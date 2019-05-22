 Зеленський призначив Пристайка заступником глави АП

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Указі №317/2019 від 22 травня.
"Призначити Пристайка Вадима Володимировича заступником Глави Адміністрації Президента України", - сказано в Указі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Указі №317/2019 від 22 травня.
"Призначити Пристайка Вадима Володимировича заступником Глави Адміністрації Президента України", - сказано в Указі.
Все от Бени...
Это на счёт комуняцких рож!
Судим по делам.
Об этом Данилюк рассказал в интервью изданию LIGA.net, сообщает Цензор.НЕТ.
Комитет будет включать в себя от трех до пяти ключевых членов команды, которые будут рассматривать претендентов по ряду заранее определенных критериев. В результате должно быть принято консенсусное решение и дана развернутая рекомендация президенту для принятия окончательного решения.
По словам Данилюка, кандидат на топ-должность при президенте Зеленском должен будет пройти несколько собеседований, получить оценку по набору критериев. Его должны будут утвердить все интервьюеры.
Источник: https://censor.net.ua/n3126368
ПыСы. Как "работает" "номинационный комитет", мы это увидели на примере Зеркаль. 21 мая 2019 года Зеленский подписал указ о назначении Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины. Документ был обнародован на сайте главы государства. Однако позже данный указ исчез с президентского сайта.
З 28 грудня 2012[6] по 29 жовтня 2014 рр. - Представник України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО).
как суды тройки
троянскийруSSкий конь! А вы говорили конфеты рошен не вкусные, ну и пускай, теперь говно руssких будет еще краше!
выиграл в открытом конкурсе!
Когда он кстати был?
или уже передумал??
а пристайко там хорошо выступал в оон - крыл расею-чуркина матом.
видно забаялись, шоб не начал счас крыть путинга-портить репутацыю зе президенту.