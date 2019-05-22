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 Майже 40 млн грн, отриманих від продажу майна корупціонерів, направили на житло для учасників АТО

Кабінет міністрів направив майже 40 млн гривень, отриманих ще в 2017 році від продажу майна корупціонерів, на реконструкцію гуртожитку для поліцейських у Сєвєродонецьку і виплату компенсації за найм житла учасникам АТО.

Таке рішення уряд ухвалив на нинішньому засіданні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Урядом затверджено Порядок і обсяги спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення", - сказано в повідомленні.

30 млн гривень отримає Міністерство внутрішніх справ. Ці гроші мають бути витрачені на реконструкцію гуртожитку під житло для поліцейських у Сєверодонецьку Луганської області.

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Міністерство соцполітики отримає 9,8 млн гривень. Ці кошти підуть на виплату компенсацій за наймання житла учасникам бойових дій, що є переселенцями або інвалідами третьої групи внаслідок війни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128309
 
   
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Наверно - рыдали, отдавая: мимо кармана е пролетело.
Долго "думали", однако.☺
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40 мільёнаў? гэта дзясятак гадзіннікаў прадалі?
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шо за растрати нелегальные? А за Приват компенсации новоизбранному?
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А Ю"гик вопил там что то про сорок миллиардов... Остальные где?
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Как классненько все завертелось, уже и на сегодняшнем заседании вдруг вспомнили про атошников))
А раньше что времени не было ?
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Ботики вяло работают. Нет огонька. Тема не про Зелемойшу. Вот и не вякают "а Петя...". Прямо как наши депутаты ленятся.
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