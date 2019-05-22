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 Система для обміну інформацією між державними органами "Трембіта" запрацювала в Україні, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оприлюднив інформацію про те, що в Україні почала працювати електронна система "Трембіта", яка дає змогу відомствам і органам влади безпечно й оперативно обмінюватися інформацією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Раніше в різних державних реєстрах дані дублювалися, що призводило до незручностей в отриманні послуг. Адже громадянам доводилося щоразу збирати одні і ті ж довідки для різних установ.

В системі "Трембіта" обмін даними відбувається без участі людини, що робить отримання послуги швидким, зменшує кількість помилок і корупційних ризиків.

Наприклад, "Трембіту" можна ефективно використовувати для реалізації урядової програми Доступні ліки.

Система дає змогу перевіряти законність отримання аптеками відшкодування з держбюджету.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128332
 
   
 Топ коментарі
 
остання прощальна реформа? )))
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Система для обмена информацией между государственными органами "Трембита" заработала в Украине, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2516

Передача урядової інформації зеленої команди.
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Хто не знає,трембіта - багатометрова дудка,якою можна взяти лишень одну ноту...але чути цю ноту на десятки кілометрів...Цей "музикальний інструмент" використовувався лишень в Карпатах,коли господар подавав знак вівцям і пастухам що пора вертати в кошари...Тобто назва "системи для обміну інформацією між державними органами" просто супер...
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Да куда уж ей до первых потужных рэформ мАладых рыгов рэформаторов...о портретах...и называть поезЕдегта Вовиком первым...😀
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Розставлять міністрів на кичери та як затрембітають!
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дык, можна и через трембиту разговаривать, без всякой электроники.
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так какие структуры уже подключены к ней?
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Система для обмена информацией между государственными органами "Трембита" заработала в Украине, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2516

Передача урядової інформації зеленої команди.
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Дуже нагадує проект "Стіна Яйценюха"... Здібний хлопчик Грося... по сліду папірєдніка пішов....
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грося вы с петей наверное правда любите по своему Украину, я бы на вашем месте для неблагодарного быдла разработал и запустил план Клаузвиц, а благодарное быдло вооружил и кто бы выжил забрали с собой в южноамериканские пампасы, где мы бы строили новую Украину, но вы местечково мыслите, с таким размахом в историю не войдете, зря я два года жопу морозил в окопах))))))
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Хто не знає,трембіта - багатометрова дудка,якою можна взяти лишень одну ноту...але чути цю ноту на десятки кілометрів...Цей "музикальний інструмент" використовувався лишень в Карпатах,коли господар подавав знак вівцям і пастухам що пора вертати в кошари...Тобто назва "системи для обміну інформацією між державними органами" просто супер...
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Перш ніж ляпнути дурницю, та виглядати невігласом, почитай літературу та підніми свій рівень знань.
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Между гос.органами давно работает 'трембита' - занес дудит, не занес - 'волынка' ....
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Кто еще не устал слушать вранье? Только сегодня меня в пенсионном фонде отправили в пенсионный фонд брать справку и отнести ее в ... пенсионный фонд. Занес. Пусть валят из правительства, попутный ветер в спину...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСистема для обміну інформацією між державними органами "Трембіта" запрацювала в Україні, - Гройсман
 
 
 
 
 
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