 Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка

Про це журналістам у кулуарах парламенту заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності будуть подані найближчим часом. Вони готові до внесення", - сказав Рябошапка.

Водночас він підкреслив, що законопроект про скасування депутатської недоторканності вже є у Верховній Раді і готовий до розгляду у другому читанні.

"Парламент міг би його проголосувати, але наш парламент уникає цього", - зауважив заступник глави АП.

Раніше представник Президента у ВР Руслан Стефанчук назвав пріоритетні законодавчі ініціативи глави держави, серед яких, зокрема, законопроект про імпічмент і скасування депутатської недоторканності.

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