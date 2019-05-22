 Зеленський проведе зустріч із представниками МВФ наступного тижня

Про це повідомляє прес-служба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, що перебуває в Києві. Зустріч відбудеться наступного тижня, як і було заплановано. Зараз представники місії проводять зустрічі з членами уряду", - сказано в повідомленні.
Раніше глава представництва Фонду в Україні Йоста Люнгман повідомив, що місія МВФ працюватиме з українською владою з 21 травня впродовж двох тижнів із питань чергового перегляду чинної програми.
За підсумками роботи місії мають прийняти рішення про готовність України до отримання нового траншу в розмірі 1,3 мільярда доларів.
"что бы экономика росла, а не как она это делает, должны быть большие финансовые вдувания. имея под собой определенные корни, двигаться всегда легче, но сейчас когда монетная составляющая нанесла себе тяжелый урон, денег не хватает даже на то что бы просто упокоиться с миром. я не очень широко понимаю в банковской сфере, но знаю что враг может проникнуть тебе туда, куда ты и сам не пробовал. поэтому, что касается экономики, я за то что бы не бояться, а делать так как идет само." (Зе Вовочка)
Українська правда
Після
зустрічі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара
Холодницького та колишнього власника компанії "Енергомережа" Дмитра
Крючкова правоохоронці почали розслідувати правомірність дій
екс-президента Петра Порошенка.
П.С. Объясните ЗЕ, что слово "БАБКИ" нельзя употреблять на встрече......
Белецкому, Мустафе и ещё ряду яростных борцов с "режимом Порошенко" резко разонравился президент ЗЕ - мол, быстрее всех предшественников рассовывает по тёплым местам своих кумовьёв и подельников. А ещё успел с десяток раз нарушить закон и "кинул" всех с открытыми списками.
Так что, нацжёны не под теми дверями митинговали, а все эти найемы-сирожи думали, что Беня их будет в темечко целовать, как Володя лысого на инаугурации?
Вы лохи. Тупые, жадные, близорукие лохи.
Страна развивалась. Не стремительно, но надёжно и предсказуемо. Вы же предпочли жрать дерьмо из Г+Г, который периодически бросал вам кости, где правды было от силы 10%.
Думаете, сейчас посадят ахметовых-медведчуков, отменят Роттердам плюс, понизят тарифы и выиграют войну? Хрен. Пришёл новый хозяин - циничный и беспредельный. У него совершенно другие цели. И я даже не знаю, на какой должности он держит в своих схемах Владимира Александровича - думаю, не на самой высокой.
Надолго ли это? Думаю, нет. Слишком наглое и хамское начало - такие долго наверху не держатся. Политики, финансисты, предприниматели и думающий социум постепенно отходят - кто от шока, кто от иллюзий - и начинают перегруппировываться.
Как будет дальше, моих прогнозов пока не спрашивайте - ситуация меняется даже не ежедневно, а ежечасно. Но уже вижу злость. Злость и желание что-то делать. Вопреки инертной массе, до которой смысл этого развода дойдёт в последнюю очередь.
Helgi Sharp
мыЯ выпрашиваю экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверено цыганами. МыЯ просто ее попробую в рамках геополитики и без гитар. Схема простая: вы даете нам свои деньги, мыЯ их вам потом не возвращаю. Гарантия 100% " (с)
(ЗЕ Вовочка карлик)
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН «перестать терпеть» присутствие РФ в Совете Безопасности. С таким заявлением она выступила на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.Супрун обвинила Россию в «агрессии» против Украины и препятствовании в проведении реформ. И.о. министра призвала ООН отказаться от «российских денег», расширить антироссийские санкции и выгнать РФ из Совбеза ООН. Если этого не сделать, по словам Супрун, будет «вознаграждено поведение, аннулирующее преимущества, которые общество получает от мира и процветания».В то же время и. о. главы украинского Минздрава назвала Украину «надежным партнером мирового сообщества». Она заверила участников сессии, что Киев продолжит «защищать ценности, которые повлекли мир и процветание».
Я бы не советовал Зеленскому туда ходить
- Это все для иностранцев!
- Как это?
- Зе нашел оригинальный выход из ситуации, когда иностранцы говорят: "-Все, что вы руками делаете - просто жуть, а вот дети у вас красивые!"