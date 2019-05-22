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Все про:енергетика (318) Укренерго (26)

 Реформа енергоринку є маркером здатності до трансформацій, - Ковальчук

Своєчасна реалізація реформи ринку електроенергії продемонструє здатність України проводити успішні внутрішні економічні трансформації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це під час конференції Європейської бізнес асоціації "Реформа ринку електричної енергії" заявив тимчасово виконуючий обов'язки директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Запровадження реформ в таких базових галузях, в стратегічних, як електроенергетика, це один з ключових маркерів, чи взагалі Україна здатна змінювати внутрішні процеси як держава. Тому, незважаючи на всі ці складнощі, незважаючи на те, що наша позиція передбачає врегулювання питань і конкурентних, і питань комерційного обліку, і питань вільного доступу на ринок нових гравців, при правильних підходах ця реформа може піти на користь електроенергетичному сектору" - повідомив Ковальчук.

Т.в.о. директора "Укренерго" вважає, що реформа ринку електроенергії буде впроваджена в передбачений законодавством термін й акцентує увагу на серйозній ролі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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"Швидше за все, ринок буде запущений з 1 липня так. І вся повнота можливостей по врегулюванню наявних проблем буде знаходитися в руках регулятора - НКРЕКП. І саме від того, наскільки їх рішення, їх документи будуть якісними, будуть залежати наслідки цієї реформи" - вважає Ковальчук.

Нагадаємо, з 1 липня набуває чинності Закон "Про ринок електричної енергії", згідно з яким розпочнеться другий етап реформи енергосектору. На другому етапі реформи запрацює ринок двосторонніх договорів, споживачі зможуть обирати постачальника, який запропонує кращу ціну і якість послуг. Закон України "Про ринок електричної енергії" спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного співтовариства у сфері енергетики, а саме директиви Третього енергопакета. Реалізація передбачених Законом України "Про ринок електричної енергії" реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/reforma-energorinku-je-markerom-zdatnosti-do-transformaciy-ekspert-595796.html

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128319
 
 
 Топ коментарі
 
Для начала нужно иметь энерго РЫНОК
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маркером способности к трансформациям является посадка Ахметова и Порошенка
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После того как Ахметов с помощью БПП стал монополистом в енергетике украины то да, рынок нужен, а как же. Еще и запретили людям строить свои солнечные станции автономмные.
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Ринок і так є. Регульований. Коли немає ринку - це відпуск по талонам, наприклад. А тепер буде нерегульований, але з монопольками, це рішуча та потужна перемога.
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Рынок не может существовать в условиях монополий и договорняков. А регулируемый рынок это все равно что регулируемая демократия ...
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Ринок - це коли одні блага міняють на інші й покупець вільний робити це чи ні, регульований ринок це коли продавців змушують до певних умов діяльності. Конкурентний ринок з'являється коли є багато продавців і немає змови між ними, а регулятори слідкують передовсім за цим, а не нав'язують учасникам ринку комерційні умови.
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ДА ЗАБЫЛИ КАК ТО ДОГНАТЬ-- ЧТО У НАПЕРСТКА НОВОЯ КЛИКУХА "ЭНЕРГО РЫНОК" НУ НЕ ХОЧЕТ "ЭНЕРГОРЫНОК" РЕФОРМИРОВАТЬСЯ НЕ ХОЧЕТ
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Способности к трансформациям на европейские цены и тарифы на коммуналку? Реформа энергорынка является маркером способности к трансформациям, - Ковальчук - Цензор.НЕТ 1304
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После того как Ахметов с помощью БПП стал монополистом в енергетике украины то да, рынок нужен, а как же. Еще и запретили людям строить свои солнечные станции автономмные.
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Только реле и грося в силу скудности своего образования до сих пор считают, что если они что то продают, значит это рынок
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маркером способности к трансформациям является посадка Ахметова и Порошенка
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Это будет жирная Точка с полной конфискацией награбленного.
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Горбатого могила виправить. а українських бариг?
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Який в чорта ринок?Коли "Рівнеобленерго" й ніби-то незалежна від нього нова компанія РОЕК сидять в одному офісі,на одних телефонах,на одній абонслужбі.От тільки директорів й адмінперсоналу вже 2 штуки?
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Тут ринку не буде поки державна генерація продаватиме е\е "кому скажуть", а приватна значно дорожче "цін для населення". Здогадайтесь який вихід з ситуації знайдуть "наші" керманичі
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Та вже чорт з тими тарифами.Коробить скотське ставлення до споживача.Не знаю як в інших областях,а в Рівнеобленерго черги величезні,сісти нема де,хто має переплату за електрику за минулий рік--це просто кошмар,щоб перекинути гроші з рахунку на рахунок 2 місяці чекати(каково)?Та ще подати заяву з повним набором персональних даних(для жуліків,чи що?).
Й ніякого конкурента цим підарасам не видно!
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"Коробить скотське ставлення до споживача."
Це проблема крупних контор, конкуренція нічого не змінить, наприклад, давно в центрах обслуговування телеком-провайдерів були?
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаРеформа енергоринку є маркером здатності до трансформацій, - Ковальчук
 
 
 
 
 
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