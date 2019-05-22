 "Индик", "катедра", "фоє": Кабмін затвердив нову редакцію українського правопису

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це поінформував телеканал "Прямий".
Постанова була прийнята без обговорення разом з кількома іншими проектами постанов Кабміну, які списком зачитав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
У тексті постанови зазначається, що вона приймається з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації застосування норм правопису.
Комісія з питань правопису була створена Кабінетом Міністрів у 2015 році. 15 серпня 2018 року на сайті Міністерства освіти був розміщений проект нової редакції українського правопису. До 15 вересня йшло його громадське обговорення.
Серед головних нововведень проекту виділяють такі:
- можливість вживання "и" на початку слів перед приголосними "н" і "р" (индик, ирій), у дієслові "икати" та іменнику "икавка";
- паралельне вживання "ґ" і "г" для передавання іншомовного звука [g] у прізвищах типу Ґете, Ґуллівер, Васко да Ґама;
- паралельне вживання "ф" і "т" в словах грецького походження: кафедра і катедра, міфологія і мітологія;
- передавання звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] літерами "є", "ї", "ю", "я" у всіх випадках: Савоя замість Савойя, фоє замість фойє;
- роздільне написання слова "пів" з іменниками, якщо йдеться про половину (пів години, пів Києва). Якщо "пів" з іменником становить єдине поняття, то слово потрібно писати разом (півзахист).
http://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/
Українські вчителі, священники, монахи заклали основи московської мови, в якій вживалась українська граматика М.Смотрицького. Але пішовши на мовний і культурний розрив з Україною, і не маючи можливості провести філологічну та інші реформи самостійно, оскільки не було кому, вони запросили собі на допомогу німців та інших європейців, які були присутні в усіх сферах життя та принесли з собою тисячі нових для Московії слів.
Москва запросила тисячі європейців, в основному німців, для розбудови своєї держави. Німці "винайшли" ******* московську мову. Так Н.Греч склав граматику московської мови. Німець Ґрот уклав московський правопис та словник. В.Даль зібрав етнографічний матеріал, німець А.Гільфердінґ - мовний матеріал, німець Г.Бауер видумав їхню "варяжську теорію", німці Брокгауз і Ефрон видали першу інциклопедію і т.д. Німці створили московську технічну термінологію просто переписавши німецькі слова московськими літерами.
Я, як україномовна українка, носій мови, відмінниця навчання, не збираюся щодва-щотри роки перевчати рідну мову. Тому нехай свої "правила" видають самі для себе. А я писатиму так, як мене навчили в школі.
Коли вийшла з декретної відпустки, в аспірантурі на першому курсі була українська мова і я написала диктант не на п*ятірку. Моєму обуренню не було меж: коли підійшла запитати про свої "помилки" (ми ж і в університеті українську вчили) - виявляється, за мій декрет правила поміняли. На той момент після пів- треба було ставити апостроф там, де мене вчили ставити дефіс. А тепер вже придумали окремо ? І т.д. Смисл ???
Це просто ганьба.