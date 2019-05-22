 "Положення Конституції не були дотримані", - Порошенко прокоментував спробу Зеленського розпустити ВР

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в його твіттері.

Порошенко зазначив: "Мати більшість у ВР - природне бажання Президента. І свого часу я після виборів 25 травня зробив усе, щоб провести дострокові вибори в парламент. Єдина проблема в тому, що демократія - це процедура, а Конституція - Основний Закон держави, який обов'язково треба дотримуватися".

Він продовжив: "Верховну Раду можна розпускати не тоді, коли захочеться Президенту, навіть коли це для нього потрібно, а тоді, коли є вичерпний перелік підстав для таких дій глави держави".

"На сьогодні ми бачимо, що положення Конституції не були дотримані - ця команда розпочала діяльність із порушення Основного Закону. Це точно не може не викликати занепокоєння", - резюмував Порошенко.

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