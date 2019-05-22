 Хомчак - досвідчений офіцер. Завтра він буде представлений Генеральному штабу і Збройним силам, - Полторак. ВIДЕО

Про це він заявив журналістам після засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна..Відео 112
"Генерал Хомчак - досвідчений генерал, досвідчений офіцер. Він вчора був призначений і завтра вранці він буде представлений Генеральному штабу і Збройним силам", - сказав Полторак.
Раніше Зеленський призначив генерала Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.
если завтра Пушилин станет министром иностранных дел Украины - лично я не удивлюсь
Тогда вас всё устраивало и ты не пикал тогда против Хомчака.
Раньше мы читали ваши комменты о том, что Хомчак виновен в Иловайске
Зеленский Владимир Александрович
Почему " предатель " занимал не последнюю должность в МО?
опытный - это просто значит, что долго прослужил.
это факт, а не оценка
https://youtu.be/d9TmEOZsxIg
https://blogs.pravda.com.ua/authors/bileckyj/5ce516db5ac89/
Хомчак це лайна з-за якого загинули більше тисячі наших бійців.
Зайдіть в ютуб на канал Шапошніков Ньюз там уся інформація на цю істоту + пруфи
Давайте определяйтесь , а то вылетите с работы !!
А Украина уверенно идёт вперёд
ногами
https://youtu.be/DiyLKPH6lWw
3 ч. ·
Мой ответ журналисту Александру Дубинскому, который защищает назначение Зеленским главой ВСУ генерала Руслана Хомчка. На видео я детально поясняю, почему Хомчка защищают Семенченко, Бутусов, Корбан. Даю уникальные показания солдат ВСУ которые на видео подтвердили, что Руслан Хомчак обманул их и не предупредил, что по коридору 29-го августа 2014 Иловайска придется прорываться с боем. Солдаты утверждают, что им дали команду идти по походному, они сложили все оружие, запаковали в ящики боеприпасы. А когда тронулись, Хомчак резко поменял план и начал орать "вперед с боем", в итоге солдаты оказались не готовы и почти все погибли. Сам Хомчак во время замеса по тихому свентил в лесопосадку где и просидел тихо весь бой 29 го августа пока сотнями гибли его солдаты. Смотрите мое видео, 25 минут очень важной информации. Копия на ютубе: https://youtu.be/DiyLKPH6lWw