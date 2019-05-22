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Все про:Адміністрація_Президента (425) Богдан Андрій (50)

 Глава АП Богдан опублікував заяву про припинення адвокатської діяльності. ДОКУМЕНТ

Керівник Адміністрації Президента Андрій Богдан оприлюднив фото своєї заяви про припинення діяльності адвоката.

Фото документа він опублікував у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Закінчилась ера адвокатська почалась ера державна", - прокоментував він фотографію.

"Сьогодні зробив важливий крок - зупинив адвокатську діяльність, про що повідомляю всім. Дякую друзям, клієнтам і колегам-адвокатам! З Вами було весело!!", - написав глава АП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан припиняє адвокатську діяльність із моменту вступу на посаду глави АП

Богдан пообіцяв уникати питань, пов'язаних конфліктом інтересів з його адвокатською діяльністю.

"Я був адвокатом багатьох політиків і бізнесменів, але Вас цікавить одне, тому пояснюю - я не є юристом чи адвокатом Коломойського", - підсумував Богдан.

Глава АП Богдан опублікував заяву про припинення адвокатської діяльності 01

Напередодні, 21 травня, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, головою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.

Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.

Один із авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржено в суді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закон про люстрацію не поширюється на посаду глави АП, триває атака проти Богдана, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128333
 
   
 Топ коментарі
 
почему этот кадр еще на воле, а не дает показания в сбу, кто его надоумил провести референдум о капитуляции Глава АП Богдан опубликовал заявление о прекращении адвокатской деятельности - Цензор.НЕТ 5083
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Зебильная формулировка...
Президент не попадает под действие этого закона...
Президент выборная должность...
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Отказываться от своей национальности как то не порядочно.
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я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского, я его смотрящий
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Миша, гудбай. Не терплю пресмыкающихся.
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Это подвиг...орден этому багдану...немедленно...😀
П.С. это было требование Закона...и выставлять это как что то из ряда вон выходящее...это тодько ради дешового пиара...
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По требованиям ЗАКОНА оно вообще ЛЮСТРИРОВАНО.
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это да...и потому с заявлением он явно погарячился...
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почему этот кадр еще на воле, а не дает показания в сбу, кто его надоумил провести референдум о капитуляции Глава АП Богдан опубликовал заявление о прекращении адвокатской деятельности - Цензор.НЕТ 5083
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В СБУ теперь первым замом друг детства слуги урода товарисча Зе.
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а шо? все, як в улюбленому серіалі "Слуги"...усьо по сценарію...
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один уже отдавал фабрику в слепой траст..., на кого расчитан этот цирк !? Вероятно на дебилов.
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Якщо Богдан не законно очолює АП,так як був при овочі,то виходить що Порошенко не законно був 5 років президентом бо він з уряду Януковича? Правильна формуліровка,а таваріщі!? Глава АП Богдан опубликовал заявление о прекращении адвокатской деятельности - Цензор.НЕТ 7423
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Зебильная формулировка...
Президент не попадает под действие этого закона...
Президент выборная должность...
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Кацапоязычные Законов не читают!
Они информацию черпают на скамейках у подъезда, из телика и кино.....
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"Сегодня сделал важный шаг - прекратил адвокатскую деятельность о чем сообщаю всем. Спасибо друзьям, клиентам и коллегам-адвокатам! С Вами было весело!!", - написал глава АП. Источник: https://censor.net.ua/n3128333
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Під час оголошення вироку, де адвокатом був Богдан було весело? А у тюрмі злочинцям теж весело?
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хєх) да половина правительства пєтиного, у яніка работало и ничего, ибо своих это не касается))☻
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ох, і "швидить" цей бурят вузькоокий...Напевно, БІЛЬШИМ баблом запахло...
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иосифович пэршым згорыть на роботи...вангую,блин,помалу.
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Опубликовал Глава АП Богдан опубликовал заявление о прекращении адвокатской деятельности - Цензор.НЕТ 9521 ,, чы й не событие . Кому эта его бумажка нужна . Пусть сходит с ней в туалет .
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Лучше бы он прекратил деятельность на посту главы АП, а то после очередного майдана будет жалеть что не остался просто адвокатом
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"прошу зупинити дiю моєї адвокатської дiяльностi" - це як?
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Это показатель уровня грамотности нового главы АП.
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Путь к демократии он такой тернистый.за кого народ только не голосовал , похоже очередь дошла до банальных шулеров, которые даже особо не скрывают кем они являются.Народу же нравится.
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"Зупинення" это приостановление а не прекращение, прекращение - "припинення".
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Так он же незаконно на должности.
Зачем делает вид, что не знает об этом?
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это точно характеризует уровень его квалификации и пригодности … а рожа какая мерзкая …
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГлава АП Богдан опублікував заяву про припинення адвокатської діяльності. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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