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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:Рябошапка Руслан (33) Разумков Дмитро (49) Слуга народу (5)

 Разумков очолить список партії "Слуга народу" на парламентських виборах, - Рябошапка

Заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка прогнозує, що партію "Слуга народу" очолить спікер команди Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

Про це він повідомив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

"Я думаю, що Дмитро Разумков може очолити наші списки", - сказав він.

Рябошапка зазначив, що раніше партію очолював голова Адміністрації Президента Андрій Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ про призначення Данилюка секретарем РНБО вже підписано, - заступник глави АП Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128313
 
   
 Топ коментарі
 
Младой лупаглазий рєгіанал Разумков навчить вас Україну любити на русскам язикє !
Зебіли, будьте прокляті !
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В рейтинге парламентских партий лидируют Слуга народа, Сваты 7 сезон и Улицы разбитых фонарей эпизод когда Казанцев уходит из мусарки
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Главный украинофоб и в то же время главный русофил из коземанды.
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Вона народилась у 1959 році.
Той Кудря загинув в 1942?
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А что тут плохого? Нормальный политик был, который умер в 40 лет
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Ага... Козломордый кацапоид при Чучме, который даже ему надоел своим украинофобством.
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Що гру пристолів спаплюжили, що тут ніякої інтриги, ех...
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Партия "Слугі слугі", Разумков номер 1.
Кому служить будем? Болезние.
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Если в других партиях - члены партий то у "Слуги народа " - зеперхоти партии / зеувеличительные стекла / .
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українофоб та "прінципіальноруськоговорящая" голова Бєні, виходець з молодої командди біглого ЗЕКа- так і пишіть в заголовку...
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Цензор перетворився у кубло порохоботів. Будемо наполегливо чистити!!!
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Не можешь ничего сказать по теме = начни оскорблять внешний вид. В рашке так и делают.
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Сын пророссийского отца, по выражению самого Разумкова. Надеюсь, и остальные члены списка не подведут: Портнова можно подогнать туда и других украинофобов.
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Свинарчуки в шоке
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Боже! сбережи мою Украину!!!
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На Бога сподівайся,а кулемета ще раз змасти!Відчуваю,що скоро він нам знадобиться, ох знадобиться!Умиється НЕНЬКА УКРАЇНА,та нажаль не росою.
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Разумков, это не кум, не, это...кума! А що то за кума що під кумом не була"!.. Разумков очолить список партії "Слуга народу" на парламентських виборах, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7675
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Щось малувато цих "Слуг народу". Хоча нема впевненості, що то не слуги того народу, який останнім часом прилітає чартерами
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мы будем набирать в команду людей из народа зе президент сказал

Батько. Дмитро Разумков є старшим сином покійного першого помічника 2-го президента України Леоніда Кучми Олександра Разумкова. Коли народився Дмитро батько працював у Дніпропетровському обласному комітеті ЛКСМУ та у ідеологічному відділу ЦК ЛКСМУ[1].
Мати Дмитра Разумкова - Наталія Кудря, акторка, народна артистка України[1].

ааа яяяааа хаха

мож я тоже чей то бастард возмите и меня, хер там только в пехоту по мобилизации берут
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подивимось, скільки дурнів проголосують за цього русофіла-українофоба
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так вони на це і розраховують, а може ще й на те що проросійскі клюнуть
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А не кажется ли вам дамы и господа входящие в 73% умных что вы привели к власти партию регионов?
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лучше.но будет.спасибо жителям Кривбасса за Зелупенского любителя донбасса. да и жителям западенщины.никогда не думал что они смогут проголосовать за кацапожид скую банду клоунов.ну ничего. прозреют
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у Петьки над спросить, он же один из ее основателей)
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основатель не обязательно владелец, единственный плюс пороху за это, то что сотворил не потопляемое говно.
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так сейчас треть парламента - экс-регионалы, в том числе и в БПП. Случайно видимо)
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саміе отявленные и идейные там же, остальные перебежчики
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Истинный ариец. Характер - нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам русскаязичьних.
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Слуги урода на первый, второй, рассчитаться!
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...настав час міняти назву проекту на "слуги урода"
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Сегодня много рябошапок, Януковмч облизывается.
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Рябошапка є, рябопанамка буває, рябокєпку зробимо, ряботюбетейка нонсенс, а рябокіпа - правило Разумков очолить список партії "Слуга народу" на парламентських виборах, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2161
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Чем больше депутатская сволочь блокирует новые Законы Президента, тем больше, на выборах в ВР, голосов наберет партия "Слуга народа". Уже рейтинг 44%, а будет 70%. Народ, канешна, и сейчас может заставить эту сволоту голосовать как надо, но ладно, мы подождем и сделаем все мирно.
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Буде 140%. ПС. Який "нарот" - тих 50 чоловік, які вийшли на заклик клована? Ви від дивану ні на крок, "нарот"...
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Пока будете ждать,поработайте,пожалуйста,над правописанием русского языка.А то стиль у вас как,прости Господи,у засранца с рязанских ******.
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Йой який давний безхозний кацап. Можна його котячі консерви якщо ніхто не юзае?
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Ничего, сейчас ЗЕ-Клоун начнет принимать ЗЕ-Бабушек на ступеньках Администрации, петь с ними песни ЗЕ-Кобзона про гражданскую войну и вручать им ЗЕ-Гречку. И рейтинг взлетит, до 99%. Главное, чтобы опрос проводили свои ЗЕ-мальчики и ЗЕ-девочки, на рыгыАнальные бабки.
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Я думаю, что самое время зайти к Зеленскому в АП, кофе попить. Поговорить новые лица - Богдана, Разумкова, референдумы, списки открытые. И что это с народовладьем как то несопоставимо.
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Огласите весь список пожалуйста! Одно дело протестное голосование на президентских выборах, совсем другое напыжевать парламент тушками.
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попробовал найти в интернете СГ и ничего не вышло.
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Это первый претендент быть повешенным на Хрещатике если страна хоть немного отклонится от курса в ЕС и НАТО Разумков очолить список партії "Слуга народу" на парламентських виборах, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4272
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рано или поздно этот украинофоб споткнется....а там дело за малым
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И по логике в случае победы на выборах партии Слуга Народа ( а она таки победит сомнений нет) он будет премьер-министром.
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Весьма символично, что первый номер у Зеленского чувак с внешностью Мистера Бина......
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Та там у него все такие. Ломброзо был прав.
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Значить аваков піде за премера. А от чи піде це від парламенту залежить. Якщо вдасться щось поміняти. Але 75% це нажаль діагнос... Тут тілки хіміотерапія
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Представитель президента в ВР Руслан СтефанчукИсточник: https://censor.net.ua/n3128284
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Партии "Слуга народа" фактически нет, она существует только на бумаге, хотя у нее и огромные рейтинги (40%). Им надо набирать еще тысячи людей в партию, т.е. им надо побегать, поработать, а им не хочется. Хочется,чтобы их избиратели (зебилы) голосовали за закрытый список, т.е. за пустое место,также, как на президентских выборах. Фактически люди выбрали обыкновенных мошенников с их лютой ненавистью к лохам, т.е. к людям,с чем вас и поздравляю.
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ну и нормально! простой пример из юмористического рассказа. на сайте знакомств пиши, что у тебя рост 185, бицепс-шея-икра-40, и прибор 20 см... а на поверку ты Зеленский))) 158-20-10.
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А зачем им кого-то набирать - они знакомых девок из Москвы подтянут, ну там пару массажистов, водил, может пару таджиков, которые в фильмах ЗЕ-Клоуна идиотов играли.
Он ведь уже показал нам свою проФФесиональную ЗондЕр-Команду по ЗЕ-Дерибану Украины.
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Хтось знає програму цієї партії ,чи хто буде в списках ? Відомо одне тільки ,що повертаются з за кордону декі регіонали і олігархи
а ще відомо що Беня хоче повернути Приват банк і компенсацію 2,5 мільярда доларів.,ось і все що відомо про цю рейтингову партію .
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Прогама є: "Сдєлаєм іх (нас українців) вмєстє".
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Этот украинофоб Разумков вполне мог бы органично вписаться в списки таких агентов *****, как Ю.Бойко, Вилкул-Ложкул, с*Рабинович и пр. пятиколонцы.
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так этож пэтины пятиколонцы
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Чудні справи твої, Господи, хоча про що це я?.. в них немає навіть елементарної порядності... говорити державною мовою
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А скажите пожалуйста, вот он, этот Разумков уже вышел из партии "Молодые регионы", прежде чем вступить туда, чего ещё нет. Я имею в виду виртуальную партию бени коломойского "Слуга урода".
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не понял, а кто будет говорящей головой резидента?))
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С такой мордой ему нужно возглавить партию " Голова урода ". Тьху, какая мерзость. Кто их таких делает?
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Нормальный парень,все эти кононенки-парубии и другие бэпэпэшники рядом с ним кучка дров.
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ПЗЦ! если эту зеленую свору выстроить в ряд, посмотреть на эти хари--какие то выродки! недомерки, пучеглазые, узкоглазые, лица с разной степенью умственной отсталости. а народу, черни тупой, нравится, народ умных и красивых не любит, выбирает по себе.
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я поражаюсь нашему народу, сначала они умирают на майданах против нехороших людей а потом этих нехороших людей выбирают во власть
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На жаль, цe правда. Самe чeрeз цю нeвизначeність (що кожні 5 років змінюємо курс) довeлось виїхати з України.
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потому что вся проблема не в политиках а в народе, который помешан на халяве. а бесполатный сыр сами знаете где, вот там мы всегда и находимся
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Универсальный ум Разумков,как никто другой, будет лучшим спикером(лидером) партии "Слуга народа". Удачи!
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партя регионов она такая)))) особенно их лидер виктор федорович. кстати задам вопрос, а куда вы идете с зе в европу или в азию?
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"В Азию",--что вы имели ввиду--Японию или Китай???))))
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вы меня поняли но клеите дурня как ваш кумир))) к москве, так понятно? ответите ?
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А как вы докажете ,что я клею дурня? Вы писали Азия,отвечайте за "базар")) ,прямой вопрос--прямой ответ))) почему я должен ,что-то подразумевать?)) Конечно же отвечу--раз вопрос касается Москвы---В Россию тоже будем идти,за её необъятными природными ресурсами--Вы довольны ответом?
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будете идти на коленях? а как же торговля с агрессором? или раша уже не агрессор?
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Не ,на коленях. И тут Остапа понесло--что это, вопросная викторина? Торговля и не прекращалась--вопрос не ко мне--к свинарчукам. Агрессор однозначно--но бесконечная война это ужас--вам лучше объяснят родственники убиенных украинцев---нужен компромисс,но не в ущерб стране. А что вы сами предлагаете---неужели только вопросы задавать, это может и маленький ребёнок.
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вы же кричали что торговля на крови это кощунство, и только пришли к власти говорите что это хорошо, а раньше свинарчуки воровали и вы будете воровать? какой компромис с НЕДОГОВОРНЫМ ******, вы уверены что он будет выполнять договоренности? помоему порох в минске уже договаривался, и что, хоть один пункт выполнен? санкции наложили за невыполнение минска не на пороха а на *****. а как ты объяснишь родственникам погибшим войнам что вы миритесь с рашей и ваш сын зря погиб?
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мудрі 73% повeртають до влади Партію Рeгіонів. Так, зeбіли? Даєшь долар по 8!
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Разумков возглавит список партии "Слуга народа" на парламентских выборах, - Рябошапка

круто однако заворачивают)))
им и ивана сусанина не нужно)
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а где список кандидатов в депутаты? или опять после выборов в попыхах будут набирать из квартала?))
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Регионалы в БПП и у власти - не смущают порохоботов. А вот Разумков (придраться не нашли к чему) для них - как красная тряпка для быка
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А недолюстрированный регионал адвокат Коломойши Богдан во главе АП тебя конечно вполне устраивает!
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А, почему не ЗЕ-Янукович или он будет 5-ым в списке. Зе-Клоун уже почти догнал донецкого Зека по ложению ЗЕ-Хера на законы Украины и Конституцию. Да и сколько можно просить - правильно пишите название партии "СЛУГИ БЕНИ КРИКА"
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Нагадую! Хто забув, ця людина вбивця! 73% .Ви зрадили хлопців, які склали голову за Україну Коли ви ходили по кабакам, спали спокійно, відпочивали . Але це Вас не стосується , тому, що вам наплювати і начхати,що у нас в Країні війна.Ваша Хата з краю!


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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРазумков очолить список партії "Слуга народу" на парламентських виборах, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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