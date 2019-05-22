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 Законопроект про покарання за незаконне збагачення чиновників буде представлений найближчим часом, - заступник глави АП Рябошапка

Команда Президента України Володимира Зеленського найближчим часом представить законопроект про покарання за незаконне збагачення чиновників.

Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є новий концепт, він дозволяє в тому числі реагувати на незаконно нажиті статки, які були нажиті до набрання чинності цим законом. Ми запропонуємо найближчим часом цей законопроект", - сказав Рябошапка.

Він зазначив, що цього вимагає суспільство.

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"Крім того, є низка інших законів, які пов'язані з реформою судової системи, з відновленням справедливості, також правоохоронних органів, і низка економічних питань", - зазначив Рябошапка. За його словами, Зеленський також готує законопроекти, пов'язані з перезавантаженням та вдосконаленням діяльності антикорупційних органів.

"У першу чергу - це Національне агентство з питань запобігання корупції, вдосконалення роботи системи електронного декларування. І крім того, вдосконалення роботи двох інших антикорупційних органів - НАБУ і САП, до яких у населення є великі запитання", - сказав заступник глави АП.

Нагадаємо, 26 лютого Конституційний Суд визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128342
 
   
 Топ коментарі
 
Всё, что будет сделано в этом направлении, жизненно нужно стране и людям.
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Скажите пожалуйста, пан Рябошапка (или к вам лучше обращаться - товарищ?), а вот если на счёт одной офшорной фирмы, на Кипре, ну назовём её условно "Район 95" поступили средства вкладчиков банка, ну пускай к примеру "ЛичныйБанк", в размере 41 миллиона долларов США, НЕЗАКОННО, путём махинаций, выведенных (сворованных) со счетов означенного банка, можно ли это считать незаконным обогащением если да, то что грозит собственнику фирмы "Район 95"?
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Сейчас свинарчуки начнут обзывать и поливать грязью.
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Всё, что будет сделано в этом направлении, жизненно нужно стране и людям.
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ЗеКоманданты, где ваш законопроект о импичменте?
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а де закон про імпічмент ПРЕ? Вже на часі!
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Сейчас свинарчуки начнут обзывать и поливать грязью.
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забывай уже о свинарчуках...на повестке дня новые кумовья нового президента Законопроект про покарання за незаконне збагачення чиновників буде представлений найближчим часом, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 5274.
он из некумовьев попытался только зеркаль назначить...и то неудачно
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О, ікспєрд намалювався)) Гига, язик не болить вилизувать?
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гы...теперь это твоя работа-зелебеню вылизывать.а я буду гонять зраду.и гораздо качественнее,чем у тебя получалось.бо у зелебени зрады качественнее
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кумовья с свинарчуками будут сидеть и порох тоже!!наберись терпения!!
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Какой смысл если дупататы обьявили Зеленскому саботаж.
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В чем проблема? Через два месяца новые депутаты будут, 226 голосов у Слуги народа. Вот и примут закон.
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Смысл в том чтобы показать людям кто сейчас сидит в зраде
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ага..в одних корупціонерів будуть відіймати ..а давати тим хто ще стане корупціонером..
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Ваш недомерок сделал плохо ВР? Ждите ответку, мелкие пакостники.
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Цікаво, чи прокотять цього разу маніпуляції? Напіврішення з законом про вибори - не якась помилка, чи неможливість. Це - стиль. Хочете пропорційну систему? Зробимо! Але так, щоб нічого не змінювати. Те саме буде і з іншими "ініціативами". Завжди ловив себе на думці, що Зеленський балакає, балакає, але нічого не каже. Розумій, як сам хочеш. Переконаний, що в будь якому законі команди Зеленського закладене лайно, яке зводить нанівець весь можливий позитив.
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Скажите пожалуйста, пан Рябошапка (или к вам лучше обращаться - товарищ?), а вот если на счёт одной офшорной фирмы, на Кипре, ну назовём её условно "Район 95" поступили средства вкладчиков банка, ну пускай к примеру "ЛичныйБанк", в размере 41 миллиона долларов США, НЕЗАКОННО, путём махинаций, выведенных (сворованных) со счетов означенного банка, можно ли это считать незаконным обогащением если да, то что грозит собственнику фирмы "Район 95"?
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подавайте в реформированный соевый суд
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Вы знаете, я немножко подожду. А потом подам или верёвку или мыло.
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Я щось не зовсім розумію. Нова команда творить купу цікавих для народу законопроектів в той же час розпускає терміново ВР. Хто прийматиме ці закони. Чи ці закони вони пишуть для майбутнього виборця? (нічого особистого, просто цікаво).
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Які цікаві законопроекти ви побачили? Закон про вибори? Фуфло! Цікаві назви нова команда пропонує. А законопроектів - ні. І щось дуже велика підозра, що буде фуфло! Тільки в порошенка воно було в шоколаді, а в Зеленського - в красивій обгортці.
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Так і я мала на увазі назви, зміст вони ж не озвучують. Судячи з закону про вибори я теж сумніваюсь у змістовності інших законів. Хлопці не зовсім розуміють у що вони вляпались. Не бачать різниці між 95 кварталом та країною. А дарма, відповідати доведеться не на жарт.
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Та весь 95 квартал вже сидить в адміністрації президента.
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шота я не понял...а чо,раду уже не разгонят? Законопроект про покарання за незаконне збагачення чиновників буде представлений найближчим часом, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 8715кто там в ближайшее время будет рассматривать представленное?
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Если будет такой же кастрированный как о выборах,МВФ денег не даст.
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Скорее всего нынешний состав зРады ничего не примет. Будем ждать выборов...
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Если за проваленный закон о выборах голосовали только 4 человека,значит жопоблок,который рукоплескал Зеленскому,тоже не голосовал.Всем их поклонникам нужно чётко следить за тем, за какие законы они не голосуют,и прежде,чем выбирать,думать,тем местом,которое в простонародье называется головой, а не противоположным. А то выберут ещё их новую ВР и будуть ждать небывалых чудес.
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Секундочку! Какая ещё команда Зеленского?
Об этом можно было говорить до инаугурации.
Не надо приумножать лишние сущности! (Принцип Оккама).
Что, есть такое понятие (команда) в регламенте ВР?
Есть понятия такие: депутаты, правительство, министры...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаконопроект про покарання за незаконне збагачення чиновників буде представлений найближчим часом, - заступник глави АП Рябошапка
 
 
 
 
 
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