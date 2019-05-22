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Все про:Дніпропетровськ (1018) конвертцентр (193) податкова міліція (1243) ДФС (2221)

 Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 1 млрд грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн 01

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України встановлено ​​групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки, підприємствам державної та комунальної форми власності Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м.Києва по формуванню штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

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Зокрема, встановлено, що учасники злочинної групи зареєстрували та придбали низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких вигодонабувачі перераховували грошові кошти за нібито придбані ТМЦ (товари і послуги).

Готівкові кошти передавалися замовникам незаконних послуг, за винятком "винагороди" в розмірі 10-13% від суми конвертації.

Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн 02

Таким чином упродовж 2018-2019 років через рахунки компаній, які входили до складу конвертаційного центру, було переведено у готівку більш ніж 1 млрд грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та їх транспортних засобах з незаконного обігу вилучено 567 тис. гривень готівкою, 53 печатки, комп'ютерну техніку, фінансово-бухгалтерську документацію, чорнові записи та травматичний пістолет марки SHMEISSER PSH 790 без дозвільних документів і патрони до нього.

Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн 03

Крім того, накладено арешт на 3,4 млн грн ліміту суми ПДВ на рахунках компаній-фігурантів у СЕА ПДВ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128320
 
   
 Топ коментарі
 
Я просто ждав подібного шедеврального виперла))))
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А ну ж бо нагадайте, Днєпр - чия феодальна вотчина? Хто там хазяїн, хто там контролює легальний і нелегальний бізнес і без кого там не робляться жодні справи? Даю підказку: він недавно повернувся в Україну.
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А ну ж бо нагадайте, Днєпр - чия феодальна вотчина? Хто там хазяїн, хто там контролює легальний і нелегальний бізнес і без кого там не робляться жодні справи? Даю підказку: він недавно повернувся в Україну.
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Я просто ждав подібного шедеврального виперла))))
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Це з 2016 року феодальна вотчина порошенківського глави облдержадміністрації Рєзніченка Валєнтіна Міхайловіча. У нєго и соотвєтвующій Знак отличия є:

Знак Госфинмониторинга Украины «За высокие достижения в развитии системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путём» II-го и I-й степеней.
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Че сявка опущенная из под шконки высунулся и кукуарекаешь? Думаешь если пахан вернулся значит петухам можно кукарекать?
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Прєдставітєль соєвоіі иліти)) То тобі дружина лайк поставила, чи чоловік? Бо я в лагерних пєтухах не розбираюсь))
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10-13% вознаграждения? Да у вас за обналичку ставки выше чем в некоторых странах официальные налоги, по крайней мере корпоративные
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Не путайте! В обналичке 16,7% налогового кредита НДС, остальное тоже идёт в затраты. Снимать дивиденды наличными куда менее выгодно
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что непонятного? это самый легкий путь класть в карман минимум 10 000$ в день. подмять под себя всех обнальщиков. кало-зелено-мойский начал по легкому рубить бабло.
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Сиди на фотожабах і не вилазь у новосні вєтки. Бо десятник точно тобі голову проломить за твою тупість))
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Конверт-центры меняют хозяина, теперь они будут переименованы в Бабломойню, и очень показательно, что "процес" начался с Днепропетровской области... Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 8996
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ска 5 лет конвертер цеха и др. тп шняги глаза болят шайтанство..ща рыскал шоб пожрать не нашел не че.....это жесть скока денег уму не постижимо триллиарды за 5 лет..плюс взятки и теневой бизнес..ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа дайте жрать Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 9721
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где б грабануть такой центр или барсетку с баблом ай мама
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаПодатківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн
 
 
 
 
 
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