 Родичі заручників Кремля просять Зеленського сказати, хто опікуватиметься звільненням полонених

Звернення розміщено на сайті Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
"Цими днями ми стали свідками серії призначень нової президентської адміністрації. І зараз в очікуванні публікації імен, які будуть займатися гуманітарним блоком, в тому числі, будуть відповідати за питання, пов'язані із звільненням незаконно утримуваних Росією осіб", - сказано в зверненні.
Родичі полонених і політв'язнів просять Зеленського прислухатися до їхнього досвіду та пропонують 6 кроків, що сприяють звільненню українських заручників Кремля.
Перш за все вони наполягають на тому, щоб ввести посаду Уповноваженого Президента з питань звільнення заручників Кремля. Він і його команда повинні працювати над звільненням і тих, кого утримують в ОРДЛО, і тих, кого утримують в Криму і в РФ.
Також автори звернення пропонують створити при Адміністрації Президента Координаційну Раду з питань звільнення заручників.
Крім цього, вони пропонують вдосконалити українські санкції проти РФ і підтримати просування на рівні ЄС прийняття EU Global Human Rights Act. І підтримати два законопроекти - №9438 про введення відповідальності за злочини проти людяності і "Про правовий статус та соціальні гарантії осіб, незаконно позбавлених волі, заручників, або засуджених на тимчасово окупованих територіях України і за її межами" - цей закон встановлює статус заручника і гарантує державну підтримку заручникам та їхнім родинам.
Під зверненням підписалися 10 громадських організацій, які об'єднують родичів заручників Кремля, полонених ОРДЛО і правозахисників.
Когда Коломойский некоторое время назад понял, что:
- за расследованием компании Кролл стоят американские спецслужбы;
- международный арест активов - это серьёзно;
- суд по поводу вывода им денег из Привата все равно состоится в Европе (не важно, в Великобритании, Швейцарии или другой стране) и решение однозначно будет не в его пользу;
- следствие ФБР по поводу отмывания им десятков миллиардов через кипрский филиал может догнать его в любой стране цивилизованного мира,
он принял решение, что спасти его может только разворот в сторону России.
Для торговли с Путиным он выставил на продажу свой самый крупный актив - Слугу народа.
И это единственный реальный ответ на общее недоумение по поводу «гражданского конфликта» из его интервью или «мирного плана» из инаугурационной речи инфанта: прекращение огня за любую цену, кроме потери территорий. Напомню, что это вполне совпадает с планом Путина-Медведчука: федерализация Украины и возвращение в неё оккупированных территорий с фактическим контролем Москвы над базовыми вопросами внутренней и, что главное, внешней политики. Обговариваемый референдум об отношениях с Россией - всего лишь попытка этот вариант легитимизировать.
Единственная не вписывающаяся в эту конструкцию деталь - Крым, от которого Зеленский, якобы, не готов отказаться. Но, как по мне, это лишь фиговый листочек, прикрывающий капитуляцию Украины, ведь его Путин не вернет ни при каких условиях. Но нашему народу всегда можно навешать по этому поводу некоей примирительной лапши, а сами по себе санкции за Крым были очень мягкими, так что, если остальные Запад снимет, то практически все задачи Путина будут решены.
П.С. Если вам все это кажется невероятным, попытайтесь понять, мог ли бы Зеленский решиться проигнорировать прямую просьбу Волкера по поводу Богдана при иных обстоятельствах.
Ни один президент Украины не начинал ещё свою деятельность с таких грубых попраний закона, как этот трехчетвертной? За один день - неконституционный роспуск парламента и назначение руководителем Администрации человека, прямо и однозначно подпадающего под запрет люстрационного закона. И делает это тот самый брехун, который месяц назад обещал уйти с поста сразу после первого нарушения закона!
А с этим как быть? Походу что-то как-то непонятно.
1)Чому ви РОКАМИ не вимагали від Мародера
"ввести должность Уполномоченного Президента по вопросам освобождения заложников Кремля"?
2)Чому при Адміністрації Президента так і не було створено "Координационный Совет по вопросам освобождения заложников"?
3)Чому мародерською Верховною Радою, де нібито була мародерська "коаліція", так і не було прийнято "два законопроекта - №9438 о введении ответственности за преступления против человечности и "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложники, или осуждены на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами" - этот закон устанавливает статус заложника и гарантирует государственную поддержку заложникам и их семьям." ?
ЗНАЄТЕ, ЧОМУ? БО ВИ ПАРТІЯ МАРОДЕРІВ. ГОЛОВНИХ МАРОДЕРІВ ВЛАШТОВУВАЛО РІДНЕ КОРИТО, А ВАМ - ОГРИЗКИ, ЯКІ ВАМ ВИПЛЬОВУВАЛИ ВІД ТОГО КОРИТА.
та й Слуга України Злодій мдеведчук нікуди не дівся....
Но времена поменялись...)