе для захисту інтересів України в міжнародній політиці. Робота на відповідальній посаді є викликом і шансом. А також проявом громадської і політичної підтримки для мене. Хочу подякувати всім за теплі відгуки в контексті мого можливого призначення і за довіру. Можливо, це колись і станеться.
Посади важливі в контексті досягнення цілей, моєю метою є просування і захист інтересів України. А кар'єрні рішення не повинні йти в розріз із власними цінностями і принципами.
Тому, після проведеної інавгурації, підготовки і проведення 19 двосторонніх зустрічей Президента, продовжую реалізацію певних завдань і планів у Міністерстві закордонних справ. У нас багато викликів, справ і ідей, якими треба займатися щодня.
Зовнішня політика - спільна справа Президента і МЗС. Тому взаємодія, конструктив і взаємоповага є критично важливими. Ми - одна команда і країна у нас одна.
Наступний важливий пункт у моєму календарі - 25 травня, Гамбург. Міжнародний трибунал із морського права оголосить рішення щодо наших військових кораблів і наших моряків, яких треба повернути додому. А вже з самого початку червня - двотижневі слухання в Гаазі".
Готовы к конфискации награбленного?
И харе уже этого пессимизма - выборы закончились - ваши прогнозы более никому не интересны. Это наша общая страна и давайте надеяться на лучшее.
Скорее всего она так и останется на своём месте, если ей всё так нравится и она дорожит своей работой.
Зеленский же не тиран. Он всегда готов слышать и слушать людей. (хотя сложно назвать скотыняку Ляшка - человеком)
Алеее, послушайте ,ждать не надо, сериал уже идёт полным ходом.
С той разницей, что мы теперь не зрители, мы с 20 мая теперь актёры.
И мы же финансируем продюсеров этого сериала.
Так,а кто теперь зрители? А зрители сейчас все на ток шоу на ТВ каналах России.
https://startko.co.ua/22/12/3876/olenka/?fbclid=IwAR3PdCvMfNIx4Zg4xXcXlug4ftXBSmUe3xu2ILNZjPh6bXf7nK-mbIR5LkE