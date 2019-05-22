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Все про:історія (620) Київ (6088) розкопки (28) Нищук (120)

 Розкопкам на Поштовій площі в Києві надано статус пам'ятки національного значення

Кабінет міністрів 22 травня присвоїв статус пам'ятки національного значення ділянці прибережного міського кварталу Середньовічного Києва, який знайшли під час будівництва торгового центру на Поштовій площі в 2015 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Мінкульту.

"Уряд схвалив зміну категорії пам'ятки "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" на Поштовій площі в м.Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їй охоронний номер 260094. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 22 травня. Пам'ятка "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва", виявлена під час археологічних досліджень на Поштовій площі в Києві, має особливу історичну і культурну цінність, а саме артефакти, пов'язані з найдавнішими сторінками історії України в цілому і Києва зокрема, а також вимагає забезпечення подальшого збереження і музеєфікації", - йдеться в повідомленні.

"Поштова Площа в Києві є унікальним центром України-Русі. Пам'ятка дуже цікава і цінна з археологічної та історичної точки зору, адже ці знахідки датуються X-XI століттям. Ці фрагменти вулиць древнього Києва є свідченням нашої давньої історії. Міністерство культури з моменту виявлення пам'ятки підтримало ініціативу щодо надання цьому об'єкту статусу пам'ятки національного значення. Відтепер "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва", а в народі просто "Поштова" стала пам'яткою археології та історії національного значення. Дякуємо колегам в Уряді за розуміння і підтримку цього важливого питання, а також небайдужій громаді Києва", - зазначає Міністр культури України Євген Нищук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128316
 
   
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Даже не удивительно, что там есть старожитности….
Кстати надо проверить ХАТЫНКУ сивочолого гетьмана возле Царского села...там тоже была раньше охраняемая територия.
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Раніше були публікації про ці архіологічні дослідження, але мінімум рік нічого не повідомляли про нові знахідки, або версії про це місце.
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Нет там нихрена и быть не может.
Нашли два костыля старого причала - повод старперам получать полевые и командировочные, не выезжая из Киева.
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Це тільки на Кацапії можуть знаходити видатні археологічні артефакти .
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Це дуже круто! У Кракові в підземному музеї на рівні 11 сторіччя збереглося лише кладовище. А в нашій столиці в 11 сторіччі вже був порт і вирувало міське життя. Буде чим пишатися перед собою і перед гостями.
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