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Все про:Гелетей (45) відставка (479) УДО (34)

 Начальник Управління держохорони Гелетей подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей написав рапорт про відставку.

Про це Гелетей повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Пишаюся кожним своїм робочим днем ​​в Управлінні державної охорони України. Разом з тим, розумію, що новообраний Президент України повинен формувати свою власну команду. Для себе я вирішив, що напишу рапорт на звільнення після інавгурації, бо залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої ​​події було б безвідповідально", - йдеться в повідомленні начальника УДО.

Начальник Управління держохорони Гелетей подав у відставку 01

Нагадуємо, Гелетей був міністром оборони України з 3 липня по 14 жовтня 2014 року, з 15 жовтня 2014 року обіймав посаду голови УДО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальника охорони президента Федорова, якого Гриценко звинувачує в організації нападу в Одесі, відправлено у відставку


Начальник Управління держохорони Гелетей подав у відставку 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128331
 
   
 Топ коментарі
 
перекройте жуляны!
эта падаль должна ответить за свои "подвиги"!
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вот кого не выпускать со страны так этого фарфорозуього много гавна скрывает
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Эту бы суку ещё за Иловайск привлечь.
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да не охранять клоуна и Зе это вам не охрана какая а это просто кишмар да и только...он Яныка охранял и Ющенко и Порошенко а тут на третьи сутки не выдержал сам хотел достать пистоля и застрелить этого ПИИИИИИИИИИИИИИИ... сам.. и чтобы не искушать так сказать себя грехом пошел в отставку...
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правильно! посада удо жирюще місце. ще не весь 95й влаштованний(про лисого не забудьте). хоча не здивуюся якшо главою удо призначать начальника бєніної охорони. чи з 95го
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вот кого не выпускать со страны так этого фарфорозуього много гавна скрывает
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перекройте жуляны!
эта падаль должна ответить за свои "подвиги"!
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вот этого совсем не жалко ....
Можно и под суд его....
Тем более Владимира Александровича сейчас Аваков охраняет, а после наверное Моссад будет...
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Франческа - мне нас жалко....

По ходу скоро придется бежать от Зю-холеры с разрушенной страны....
Тебе то хоть есть куда? Начальник Управління держохорони Гелетей подав у відставку - Цензор.НЕТ 3221
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а почему мы должны бежать ....а не они.... почему... полно примеров в мире... Гитлер Муссолини Франко Пиночет черные полковники Кадаффи Мубарек.. когда вот так терпели терпели и все сказали один раз- все хватит -вечер перестает быть томным...
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VOLVO XC 70 - это другие страны, с нациями не потерявшими свое достоинство....

Они бы точно не выбрали бы себе в главкомы во время войны тупого клоуна....
У нас же все хреново....
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ГЕРМАНИЯ ДО ПРИХОДА Рейха БЫЛА ТОЧНО ТАКОЙ КАК МЫ и ДАЖЕ ХУЖЕ но после определенных событий они стали тем кем стали и прекрасно отдают дать уважения и памяти историческим событиям какими бы они трагическими не были не случись того что случилось вряд ли Германия была такой какой есть сегодня.... многие страны прошли через такое Поляки в годы войны и после не и лагере коммунизма венгры словаки чехи норвежцы.. и так далее.. у каждого народа есть и грехи и то о чем не принято говорить много и долго но все то было и там сделали выводы а почему у нас не делают не хотят или не дают полагаю власти выгодно все время держать страну в революционном так сказать градусе тонусе так выгодней всего дерибанить грабить страну но при этом пальцем тыкать в предыдущую власть а по сути власт то и не менялась менялись рыла и хари но не суть власти.воров ублюдков подонков мразей чье место на перекладине...
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Проверьте чтоб этот дыбил не написал его исчезающими чернилами или подписал колпачком от ручки
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Так із рапорту не зрозуміло нічого. Він просить рішення, але це зовсім не те, що "прошу звільнити". Крім того, він просить рішення щодо посади, а щодо звільнення з військової служби не пише. Тобто, куди потрібен такий хєнєрал після звільнення з посади? Хоче висіти у розпорядженні із випоатою грошового забезпечення?
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что то не видно улыбки у "паркетного"?!))))))))))))))))))))
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Только увольнением хочет отделаться, пропетлять? Ответить придётся со всеми подельниками, натворили за столько лет. И как там парад в Севастополе???
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к вопросу о Каолиции на примере Каолиции 2007 --- 2010 г.г.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про утворення Коаліції депутатських фракцій
у Верховній Раді України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003001-07

ПОВІДОМЛЕННЯ
У зв'язку із виходом депутатської фракції Блоку
"НАША УКРАЇНА - НАРОДНА САМООБОРОНА" зі складу коаліції,....
Апарат Верховної Ради України.
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001451-08

о факте прекращения деятельности Коалиции не нужны никакие Парубии, еще в 2016 году после выхода Радикальной Партии Аппарат ВР должен был сделать сообщение об прекращении существовании коалиции,
почему они не сообщили это уже дело органов
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Ружё ему ,и пусть обещал соевый хранитель тела парад в Севастополе делать,пусть делает Начальник Управління держохорони Гелетей подав у відставку - Цензор.НЕТ 1481
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Етим всем уродам нужно при увольнении ставить клеймо на лоб чтобы больше его на государственную должность никто не взял.
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гелетей мукачівське лайно яке завдяки своєму дару смоктання кому треба з часів любих друзів не тоне як екструдований пінопласт не зважаючи хто при владі, не вже він відчув що не зможе задовільнити потреби нової влади або банально внутрішній голос повів йому що пора удірать
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Зробив кар"єру,женившись на дочці Дурдинця...тобто заліз через шлюбне ліжко...Але не самий гірший варіант...От Ляшко,для прикладу,зайшов у владу через задній прохід...власний...Але і це не є ще дном...Є такі,що пазаходили через чужі проходи...
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Одружившись на доньки Дурдинця він лише з'явився у Київі а решту він зробив своїми здібностями, одною донькою Дурдинця він не пережив би трьох президентів, хіда що вона давала всім замісь нього...
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Не тот контингент теперь охраняет, привык охранять шоколадный общак...
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Я не понял ! Чувак обещал парад в Севастополе ?!? Неужели обманул
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Гелетея не в отставку, а на нары, за 2014 год.
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ЯК же тепер країна буде існувати без фафорозубого дільничого?
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Це той якого потрібно садити..це гнида..
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Перешел швейцаром к пэтюньке в особняк в козино, будет фарфорозубый лакеем
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Це той шоколадний вояк,який на параді часів іловайська,обіцяв наступний парад провести в Криму.В нього мабуть в масковіі є молочний брат,той кожного разу на параді в мордобої збирається мити чоботи в індійському океані
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Надеюсь Зейло не отсупит от своего кумовского принципа и назначит в замен на должность Начальник Управления госохраны кого-нибудь из 95 квартала. Начальник Управління держохорони Гелетей подав у відставку - Цензор.НЕТ 5323
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Сорвать погоны,разбить хлебало, порвать рубашку.
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Це та падлюка при якій банду Гіркіна випустили із Слов'янська і дали зайти у мільйонне місто Донецьк!
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И куда этот фарфоровый генерал теперь денется? неужто в свою скромненькую дачку возле Чинадеево чтобы никто его не видел за огромным забором?
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Падло,выпустившее специально из Славянска Гиркина,должен сесть в тюрьму рядом с Муженко и порохом
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Падло,выпустившее специально из Славянска Гиркина,должен сесть в тюрьму рядом с Муженко и порохом
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Перекройте выезды из страны, тварь намылилась на выход!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНачальник Управління держохорони Гелетей подав у відставку. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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