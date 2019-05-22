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 "Индик", "катедра", "фоє": Кабмін затвердив нову редакцію українського правопису

22 травня Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису, розроблену Національною комісією з питань правопису.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це поінформував телеканал "Прямий".

Постанова була прийнята без обговорення разом з кількома іншими проектами постанов Кабміну, які списком зачитав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

У тексті постанови зазначається, що вона приймається з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації застосування норм правопису.

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Комісія з питань правопису була створена Кабінетом Міністрів у 2015 році. 15 серпня 2018 року на сайті Міністерства освіти був розміщений проект нової редакції українського правопису. До 15 вересня йшло його громадське обговорення.

Серед головних нововведень проекту виділяють такі:

- можливість вживання "и" на початку слів перед приголосними "н" і "р" (индик, ирій), у дієслові "икати" та іменнику "икавка";
- паралельне вживання "ґ" і "г" для передавання іншомовного звука [g] у прізвищах типу Ґете, Ґуллівер, Васко да Ґама;
- паралельне вживання "ф" і "т" в словах грецького походження: кафедра і катедра, міфологія і мітологія;
- передавання звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] літерами "є", "ї", "ю", "я" у всіх випадках: Савоя замість Савойя, фоє замість фойє;
- роздільне написання слова "пів" з іменниками, якщо йдеться про половину (пів години, пів Києва). Якщо "пів" з іменником становить єдине поняття, то слово потрібно писати разом (півзахист).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128323
 
   
 Топ коментарі
 
"В Росії" - "На росії" - включено до нових правил правопису?
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Згідно нових правил правильно писати зебіли. "Индик", "катедра", "фоє": Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания - Цензор.НЕТ 5244
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МІФИ МОСКОВІЇ. МІФ ЧЕТВЕРТИЙ. ПРО СЛОВЯНСЬКЕ ПОХОДЖЕННЯ МОСКОВСЬКОЇ МОВИ ТА ЇЇ ДОМІНУЮЧЕ СТАНОВИЩЕ СЕРЕД СЛОВЯНСЬКИХ МОВ.
http://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/

Українські вчителі, священники, монахи заклали основи московської мови, в якій вживалась українська граматика М.Смотрицького. Але пішовши на мовний і культурний розрив з Україною, і не маючи можливості провести філологічну та інші реформи самостійно, оскільки не було кому, вони запросили собі на допомогу німців та інших європейців, які були присутні в усіх сферах життя та принесли з собою тисячі нових для Московії слів.

Москва запросила тисячі європейців, в основному німців, для розбудови своєї держави. Німці "винайшли" ******* московську мову. Так Н.Греч склав граматику московської мови. Німець Ґрот уклав московський правопис та словник. В.Даль зібрав етнографічний матеріал, німець А.Гільфердінґ - мовний матеріал, німець Г.Бауер видумав їхню "варяжську теорію", німці Брокгауз і Ефрон видали першу інциклопедію і т.д. Німці створили московську технічну термінологію просто переписавши німецькі слова московськими літерами.
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Знущання з української мови осіб, які претендують на її знавців, я навіть не хочу коментувати.
Я, як україномовна українка, носій мови, відмінниця навчання, не збираюся щодва-щотри роки перевчати рідну мову. Тому нехай свої "правила" видають самі для себе. А я писатиму так, як мене навчили в школі.
Коли вийшла з декретної відпустки, в аспірантурі на першому курсі була українська мова і я написала диктант не на п*ятірку. Моєму обуренню не було меж: коли підійшла запитати про свої "помилки" (ми ж і в університеті українську вчили) - виявляється, за мій декрет правила поміняли. На той момент після пів- треба було ставити апостроф там, де мене вчили ставити дефіс. А тепер вже придумали окремо ? І т.д. Смисл ???

Це просто ганьба.
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Такі перетворення це намагання зробити всіх безграмотними
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Поняття ''інвалід'' тепер декомунізоване, треба говорити ''людина з інвалідністю''. Так от, у мене складається таке враження, що вже кілька років нас стараються зробити не те, що людьми з мовною інвалідністю, а мовними каліками
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о це таки рехворма, так рехворма...тепер заживемо...
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Найгірше у цій ситуації те, що зараз за цю правопісю вхопиться купка неадекватів, які, натягнувши на себе для маскування вишивАнки (вони називають їх вишИванками), з подвійним азартом кинуться робити свою брудну справу зі знищення української мови, під прапором ''питомости, автохтонности і титульности''...аби ми всі розмовляли так, ну як, наприклад, знаменита леді Супрун. Їм замало перлів на кшталт ''на летовищі у гелікоптері сиділи мавпи і розглядали мапи, що разом зі світлинами (а чому немає темнин?) були зібрані в атляс до п'єтої кляси''... І здається мені, що все це робиться ''шпецияльно'', аби не тільки у ''русскоязычных'' відпало всяке бажання вивчати українську, а й етнічним українцям ставало все більш некомфортно, і не мали вони ''ни радости, ни ясности, ни борзости''
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Индик", "катедра", "фоє": Кабмін затвердив нову редакцію українського правопису
 
 
 
 
 
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