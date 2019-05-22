 Розкопкам на Поштовій площі в Києві надано статус пам'ятки національного значення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Мінкульту.

"Уряд схвалив зміну категорії пам'ятки "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" на Поштовій площі в м.Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їй охоронний номер 260094. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 22 травня. Пам'ятка "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва", виявлена під час археологічних досліджень на Поштовій площі в Києві, має особливу історичну і культурну цінність, а саме артефакти, пов'язані з найдавнішими сторінками історії України в цілому і Києва зокрема, а також вимагає забезпечення подальшого збереження і музеєфікації", - йдеться в повідомленні.

"Поштова Площа в Києві є унікальним центром України-Русі. Пам'ятка дуже цікава і цінна з археологічної та історичної точки зору, адже ці знахідки датуються X-XI століттям. Ці фрагменти вулиць древнього Києва є свідченням нашої давньої історії. Міністерство культури з моменту виявлення пам'ятки підтримало ініціативу щодо надання цьому об'єкту статусу пам'ятки національного значення. Відтепер "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва", а в народі просто "Поштова" стала пам'яткою археології та історії національного значення. Дякуємо колегам в Уряді за розуміння і підтримку цього важливого питання, а також небайдужій громаді Києва", - зазначає Міністр культури України Євген Нищук.

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