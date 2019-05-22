 Два ворожі обстріли зафіксовано з початку доби на Донбасі, поранено воїна ООС, - прес-центр

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Операції Об'єднаних сил (ООС), в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв наші позиції біля Мар'їнки з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріл вівся з гранатометів різних систем поблизу Попасної.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 21 травня озброєні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Поранено трьох українських воїнів.

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