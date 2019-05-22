 Посол Канади Ващук про судову реформу: Тепер потрібно серйозно попрацювати над перезапуском судів першої інстанції, щоб не виникали такі дивацтва, які ми бачимо

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Я думаю, крім деяких скептиків у громадянському суспільстві, перезапуск у Верховному Суді і створення Антикорупційного суду створило хорошу основу на верхах української судової системи. Але потрібно серйозно попрацювати над перезапуском судів першої інстанції та апеляційних, щоб не виникали такі дивацтва кожен день, які ми тепер бачимо, які деморалізують як громадян, так і іноземних спостерігачів", - розповів Ващук.

Посол висловив надію, що "комунікаційний талант представників середовища нового президента дозволить краще донести людям той масив змін, які почалися і завершилися", і тих, які, можливо, ще потребують коригування.

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На запитання про те, чи бачить бажання нового президента підтримувати вже зроблені реформи, він відповів: "Ми бачимо бажання і в двосторонніх розмовах і в заявах, які були зроблені. Підстерігають небезпеки? Завжди. В кожному політичному рішенні є небезпеки. Але ми в принципі уважні на те, щоб підставити плече для тих, хто хоче рухатися далі шляхом євроатлантичних реформ".