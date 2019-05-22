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Все про:Київська область (925) криміналітет (177) прокуратура (1754) розбій (145)

 Затримано банду, що займалася розбоєм, видаючи себе за співробітників СБУ, - прокуратура. ФОТО

Прокуратура Київської області повідомила про підозру п'ятьом учасникам організованої злочинної групи, що скоювала розбійні напади на території Київської області та Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Затримано банду, що займалася розбоєм, видаючи себе за співробітників СБУ, - прокуратура 01

Підозрювані, використовуючи формений одяг, шеврони і фальшиві посвідчення офіцерів Служби безпеки України скоювали розбійні напади на дорогах, зупиняючи тільки елітні автомобілі, після чого заволодівали майном водіїв і їхніх пасажирів.

Під час одночасних обшуків за адресами фігурантів виявлено спецодяг, шеврони СБУ, фальшиві посвідчення різних правоохоронних органів, зброю, боєприпаси до неї, ножі, маскувальний одяг, балаклави, рації і безліч державних номерних знаків, які використовували під час розбійних нападів, а також наркотичні засоби і речі, що належать потерпілим.

Затримано банду, що займалася розбоєм, видаючи себе за співробітників СБУ, - прокуратура 02

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Затримано банду, що займалася розбоєм, видаючи себе за співробітників СБУ, - прокуратура 03

Зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою.

Прокуратура дії учасників ОЗУ кваліфікувала за ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами), ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів), ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) КК України.

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Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128312
 
   
 Топ коментарі
 
не,

это будущие начальники областных управлений СБУ
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А потом задержаны работники СБУ, занимавшиеся разбоем, выдавая себя за банду.
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не,

это будущие начальники областных управлений СБУ
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а тебя Беня уже утвердил на государственную должность главным по указыванию мест ?
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Не успели хлопцы в зеленушек перекраситься . Их бы не тронули .
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Обратите внимание, как мародёр сожалеет, что мародёры не смогли перекраситься.
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Почему порохоботская шваль является исключительно конченной мразью?
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Чтобы не ломать голову нужно принять это за аксиому
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голову вы можете ломать исключительно изменением её физических очертаний,

поэтому, действительно, не стоит
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та у меня и сомнений нет относительно желаний быдла )))
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а я желаний никаких пока не писал.

это ты писало о своих желаниях,

но в силу своей природной тупости не можешь понять этого )))
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Упоротое, ты же выше писало относительно своих быдлячьих желаний, или уже забыло?! )))
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угу.. выдавала себя.. это и были сотрудники СБУ..еще та банда.. у нас в Ривном она крышует валютчиков у центрального супермаркета ЭКО
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наверное пенсионеров возле банкоматов грабили, или дачи обносили, а если нет то никакие они и не грабители пусть резвятся парни, я бывает дверь на ночь входную забуду закрыть вспомню когда лег, вставать лень кто ко мне полезет че брать то кроме компа и бытовой техники, холодильник с пятого этажа со стиралкой потяните? мой вердикт отпустить
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Може то есбеушники й були? З яких пір бандити в есебу це різні контори
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останавливая только элитные автомобили....Лохи, шманали би Газели никто даже и не шелохнулся.
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Убила фраза в этой новости..
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.....а также наркотические средства и вещи, принадлежащие потерпевшим.Источник:https://censor.net.ua/n3128312

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Мечтаю: "Задержана банда, занимавшаяся грабежом и выдававшая себя за руководство страны"
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А чем отличается настоящее сбу от ненастоящей?
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345 статья - насилие в отношении работника правоохранительных органов.
Тепер ясно)
Тормозили крутые тачки и попали на работника органов. А работник потом обиделся)
Правильно выше написали, с газелями надо было работать)
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А потом задержаны работники СБУ, занимавшиеся разбоем, выдавая себя за банду.
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збс-набор для похода в атб..как леон киллер...эх Затримано банду, що займалася розбоєм, видаючи себе за співробітників СБУ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8626 Затримано банду, що займалася розбоєм, видаючи себе за співробітників СБУ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8058
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Когда будет задержана банда, занимавшаяся разбоем и выдававшая себя за правительство?
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Скоро банды будут выдавать себя за сотрудников 95 квартала! Донецкие - отдыхают! Затримано банду, що займалася розбоєм, видаючи себе за співробітників СБУ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1872
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а в чем разница (между бандой и СБУ)?
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Банда це громадська організація ( ГО ) , а СБУ - державна організація , при однакових функціях і методах діяльності .
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Это не банда . Это назначенные новым президентом сотрудники .
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗатримано банду, що займалася розбоєм, видаючи себе за співробітників СБУ, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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