 Перші дні роботи Зеленського спровокували внутрішню кризу, - Гопко

Про це вона сказала під час форуму реанімаційного пакету реформ, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"У мене виникає запитання - зараз ми маємо говорити як продовжити реформи, чи ми повинні говорити про те, як врятувати країну від спроб узурпації влади, від захисту того, що нам вдалося досягти за ці 5 років. Також рішуче захищати наш геополітичний вибір", - заявила Гопко.
Нардеп вважає, що рішення Зеленського про розпуск парламенту спровокувало внутрішній конфлікт між різними гілками влади - президентом, парламентом, урядом. "Поки ми побачили, що перші дні роботи президента спровокували внутрішню кризу", - зазначила нардеп.
Вона додала, що лідерство партії "Слуга народу" в останніх соціологічних рейтингах є феноменом. "Коли я дивлюся на майбутній склад парламенту, коли я бачу партію "Слуга народу", якої немає і ми не бачимо хто взагалі в цій партії - це феномен взагалі для українців, які голосуватимуть, не розуміючи за кого вони будуть голосувати", - зазначила Гопко.
На думку Гопко, активісти можуть очікувати реваншу. "Очевидно, для багатьох активістів, які займають серйозну позицію, коли буде реальний реванш, і якщо ми побачили вже зараз повернення в Україну Портнова, Хорошковського, і за різними чутками, що це потенційні кандидати на посади, в Уряд чи Адміністрацію президента, ми можемо уявити з чим ми з вами всі зіткнемося в найближчі кілька місяців", - сказала нардеп.
алеж є Конституція і там чорним по білому...
САП открыла дело на Порошенка
Після зустрічі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та колишнього власника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова правоохоронці почали розслідувати правомірність дій екс-президента Петра Порошенка.
Про це 22 травня повідомляє прес-служба САП.
"За результатами особистого прийому Холодницького гр. Крючкова щодо правомірності дій колишнього президента, ряду вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів… прийнято рішення та внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - відзначили у відомстві.
Ржевский отвечает: Эх молодость, молодость... членом туда, членом суда!
"Вас поставили перед вибором між війною та ганьбою. Ви обрали ганьбу і ви отримаєте війну", - ці слова сказав Черчилль саме про політику Чемберлена!
Україна сама розбереться.
Порохоботи - смокчіть. Ви - навіть не один єдиний член України, а лише самісінька її ******...
Прошу пробачення у дам і дітлахів за експресію.
После отставки Яценюка Парубий и НФ лег под АП, и практически не участвовал в руководстве государством.
Хотя по Конституции у нас парламентско-президентская республика,
т.е. у спикера больше прав чем у президента.
Но Парубий ими никогда не пользовался, всем рулила АП.
Более активно вела себя О. Сыроид, хотя она всего лишь зам.
Но Гопко считает, что так и должно было быть.
тому що призначений "коаліцією",котра не існує.
ну вибачайте,довбо..би..
не треба було ставити на кульгавого коня з антирейтингом 49,3
а конкретніше?
Самопомічсамонеміч ДОСЯГЛА попадання у парламент?
Какие у тебя доказательства что Россия воюет с Украиной? Воздух испортил?
тваринашановний нардеп Гопко.. .ти піз...нах...як людина,котра голосувала за тебе авцуВас як представника Самопомочі доповідаю - пшлнахпродавшись БПП за пару квартирочок шансів пройти у наступне скликання на нашому окрузі у Вас немає пшнах ще раздякую за увагу криса продажна"шановна"