EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  9784  143
Все про:імпічмент (57) недоторканність (418) Рябошапка Руслан (33)

 Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка

Президент Володимир Зеленський планує найближчим часом зареєструвати у Верховній Раді законопроекти щодо процедури імпічменту та скасування депутатської недоторканності.

Про це журналістам у кулуарах парламенту заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності будуть подані найближчим часом. Вони готові до внесення", - сказав Рябошапка.

Водночас він підкреслив, що законопроект про скасування депутатської недоторканності вже є у Верховній Раді і готовий до розгляду у другому читанні.

"Парламент міг би його проголосувати, але наш парламент уникає цього", - зауважив заступник глави АП.

Раніше представник Президента у ВР Руслан Стефанчук назвав пріоритетні законодавчі ініціативи глави держави, серед яких, зокрема, законопроект про імпічмент і скасування депутатської недоторканності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вноситиме в Раду законопроект про імпічмент президента, - Богдан. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128324
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас будочный блок будет вертеться как бы проголосовать за закон про импичмент президента, но без отмены депутатской неприкосновенности, чего только не будут выдумывать Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности уже готовы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8892
 показати весь коментар
 
ну мають-то нехай відповідають...
а за рюкзакі вже не треба відповідати? Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности уже готовы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1328
 показати весь коментар
 
А что сцарь зеленский уже неприкосаем? И имеет поаво нарушать Законы и Конституцию Украины? И он нарушает..а все должны молчать?
Счас...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Закони не Петя примав,а ВР.Вона в нас головні.а не президент.Коли вже до людей це дійде.
 показати весь коментар
 
я к тому, что нынешние процедуры не менашают делать ненужные мертвые законы, которые разваливаются в судах.
 показати весь коментар
 
Вызвать ЗЕ на прессконференцию к журналистам, пусть хоть что-то промурчит от себя
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
дай отдохнуть, еще от Пети не отошли, все каналы ТВ загадил свом имиджем.
 показати весь коментар
 
 
Водка "ЗЕленый змееныш" готовится к продаже . Владельцы ТМ обещают захватить 75% рынка .
 показати весь коментар
 
 
ЗЛОЕ...
Белецкому, Мустафе и ещё ряду яростных борцов с "режимом Порошенко" резко разонравился президент ЗЕ - мол, быстрее всех предшественников рассовывает по тёплым местам своих кумовьёв и подельников. А ещё успел с десяток раз нарушить закон и "кинул" всех с открытыми списками.
Так что, нацжёны не под теми дверями митинговали, а все эти найемы-сирожи думали, что Беня их будет в темечко целовать, как Володя лысого на инаугурации?
Вы лохи. Тупые, жадные, близорукие лохи.
Страна развивалась. Не стремительно, но надёжно и предсказуемо. Вы же предпочли жрать дерьмо из Г+Г, который периодически бросал вам кости, где правды было от силы 10%.
Думаете, сейчас посадят ахметовых-медведчуков, отменят Роттердам плюс, понизят тарифы и выиграют войну? Хрен. Пришёл новый хозяин - циничный и беспредельный. У него совершенно другие цели. И я даже не знаю, на какой должности он держит в своих схемах Владимира Александровича - думаю, не на самой высокой.
Надолго ли это? Думаю, нет. Слишком наглое и хамское начало - такие долго наверху не держатся. Политики, финансисты, предприниматели и думающий социум постепенно отходят - кто от шока, кто от иллюзий - и начинают перегруппировываться.
Как будет дальше, моих прогнозов пока не спрашивайте - ситуация меняется даже не ежедневно, а ежечасно. Но уже вижу злость. Злость и желание что-то делать. Вопреки инертной массе, до которой смысл этого развода дойдёт в последнюю очередь.
Если по существу сказать нечего, лучше промолчите. С комментами "я у розпачі", "мене трясе" etc. идите в лес. Оставайтесь те, кто уверен в себе и в том, что справимся. Поборемо.Helgi Sharp
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кажись выдохлись придворные борохлоботы, писульки пишут как будто милостыню просят
 показати весь коментар
 
 
Треба бути повним придурком або невиправним оптимістом щоб надіятись, що депутати знімуть недоторканність. Скоріше Путін скаже- Слава Україні а Гундяєв відповість -Героям Слава!
 показати весь коментар
 
 
Ну как для писсимиста, ваш вариант тоже очень даже устраивает.
 показати весь коментар
 
они по очереди будут спичи толкать? вчера звездой экрана был богдан. сегодня рябошапка?
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, ці прожекти за якістю такі самі недолугі, як і указ про розпуск ВР?
 показати весь коментар
 
 
Сейчас слуга соседнего народа изо всех сил будет делать вид, что старается ради своего лохтората, а потом заведет по закрытым спискам половину ВР марионеток их кукольного театра, в лучшем случае коломойского, а в худшем - пуйла, которые очень быстро все порешают в интересах своих хозяев. И как распущенный парламент по мнению клоуна должен голосовать ? Я уже не говорю о том, что парламент этот тоже выбирался в т.ч. и теми, кто выбрал клоуна на пост президента страны. Сам же роспуск парламента противозаконен по той простой причине, что коалиция по закону не должна подтверждаться каждую секунду существования определенного созыва ВР, депутаты могут голосовать вразрез с линией своей партии, а коалиция обязана существовать ТОЛЬКО в момент голосования за назначение правительства. Требовать какие-то еще доказательства существования коалиции никто не имеет права - в законах нет других условий.
 показати весь коментар
 
 
Точніше - підстави були, та їх давно виключили.
 показати весь коментар
 
их надо распускать хотя бы для того, чтобы не мешали уволить половину из них.
 показати весь коментар
 
Что делает животворящий роспуск Рады!

Парубий завил, что отныне будет наконец действовать в рамках закона.

"С этой секунды я буду действовать исключительно в рамках законодательных полномочий", - заявил Парубий после того, как поддержал подачу заявления в Конституционный суд
Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1459
 показати весь коментар
 
 
звучит шикарно не спорю.
Вот бы ещё Зеленский стал по закону действовать, не как гопник у которого за спиной поддержка.
 показати весь коментар
 
 
А если за спиной у Парубия был Петро, то нарушения закона было законным?
 показати весь коментар
 
 
Я правильно понял? Банда Зеленского нарушает, потому посмотрите и другие нарушали! Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 561
 показати весь коментар
 
 
Клин клином вышибают! Ты этого не знал?
 показати весь коментар
 
Нет. Я с бандискими методами и понятиями не слишком знаком.
 показати весь коментар
 
 
за спиной поодержка импотентной массьі еще ему аукнется
 показати весь коментар
 
 
Снятие неприкосновенности = разгон парламента беркутней.
А вот закон об импичменте это дело. Хорошо туда внести основание "систематическое нарушение президентом законов".
 показати весь коментар
 
 
2 цитаты: 1) "Зеленский планирует в ближайшее время зарегистрировать в Верховной Раде законопроекты относительно процедуры импичмента и отмены депутатской неприкосновенности". 2) "Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности уже есть в Верховной Раде и готов к рассмотрению во втором чтении".
За какой из 2-х этих законопроектов ВР должна проголосовать? Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3438
Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3748

 показати весь коментар
 
 
Последнее время на цензор хоть не заходи, такое впечатление, шо он перешел от Бутусова в руки Пригожина, тут одни птенцы лубянской демократии и любители горячего шоколада. Все,Пєтю вже не президент, схамениця тай допомогайте новій владі, якщо ви не агенти Кремля! СЛАВА УКРАЇНІ! ПУТІНА НА НОЖІ!
 показати весь коментар
 
 
Ти вже визначився як проголосуеш на референдумі про капітуляцію?
 показати весь коментар
 
 
ты так сильно не спешай Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5191сначала надо таки приняять этот закон о референдуме, иоко для этого надо шоб было кому принимать....Я вообче в непонятке - если зРада три года как нелегетимна...то как с законностью принятых ей за это время законов? Тода треть конституционго суда не при делах. Пол избиркома тоже...и их главы принимавшие присягу вроде как никто...тогда и Президент не президент?
 показати весь коментар
 
Так само приймали закони при рыги - аналах (за януковича)
 показати весь коментар
 
Кого ти запитуєш? Того же самого пригожинського?
 показати весь коментар
 
З нашим менталітетом, я представляю шо буде робитися.
 показати весь коментар
 
 
Да все видели ваше позорище в ВР сегодня. Как затянули со временем поступления закона.
 показати весь коментар
 
законопроект про зняття недоторканості нардепів вже проголосований, затверджений КС і очікує голосування трьосотьма нардепами!
 показати весь коментар
 
И что? Как показывает практика законопроекты годами могут не воплощаться в жизнь. Это лишь своеобразная"морковка" для зеЛОХтората.
 показати весь коментар
 
З таким складом ВР проголосує хіба що про імпічмент, а про недоторканість ні
 показати весь коментар
 
Щас депутаты будут такие кульбиты творить, лишь бы не голосовать за отмену неприкосновенности! А вот за импичмент - это пожалуйста! За 5 лет этих законов не приняли, а сейчас всё на Зе сваливают.
 показати весь коментар
 
и крутятся как уже на сковороде, чтобы остаться узурпаторами и иметь нас, народ.
 показати весь коментар
 
Закон про импічмент мав вже бути в Верховній Раді, недоторканість зняти з усіх (не тільки з депутатів) Стільки було часу - до інавгурації і нічого не підготували .
 показати весь коментар
 
 
да, нельзя им всё прощать. Может быть, где-то какие-то облегчения, возможность второго шанса, но мы же в демократической стране, поэтому тут нет вассалов и феодалов.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаконопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка
 
 
 
 
 
 вгору