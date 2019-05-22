 Начальник Управління держохорони Гелетей подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Про це Гелетей повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Пишаюся кожним своїм робочим днем ​​в Управлінні державної охорони України. Разом з тим, розумію, що новообраний Президент України повинен формувати свою власну команду. Для себе я вирішив, що напишу рапорт на звільнення після інавгурації, бо залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої ​​події було б безвідповідально", - йдеться в повідомленні начальника УДО.

Нагадуємо, Гелетей був міністром оборони України з 3 липня по 14 жовтня 2014 року, з 15 жовтня 2014 року обіймав посаду голови УДО.

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