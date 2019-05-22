 Майже 40 млн грн, отриманих від продажу майна корупціонерів, направили на житло для учасників АТО

Таке рішення уряд ухвалив на нинішньому засіданні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Урядом затверджено Порядок і обсяги спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення", - сказано в повідомленні.

30 млн гривень отримає Міністерство внутрішніх справ. Ці гроші мають бути витрачені на реконструкцію гуртожитку під житло для поліцейських у Сєверодонецьку Луганської області.

Читайте також: Нацгвардія отримала житла на 40% більше, ніж планувалося, - підозрюваний Майборода про ситуацію з арештом Аллерова

Міністерство соцполітики отримає 9,8 млн гривень. Ці кошти підуть на виплату компенсацій за наймання житла учасникам бойових дій, що є переселенцями або інвалідами третьої групи внаслідок війни.