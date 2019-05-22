EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  11145  44
Все про:Адміністрація_Президента (425) Зеленський (1402) призначення (362) Пристайко (81)

 Зеленський призначив Пристайка заступником глави АП

Президент України Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації Президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Указі №317/2019 від 22 травня.

"Призначити Пристайка Вадима Володимировича заступником Глави Адміністрації Президента України", - сказано в Указі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо мені запропонують очолити Міністерство закордонних справ, я готовий, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128344
 
   
 Топ коментарі
 
конечно. Председатель аттестационной комиссии И.В. Коломойский Зеленський призначив Пристайка заступником глави АП - Цензор.НЕТ 7075
 показати весь коментар
 
Министр иностранных дел - лысый,вы что,кино не смотрели?
 показати весь коментар
 
Богдан приніс йому папку з написом "конкурс" - він її відкрив. І "Конкурс" відкритий. От і уся процедура.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
от рыгов у петра были ,этот значит о бени.
 показати весь коментар
 
 
2014 - 2017 - заступник Міністра закордонних справ України - керівник апарату, перший заступник Міністра закордонних справ України
 показати весь коментар
 
 
А ему пророчили должность министра иностранных дел...
 показати весь коментар
 
 
Министр иностранных дел - лысый,вы что,кино не смотрели?
 показати весь коментар
 
 
И хорошо, а то эти старые комуняцкие рожи надоели.
 показати весь коментар
 
 
Батько - Володимир Ілліч Пристайко (1941-2008), генерал-лейтенант юстиції, заступник Голови СБУ (1996-2004), Заслужений юрист України
Это на счёт комуняцких рож!
 показати весь коментар
 
 
Это на счёт комуняцких рож!

Судим по делам.
 показати весь коментар
 
 
а ці всі призначення Зеленським...вони всі на конкурсній основі?
 показати весь коментар
 
 
конечно. Председатель аттестационной комиссии И.В. Коломойский
 показати весь коментар
 
 
Звичайно на конкурсній: три конкурси, оцінки від журі на чолі з Потапом
 показати весь коментар
 
 
Чо то я не понял Зе обещал назначать всех людей только по открытому конкурсу. А уже второй день карты крапленые.
 показати весь коментар
 
 
Богдан приніс йому папку з написом "конкурс" - він її відкрив. І "Конкурс" відкритий. От і уся процедура.
 показати весь коментар
 
 
Конкур открытый, но на оплатной основе! Ещё немного и система власти будет поломана!
 показати весь коментар
 
 
для выбора кандидатур на должности министров и их заместителей команда Зеленского сформирует "номинационный комитет".
Об этом Данилюк рассказал в интервью изданию LIGA.net, сообщает Цензор.НЕТ.
Комитет будет включать в себя от трех до пяти ключевых членов команды, которые будут рассматривать претендентов по ряду заранее определенных критериев. В результате должно быть принято консенсусное решение и дана развернутая рекомендация президенту для принятия окончательного решения.
По словам Данилюка, кандидат на топ-должность при президенте Зеленском должен будет пройти несколько собеседований, получить оценку по набору критериев. Его должны будут утвердить все интервьюеры.

Источник: https://censor.net.ua/n3126368
ПыСы. Как "работает" "номинационный комитет", мы это увидели на примере Зеркаль. 21 мая 2019 года Зеленский подписал указ о назначении Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины. Документ был обнародован на сайте главы государства. Однако позже данный указ исчез с президентского сайта.Зеленський призначив Пристайка заступником глави АП - Цензор.НЕТ 5328
 показати весь коментар
 
 
Коломойских воно з МАУ мабудь
З 28 грудня 2012[6] по 29 жовтня 2014 рр. - Представник України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО).
 показати весь коментар
 
 
Я нє понял, а де Лисий?! Нарід требує Лисого!! Може хтось яку петицію складе, чи шо.
 показати весь коментар
 
 
как быстро конкурсы проходят
как суды тройки
 показати весь коментар
 
 
Зедолпойоп - Порошенко вже не Президент України! Викинь свою методичку на йух! Зеленський призначив Пристайка заступником глави АП - Цензор.НЕТ 8452
 показати весь коментар
 
 
Зеля доказал и показал всем в этой стране, что можно не просто всем наврать, а просто насрать в лицо и сказать приятного аппетита! Не хочу поднимать панику, так как уже просто поздно паниковать, но подчеркнуть тот факт что ЗЕ это попросту троянский руSSкий конь! А вы говорили конфеты рошен не вкусные, ну и пускай, теперь говно руssких будет еще краше!
 показати весь коментар
 
 
Владимир Александрович, надо на территории АП оборудовать пару кинопавилионов, чтоб 5 лет не прошли даром.
 показати весь коментар
 
 
Молодец! Честно
выиграл в открытом конкурсе!

Когда он кстати был?
 показати весь коментар
 
 
так его же назначили вчера министом иностранных дел??

или уже передумал??
а пристайко там хорошо выступал в оон - крыл расею-чуркина матом.

видно забаялись, шоб не начал счас крыть путинга-портить репутацыю зе президенту.
 показати весь коментар
 
 
- Вова! Где моя должность!? Я задолбался ждать!
 показати весь коментар
 
 
петьки и фофки ср...тся, гуд)) а этот мужик, по-моему, подходящий, судя по биографии.... на должность министра, но, видимо министра кому-то уже обещали
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив Пристайка заступником глави АП
 
 
 
 
 
 вгору