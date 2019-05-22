 Біля арсеналу ВМС на Миколаївщині була здійснена провокація із застосуванням димової шашки, - командування ВМС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ВМС України.
"Розрахунок охорони виявив та припинив протиправні дії, а черговий підрозділ затримав громадянина, який закинув димову шашку на військовий об'єкт і намагався приховано залишити місце злочину. Порушника передали в правоохоронні органи, його протиправні дії зафіксовано камерами відеоспостереження технічних засобів охорони", - йдеться в повідомленні.
Командування частини посилило охорону об'єкту і провело ретельну перевірку територій, що охороняються, на наявність сторонніх осіб і предметів. Про подію повідомлено представникам СБУ, Військової служби правопорядку у ЗСУ і Національної поліції в Миколаївській області.
Стой кто идет- Стой стрелять буду-выстрел вверх-выстрел на поражение.
норматив 7сек
это была видимо разведка, проверяют на сколько железные яйца у Зер команды.. ответят или засцут
Это у меня в части комбата повысили и назначили начштабом дивизии. А начштаба батальона назначили комбатом. И вот через три дня новый начштаба дивизии приезжает к себе в бывшую часть С ПРОВЕРКОЙ! И устраивает дикий разнос за обнаруженную за шкафом многомесячную пыль!
Такого скотства никто не ожидал . И к нему навечно прилипло погоняло, связанное с не той ориентацией. Так за глаза его называли все и везде.
А сейчас армии хлебалом счёлкать, враг пока никуда не делся, как и его планы.
Сегодня беда случилась, восемь человек на грузовике в плен попало. Обстоятельства пока неизвестны, типа заблудились... Но Зеленский за рулем грузовика и в кабине не сидел. Поэтому отвечать будут другие. Перед матерями отвечать.
ещё раз повторяю.. его предупреждали.. он должен был понимать отвественность, что ни при нём, не в переходный период Украина не потеряла ни миллиметр своей территории..
как он это сделает, это уже его проблемы.
но усно,
сначала 1 потом2,3,4,5 -
взорваны 5 складов - стрелять нечем,
не считая
з вагона патронов для калашника производства 1957 года,
подаренных латвийской грибаускайте безвозмездно,
то-есть даром,как сказал бы виннипух,
А если бы это была граната?
Командира части и начкара наказать за допущенные нарушения.
толерантность нас погубит....
То, что произошло с дымовой шашкой, могло быть "учениями", проверкой на бдительность.
- Итить колотить! Запомните, рядовой Алла.. мля...Смирнова, часовой должен громко и разборчиво кричать: "Стой! Вашу мать! Кто идет?", а не "Ой...Не подходите, пожалста... а то закричу-у-у!"