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 Два ворожі обстріли зафіксовано з початку доби на Донбасі, поранено воїна ООС, - прес-центр

Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. В обох випадках збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Операції Об'єднаних сил (ООС), в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв наші позиції біля Мар'їнки з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріл вівся з гранатометів різних систем поблизу Попасної.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - наголошується в повідомленні.

Два ворожі обстріли зафіксовано з початку доби на Донбасі, поранено воїна ООС, - прес-центр 01

Нагадаємо, 21 травня озброєні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Поранено трьох українських воїнів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128361
 
   
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спасибо что живые!
пораненому найскорішого одужання...тримайся
горіть у пеклі москалі (с)... і тлійте душами на землі
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Марчук: Росія «загубила» 80 полонених українців; найімовірніше, на них - видимі сліди тортур. А це Гаага/
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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...шо за история с пленением 8 наших солдат, кто знает?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДва ворожі обстріли зафіксовано з початку доби на Донбасі, поранено воїна ООС, - прес-центр
 
 
 
 
 
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