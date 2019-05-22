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Все про:Канада (651) судова реформа (830) Ващук Роман (50)

 Посол Канади Ващук про судову реформу: Тепер потрібно серйозно попрацювати над перезапуском судів першої інстанції, щоб не виникали такі дивацтва, які ми бачимо

Надзвичайний і Повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук вважає, що перезапуск Верховного Суду і створення Антикорупційного суду створили хорошу основу на верхах української судової системи.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Я думаю, крім деяких скептиків у громадянському суспільстві, перезапуск у Верховному Суді і створення Антикорупційного суду створило хорошу основу на верхах української судової системи. Але потрібно серйозно попрацювати над перезапуском судів першої інстанції та апеляційних, щоб не виникали такі дивацтва кожен день, які ми тепер бачимо, які деморалізують як громадян, так і іноземних спостерігачів", - розповів Ващук.

Посол висловив надію, що "комунікаційний талант представників середовища нового президента дозволить краще донести людям той масив змін, які почалися і завершилися", і тих, які, можливо, ще потребують коригування.

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На запитання про те, чи бачить бажання нового президента підтримувати вже зроблені реформи, він відповів: "Ми бачимо бажання і в двосторонніх розмовах і в заявах, які були зроблені. Підстерігають небезпеки? Завжди. В кожному політичному рішенні є небезпеки. Але ми в принципі уважні на те, щоб підставити плече для тих, хто хоче рухатися далі шляхом євроатлантичних реформ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128310
 
   
 Топ коментарі
 
Канадский посол фактически обьявил, что мародёр Порошенко не провёл реальной реформы в судах а только имитацию и на уровне судов первой инстанции и апелляционных судов всё осталось без изменений - коррупция процветает в судах.
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А как же потужна и нэчувана судебная Рехформа от Порошенко и Рады???!!!
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Патірялася серед 146 таких самих потужних і миролюбивих рехформ))
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ПЕРЕ ЧЕГО Ах да расстрелами ОДОБРЯЮ НА 1000%
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разогнать всех к едрене фене и набрать новых, кто и дня не работал в этой прогнившей насквозь "судебной" системе!!!
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це правильно , вони зараз всі прикинулися овечками... з пащ яких визирають вовчі корупційні ікла.
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Зараз соєві зрадофіли прибіжать і почнуть плакать))
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ага, конечно...с почестями на огромные пенсии......
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А как же потужна и нэчувана судебная Рехформа от Порошенко и Рады???!!!
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Патірялася серед 146 таких самих потужних і миролюбивих рехформ))
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"............коммуникационный талант представителей среды нового президента позволит лучше донести людям тот массив изменений, которые начались и завершились..........." Господин посол, если они только заикнутся об этом, люди начнут себя спрашивать, а на фига мы тогда фигляра выбрали?? Так что забудьте. Их талант скоро начнет рассказывать о том, что всё сделали они. Вот в этом они непревзойдённые шулера.
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Канадский посол фактически обьявил, что мародёр Порошенко не провёл реальной реформы в судах а только имитацию и на уровне судов первой инстанции и апелляционных судов всё осталось без изменений - коррупция процветает в судах.
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Статью прочитай и не пиши ерунды. Для особо одаренных я даже выделила фразу. А говорит посол о том, что осталась нереформированными суды первой инстанции. Сейчас проводят переаттестацию всех судей. А вот такие как судьи с Окружной уже 4-й раз не приходят в полном составе.
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Дивіться як цікаво получається: тут нема жодного порохобота, хоча канадський посол явно ткнув ПОПу і його реформу в лайно. Ніби повинні груддю стати на захист рехфарматора...а ніфіга)) Зато трохи вище, в темі про Разумкова, майже миттєво відписалися десятки порохоботів. Це доводить, що на цензорі працює команда ботів, у якоіі ціль цілком очевидна - обісрати нову владу і відбілити стару. Ні про яких "сознатєльних граждан" навіть мови не має. Два десятки основних аккаунтів і близько 50 аккаунтів массовки, коли треба наставити лайки певному боту. Так що спокійно наблюдаємо, як ботоферма кида лайно у вентилятор))
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пэдра штат порохоботов расширил )))
впереди парламентские и на до больше на всех насрать)))
ничему идиот не научился )))
народ стартует от обратного )))
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Владимира Александровича Моськавпосуднойлавке тактично макнули в его дурнопахнущее творчество..
только врядли оно поймёт без регулярной дрессировки, когда вокруг столько соблазнов для неокрепшего до сих пор организма(
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Ти точно ліки сьогодні прийняв? Бо запустиш свою шизофренію і вже тебе не спасуть...
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безусловно, твой личный печальный опыт в психиатрии будет полезен твоему коллеге по несчастью Владимиру Александровичу Голобородьке-Зеленскому.. у него как раз сейчас раздают хлебные должности кому попало, это твой звЬоздный час - сделайте это вместе, пока нет санитаров
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про судову реформу: Тепер потрібно серйозно попрацювати над перезапуском судів першої інстанції,



Посол Канади Ващук про судову реформу: Тепер потрібно серйозно попрацювати над перезапуском судів першої інстанції, щоб не виникали такі дивацтва, які ми бачимо - Цензор.НЕТ 7317

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суд Украины самый коррумпированный суд во всем МИРЕ. УРЯЯЯЯЯЯ
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПосол Канади Ващук про судову реформу: Тепер потрібно серйозно попрацювати над перезапуском судів першої інстанції, щоб не виникали такі дивацтва, які ми бачимо
 
 
 
 
 
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