 "Цензор.НЕТ" зазнає масованої DDoS-атаки другу добу

За оцінками фахівців, одна година такої DDoS-атаки може коштувати від 3000 грн і вище.

Подібних масштабних і тривалих атак на сайт "Цензор.НЕТ" не було із 2014 року, від часу Революції Гідності, і літнього періоду російської агресії проти України.

ІТ-фахівці нормалізували ситуацію, і всі ресурси на сайті працюють належним чином. Збої в роботі можуть спостерігатися лише у певної частини наших читачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цензор.НЕТ" – сайт, який найчастіше читають з-поміж загальнонаціональних ЗМІ України, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Редакція поки не має інформації, із чим пов'язані спроби вивести з ладу наш сайт і хто є замовником DDoS -атаки. Перепрошуємо за можливі перерви в роботі сайту, оскільки DDoS-атака триває.