 Хомчак - досвідчений офіцер. Завтра він буде представлений Генеральному штабу і Збройним силам, - Полторак. ВIДЕО

Про це він заявив журналістам після засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна..

"Генерал Хомчак - досвідчений генерал, досвідчений офіцер. Він вчора був призначений і завтра вранці він буде представлений Генеральному штабу і Збройним силам", - сказав Полторак.

Раніше Зеленський призначив генерала Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.

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