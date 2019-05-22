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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Порошенко (8934) Блок Петра Порошенка (666)

 Ми візьмемо участь у виборах в Раду. Скоро зберемо партійний з'їзд, на якому відбудеться серйозне оновлення партії, - Порошенко

Петро Порошенко висловився з приводу проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в твіттері Порошенка.

У повідомленні зазначається: "Будь-який справжній політик має бути готовий до виборів, і моя команда до них готова. Моя команда братиме участь у виборах до парламенту і переможе у виборах. Найближчим часом ми зберемо з'їзд партії, на якому відбудеться дуже серйозне оновлення і партії, і партійного списку".

Також підкреслюється: "Участь моєї команди у виборах до ВР - абсолютно необхідне. Адже ми маємо захистити євроатлантичні і європейські досягнення України, і не дати розвернути країну назад у сторону Росії і зупинити реформи, які ми почали".

"Те, що сьогодні відбувалося у ВР, коли намагалися нишком змінити виборче законодавство на користь закритих списків, - це точно не виборча реформа і точно не те, чого зараз потребує Україна", - резюмував Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128357
 
   
 Топ коментарі
 
Як лайно не оновлюй - воно залишиться лайном..
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Тактика мародёра Порошенко очевидна - гадить украинскому народу и власти, что бы потом сказать, что новая власть не справилась со своими обещаниями... И за счёт этого пролезть в Раду, что бы иметь иммунитет от преследования за его мародёрство и коррупцию
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Моя команда будет участвовать в выборах в парламент и победит в выборах.

Ахахахахахахаах, 8.8 уже. Молись, чтобы пролезть и скажи спасибо Зеленскому, что выборы не осенью.
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Порохатый Шоколатье: «От как только закончу послепендельную дупореабилитационную программу, так сразу на съезд и шоб сразу серьёзно обновляться. Но только после завершения реабилитации, а то самопроизвольный метеоризм - как-то неудобно, знаете ли.
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свиномародер иди лучше в камере собире сьезд( мародеров . воров и пиСтаболов )
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи візьмемо участь у виборах в Раду. Скоро зберемо партійний з'їзд, на якому відбудеться серйозне оновлення партії, - Порошенко
 
 
 
 
 
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