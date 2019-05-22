 Разумков очолить список партії "Слуга народу" на парламентських виборах, - Рябошапка

Про це він повідомив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

"Я думаю, що Дмитро Разумков може очолити наші списки", - сказав він.

Рябошапка зазначив, що раніше партію очолював голова Адміністрації Президента Андрій Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ про призначення Данилюка секретарем РНБО вже підписано, - заступник глави АП Рябошапка