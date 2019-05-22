 Разумков очолить список партії "Слуга народу" на парламентських виборах, - Рябошапка

Про це він повідомив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.
"Я думаю, що Дмитро Разумков може очолити наші списки", - сказав він.
Рябошапка зазначив, що раніше партію очолював голова Адміністрації Президента Андрій Богдан.
Той Кудря загинув в 1942?
Кому служить будем? Болезние.
Батько. Дмитро Разумков є старшим сином покійного першого помічника 2-го президента України Леоніда Кучми Олександра Разумкова. Коли народився Дмитро батько працював у Дніпропетровському обласному комітеті ЛКСМУ та у ідеологічному відділу ЦК ЛКСМУ[1].
Мати Дмитра Разумкова - Наталія Кудря, акторка, народна артистка України[1].
ааа яяяааа хаха
мож я тоже чей то бастард возмите и меня, хер там только в пехоту по мобилизации берут
Он ведь уже показал нам свою проФФесиональную ЗондЕр-Команду по ЗЕ-Дерибану Украины.
а ще відомо що Беня хоче повернути Приват банк і компенсацію 2,5 мільярда доларів.,ось і все що відомо про цю рейтингову партію .
круто однако заворачивают)))
им и ивана сусанина не нужно)