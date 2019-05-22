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Все про:ВР (4829) Порошенко (8934) розпуск (44)

 "Положення Конституції не були дотримані", - Порошенко прокоментував спробу Зеленського розпустити ВР

П'ятий президент України Петро Порошенко прокоментував ситуацію зі спробою достроково припинити повноваження ВР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в його твіттері.

Порошенко зазначив: "Мати більшість у ВР - природне бажання Президента. І свого часу я після виборів 25 травня зробив усе, щоб провести дострокові вибори в парламент. Єдина проблема в тому, що демократія - це процедура, а Конституція - Основний Закон держави, який обов'язково треба дотримуватися".

Він продовжив: "Верховну Раду можна розпускати не тоді, коли захочеться Президенту, навіть коли це для нього потрібно, а тоді, коли є вичерпний перелік підстав для таких дій глави держави".

"На сьогодні ми бачимо, що положення Конституції не були дотримані - ця команда розпочала діяльність із порушення Основного Закону. Це точно не може не викликати занепокоєння", - резюмував Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128346
 
   
 Топ коментарі
 
Кто таткой этот Порошенко? Ждем решение Конституционного суда.
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О! Свыня подхрюкивать стала! Кто б сомневался ))))
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У него 8,8% на выборах сегодня объявили, вот он сразу и против перевыборов ))
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Починаємо відлік! Через який час це злодійське створіння, цей верховний Свинарчук почне верещати про політичний тиск через його політичні погляди!
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"На сьогодні ми бачимо, що положення Конституції не були дотримані - ця команда розпочала діяльність із порушення Основного Закону. Це точно не може не викликати занепокоєння", - резюмував Порошенко.

не часто підтримую Баригу.

У "команди Зе" посилання на юридично нікчемну"волю Народу"Хоча є юридично чітко встановлена дата неіснування коаліції як підстава розпуску ВР- день,коли Парубій не предявив її список за вимогою Суду

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гражданин мародер марш на допрос и на зону
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Увидел рейтинги и понял - надо держаться за корыто, пока оно у тебя есть! "Положення Конституції не були дотримані", - Порошенко прокоментував спробу Зеленського розпустити ВР - Цензор.НЕТ 5809
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Каждый день блея про безальтернативный Минск и так. н. Минские соглашения под которыми нет даже подписи Украины это свиньячее про Конституцию как то не помнил...
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Петя!!!с

Нары себе покупай специальные, иначе на казенных- будешь сидеть!!!!
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а Порох ще той троль))))
а взагалі якщо серйозно - чия б корова мичала)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Положення Конституції не були дотримані", - Порошенко прокоментував спробу Зеленського розпустити ВР
 
 
 
 
 
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