 Ті, хто кричать про відкриті списки, не допустили новий Виборчий кодекс до другого читання, - Сироїд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "Самопоміч".

Як зазначила Сироїд, "Самопоміч" послідовно відстоювала виборчу систему з відкритими списками ще з 2014 року і була єдиною політичною силою, яка була готова голосувати за це.

Підкреслюється, що саме представник "Самопомочі" Руслан Сидорович - єдиний депутат, який пропрацював Виборчий кодекс, де пропонується система з відкритими списками, до другого читання. При цьому і БПП і Народний Фронт весь цей час були в коаліції і могли в будь-який момент прийняти Виборчий кодекс, але навіть комітет не зміг зібратися.

"Руслан Сидорович і "Самопоміч" підготували цей кодекс до другого читання. А ті, хто зараз кричать про відкриті списки, зробили все, щоб не відбулося навіть засідання Комітету з правової політики і щоб не внести документ до другого читання. Вони зробили все, щоб Виборчий кодекс не був ухвалений принаймні зараз", - зазначає віце-спікер.

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Вона підкреслює, що нардепи могли хоча б знищити мажоритарну систему, але "представникам насамперед БПП це невигідно".

"Якщо ви подивитесь, хто висуватиметься за мажоритаркою від БПП, то це люди, які роками засівали. Прийдуть знову Кононенко і Березенко, які окучували ці округи роками. Через це вони не хочуть відмовлятись від мажоритарної системи, бо вони туди вклади гроші. Тільки не свої, а наші податки", - резюмує Сироїд.