 Завтра йду на допит в ГПУ, де передам матеріали у справі Манафорта і "чорної каси" ПР, - Лещенко

Про це депутат написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Днями у мене відбулася зустріч із спеціальним агентом ФБР, який повернув мені речові докази у справі Манафорта, які я передав американському слідству. Матеріали повернуто у зв'язку з завершенням справи Манафорта в США. Тепер я запрошений на допит у Генеральну прокуратуру, під час якого передам слідству наявні у мене документи", - повідомив Лещенко.
Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко раніше заявив, що народного депутата Сергія Лещенка викличуть до Генпрокуратури, і там, ймовірно, вручать йому підозру. Він зазначив, що Лещенкові можуть оголосити підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікаціях про так звану чорну касу Януковича.
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Совпадение?
Що, ЗНОВ те саме?
Спросите у них сами, думаю, что Шуфрич не будет скрывать, Корчинский, наверное, будет.
У него брали подписку о неразглашении?
Если нет, то Юга может идти лесом.
Если материалы были использованы следствием в США, то это гарантия 100% достоверности.
Там никакие фальшивки не катят.
Даже президент не имеет права отказаться давать показания в Конгрессе,
потому врать там опасно.