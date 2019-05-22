 "Индик", "катедра", "фоє": Кабмін затвердив нову редакцію українського правопису

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це поінформував телеканал "Прямий".

Постанова була прийнята без обговорення разом з кількома іншими проектами постанов Кабміну, які списком зачитав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

У тексті постанови зазначається, що вона приймається з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації застосування норм правопису.

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Комісія з питань правопису була створена Кабінетом Міністрів у 2015 році. 15 серпня 2018 року на сайті Міністерства освіти був розміщений проект нової редакції українського правопису. До 15 вересня йшло його громадське обговорення.

Серед головних нововведень проекту виділяють такі:



- можливість вживання "и" на початку слів перед приголосними "н" і "р" (индик, ирій), у дієслові "икати" та іменнику "икавка";

- паралельне вживання "ґ" і "г" для передавання іншомовного звука [g] у прізвищах типу Ґете, Ґуллівер, Васко да Ґама;

- паралельне вживання "ф" і "т" в словах грецького походження: кафедра і катедра, міфологія і мітологія;

- передавання звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] літерами "є", "ї", "ю", "я" у всіх випадках: Савоя замість Савойя, фоє замість фойє;

- роздільне написання слова "пів" з іменниками, якщо йдеться про половину (пів години, пів Києва). Якщо "пів" з іменником становить єдине поняття, то слово потрібно писати разом (півзахист).