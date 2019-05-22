 Глава АП Богдан опублікував заяву про припинення адвокатської діяльності. ДОКУМЕНТ

Фото документа він опублікував у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Закінчилась ера адвокатська почалась ера державна", - прокоментував він фотографію.
"Сьогодні зробив важливий крок - зупинив адвокатську діяльність, про що повідомляю всім. Дякую друзям, клієнтам і колегам-адвокатам! З Вами було весело!!", - написав глава АП.
Богдан пообіцяв уникати питань, пов'язаних конфліктом інтересів з його адвокатською діяльністю.
"Я був адвокатом багатьох політиків і бізнесменів, але Вас цікавить одне, тому пояснюю - я не є юристом чи адвокатом Коломойського", - підсумував Богдан.
Напередодні, 21 травня, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, головою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.
Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.
Один із авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржено в суді.
П.С. это было требование Закона...и выставлять это как что то из ряда вон выходящее...это тодько ради дешового пиара...
Президент не попадает под действие этого закона...
Президент выборная должность...
Они информацию черпают на скамейках у подъезда, из телика и кино.....
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Під час оголошення вироку, де адвокатом був Богдан було весело? А у тюрмі злочинцям теж весело?
Зачем делает вид, что не знает об этом?