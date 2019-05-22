 Ті, хто кричать про відкриті списки, не допустили новий Виборчий кодекс до другого читання, - Сироїд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "Самопоміч".
Як зазначила Сироїд, "Самопоміч" послідовно відстоювала виборчу систему з відкритими списками ще з 2014 року і була єдиною політичною силою, яка була готова голосувати за це.
Підкреслюється, що саме представник "Самопомочі" Руслан Сидорович - єдиний депутат, який пропрацював Виборчий кодекс, де пропонується система з відкритими списками, до другого читання. При цьому і БПП і Народний Фронт весь цей час були в коаліції і могли в будь-який момент прийняти Виборчий кодекс, але навіть комітет не зміг зібратися.
"Руслан Сидорович і "Самопоміч" підготували цей кодекс до другого читання. А ті, хто зараз кричать про відкриті списки, зробили все, щоб не відбулося навіть засідання Комітету з правової політики і щоб не внести документ до другого читання. Вони зробили все, щоб Виборчий кодекс не був ухвалений принаймні зараз", - зазначає віце-спікер.
Вона підкреслює, що нардепи могли хоча б знищити мажоритарну систему, але "представникам насамперед БПП це невигідно".
"Якщо ви подивитесь, хто висуватиметься за мажоритаркою від БПП, то це люди, які роками засівали. Прийдуть знову Кононенко і Березенко, які окучували ці округи роками. Через це вони не хочуть відмовлятись від мажоритарної системи, бо вони туди вклади гроші. Тільки не свої, а наші податки", - резюмує Сироїд.
1. в листопаді 2014 в каоліційній угоді вирішили пройняти виборчий закон з пропорційною системою та відкритими списками в лютому 2015 року.
2. в листопаді 2017 року Зрада здуру 226 голосами прийняли в 1 читанні даний закон.
3 В травні 2019 року БПП і НФ після поразки Петра і роспуску Зради заголосили про відкриті списки.
Хто кому дохтур?
Чи хочеш бути впевненим що не наберуть?
В итоге ничего принято не будет.
ЗАКОН ПОДАВАЛСЯ С ОТКРЫТЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ СПИСКАМИ!!!
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65980
3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи з обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) політичних партій (далі - партій).
4. У розподілі мандатів депутатів беруть участь партії, виборчі списки яких за підсумками голосування на виборах депутатів набрали не менше трьох відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.;
......
7. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов'язковому порядку розміщує виготовлені окружною виборчою комісією за рахунок коштів Державного бюджету України плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, а також виборчі списки від кожної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, та інформаційні плакати, передбачені частиноючетвертою статті 63 цього Закону, які розміщуються в порядку розташування партій у виборчих бюлетенях для голосування у загальнодержавному окрузі.
Не может быть!!!
Ты сам об этом написал.
Но мародёр не хотел этого... Как истинный гадёныш, Порошенко всегда должен и будет гадить народу Украины.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65980
Его как раз сегодня и отказались рассматривать депутаты от БПП, НФ, Ляшка..
3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи з обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) політичних партій (далі - партій).
....
7. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов'язковому порядку розміщує виготовлені окружною виборчою комісією за рахунок коштів Державного бюджету України плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, а також виборчі списки від кожної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, та інформаційні плакати, передбачені частиноючетвертою статті 63 цього Закону, які розміщуються в порядку розташування партій у виборчих бюлетенях для голосування у загальнодержавному окрузі.
Это Вы называете открытым списком?
Ознакомиться с этими же списками вы сможете на сайте ЦВК.
Согласно этому же закону их может быть не более 450.
Я даю основные выдержки. Просто не вижу смысла сюда лопатить весь законопроект на 33 страницы 14-го кегля.
все остальное лживое бппшное уе.
щодо законопроектів, визначених як невідкладні, про одноразове
відхилення (ad hoc) від процедури розгляду, передбаченої цим
Регламентом, і скоротити строки внесення альтернативних законопроектів,
внесення пропозицій і поправок, а також строки надання законопроекту
народним депутатам до його розгляду в тому чи іншому читанні. Не
допускається скорочення зазначених строків більш як наполовину.
4. Законопроект, визначений як невідкладний, після завершення його
попереднього розгляду чи доопрацювання включається до порядку денного
найближчого пленарного засідання Верховної Ради і розглядається
позачергово.
1н чорт, Рада "може"
Вот первоисточник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65980
Там списки как раз открытые.
Я в дикой местности
ЗАКОН ПОДАВАЛСЯ С ПОНИЖЕНИЕМ ПРОХОДНОГО БАЛЛА ДО 3%.
ЗАКОН ПОДАВАЛСЯ С ОТМЕНОЙ МАЖОРИТАРКИ.
ЗАКОН ПОДАВАЛСЯ С ОТКРЫТЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ СПИСКАМИ!!!
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65980
3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи з обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) політичних партій (далі - партій).
4. У розподілі мандатів депутатів беруть участь партії, виборчі списки яких за підсумками голосування на виборах депутатів набрали не менше трьох відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.;
......
7. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов'язковому порядку розміщує виготовлені окружною виборчою комісією за рахунок коштів Державного бюджету України плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, а також виборчі списки від кожної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, та інформаційні плакати, передбачені частиноючетвертою статті 63 цього Закону, які розміщуються в порядку розташування партій у виборчих бюлетенях для голосування у загальнодержавному окрузі
Требование о публикации полного списка кандидатов от партии действует еще с 2006 года.
Самопоміч дійсно пропонувала виборчий закон з відкритими списками. НФ і БПП на той момент це було невигідно, тому що вони вважали, що мають рейтинг та можуть розраховувати на частину мажоритарки. І на нових виборах вони залишаться більш-меньш у виграші.
Наразі ситуація докорінно змінилась. У них не має очікуваного рейтинга. Рейтинг є у Зе і саме Зеленському вже дуже зручно залишити закриті списки, тому що не треба називати імена усіх депутатів, які пройдуть до Ради, а можно прикриватись лише Зеленським як і на виборах Президента перемогти. Також Зеленському не треба мажоритарка, тому що тоді зайде частка у 250 депутатів по мажоритарці на яких треба витрачати гроші. А якщо скасувати мажоритарку то по спискам буде всього проходити 450. І якщо Слуга народу набере 50 відсотків на парламентських виборах то у Зеленського і Коломойського відразу буде конституційна більшість. І не треба ніяких коаліцій. Роби що хочеш.
50%+1 це звичайна більшість (226 депутатів) достатня для законотворчої діяльності і створення коаліції.
В ньому пропорційна система базується на відкритих списках (225 депутатів з партій за відкритими списками). Всі ці норми залишаются у новій редакції цього закону. Натомість видаляється мажоритарка і знижується прохідний бар'єр партій до 3%.
Так що і в абзаці про закриті списки команди Зеленського Ви теж не праві. Списки відкриті і згідно старого закону і згідно нових змін до цого закону.
Але він був не відвертий кажучі про закриті списки.
Попередній закон узгоджує всі списочні нормативи, але він ні де не вказує чи повинні ці списки з пропорційної системи десь публікуватись чи ні (тобто партії самі вирішують це питання).(До речі, по останніх виборах - всі партії відкрито друкували свої виборчі списки в повному обсязі).
Натомість, в нових змінах була запропонована норма, згідно якої друкування виборчіх списків є обов'язковим під час самих виборів (не виборчої компанії).
Тобто тут не зовсім закриті списки і не зовсім відкриті. Виборець буде знати всіх кандидатів тільки під час самого голосування.
Голосовать за закрытые списки?
Сыроид иди со своей самонемичью в дупу
нардепы могли хотя бы уничтожить мажоритарную систему Источник: https://censor.net.ua/n3128307
Виділеним все сказано - оце хотя бьі і пройшло б, Запобіжники мухляжу та торгівлі мандатами у вигляді відкритих списків непотрібні. А 3% бар'єр - просто плата за лизання.
- Рада (соєві, нф, ляшківці, волянароду і інш) ще раз голосують проти відміни мажоритарки..
і попутно проти зняття недоторканності
- Зеленський пише в ютуб відео на 2хвилини з закликом до людей вийти під Раду..
"бариги ваше майбутнє, бариги хочуть зберегти себе у владі"
на другий день під Радою 20-30 тис злих людей,
депутати йдуть через них і пісяються..
і той же день приймають потрібні поправки..
всі щасливі !!
це вийти похейтити виродків-депутатів,
яких вже не будуть менти захищати..
Пашинян у Вірменії це щойно зробив з судами