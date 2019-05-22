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Все про:DDOS-атака (16) Цензор.НЕТ (38)

 "Цензор.НЕТ" зазнає масованої DDoS-атаки другу добу

Новинний політико-економічний інтернет-портал "Цензор.НЕТ" другу добу зазнає хакерських DDoS-атак.

За оцінками фахівців, одна година такої DDoS-атаки може коштувати від 3000 грн і вище.

Подібних масштабних і тривалих атак на сайт "Цензор.НЕТ" не було із 2014 року, від часу Революції Гідності, і літнього періоду російської агресії проти України.

ІТ-фахівці нормалізували ситуацію, і всі ресурси на сайті працюють належним чином. Збої в роботі можуть спостерігатися лише у певної частини наших читачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цензор.НЕТ" – сайт, який найчастіше читають з-поміж загальнонаціональних ЗМІ України, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Редакція поки не має інформації, із чим пов'язані спроби вивести з ладу наш сайт і хто є замовником DDoS -атаки. Перепрошуємо за можливі перерви в роботі сайту, оскільки DDoS-атака триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128302
 
   
 Топ коментарі
 
Не, просто не выдерживает искромётных, остроумных шутеек в стиле Шапито 95.
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тут целая страна и государство подверглось ЗЕатаке..
держись Цензор!
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А что награбленное кто то забирает? Поподробней? Кого посадили, какие дела открыли?? Когда наконец то Петя в Ростов побежит? АТо сначала визжали что 21 апреля, потом перенесли дату на 20 мая, теперь уже и булаву кловуну дали а Петя всё никак не бежит. Дату уточнишь когда Петя в Ростов прибудет??
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у Коломойского нет 3000 грн. в час чтобы намекнуть Цензору о политике партии?
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помолчи ты отсутствуешь в теме. Зачем позоришься. Дудонят боты, которые могут быть в том числе и на твоём компе. Есть сети в которые входят до 300 тыс ботов, которые управляют тысячами компьютерами. Чтоб уложить сайт уровня Цензора нужен обмен не менее 10 гб в секунду. Это огромный ресурс и о троллях речи не может быть. В своё время, при овоще, мы в знак протеста ложили ресурсы госкомпаний пришлось конкретно потрудится.
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Тут нещодавно одна особа голосно обурювалася, що гроші платників податків йдуть (Увага!) на виробництво фотожаб "Цензор.НЕТ" зазнає масованої DDoS-атаки другу добу - Цензор.НЕТ 3034
Ага, на жабобудівних та смайлопрокатних заводах ))))))))
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"...при овоще, мы в знак протеста ложили ресурсы госкомпаний..."
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Тобто я у цьому участі не приймав? "Цензор.НЕТ" зазнає масованої DDoS-атаки другу добу - Цензор.НЕТ 1559
Тільки не госкомпаній, а держустанов. Таких, як генпрокуратура, МВС і АП
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а помнишь причины, они закрыли один из самых популярных ресурсов Украины. Пошёл клич по сети и все кто умел взялись за дело. МВД **** долго упиралось.
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вы же профессионалы, а мы любители, потому так преобладаете, но это пока бабло есть и ваш вождь не сел "Цензор.НЕТ" зазнає масованої DDoS-атаки другу добу - Цензор.НЕТ 1750
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Не бійся, і гроші у нас є і будуть, і ніхто нікого не посадить. Узелень розумний тільки з папірця чи монітора читати, на більше воно не спроможне.
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Наш Презедент дуже обідчиві, тому можливо йому не до вподоби не зовсім схвальні відгуки про Них на Цензорі "Цензор.НЕТ" зазнає масованої DDoS-атаки другу добу - Цензор.НЕТ 7948
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Сьогодні сайт працює краще. Взагалі нормально.
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Всё понимаем, ограничения на доступ вчера были. Видимо панамские поцреоты включили план ЗЮ, скоро и водопровод отравят если их не кышнуть!
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Не отравят - кипрские поцреоты не дадут.
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Если "Цензор.НЕТ" завалят, то это заметят только анчурийцы и зелень
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Чому більш нема кому? Ще пуйло є. Україна у нього крізь пальці проходить! "Цензор.НЕТ" зазнає масованої DDoS-атаки другу добу - Цензор.НЕТ 1407
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Коломойский прет как танк по всем фронтам. Вот и Цензору намекает что надо как-то "базар фильтровать" по поводу его говорящей собачки
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нічого такого їм не треба.
злі такі всі..
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При всем уважении - галаза откройте. Как дети чеснслово
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то особистий вибір.
і він є в кожного
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за каденції Петі сайт не ддосили.
бували випадки, але не по дві доби.
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Та ти шо !?. "Цензор.НЕТ" зазнає масованої DDoS-атаки другу добу - Цензор.НЕТ 5273 .Зато *пецики * створили цілу *ферму пецеботів * ! "Цензор.НЕТ" зазнає масованої DDoS-атаки другу добу - Цензор.НЕТ 5127
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"у страха глаза велики "
можна координати ферми ?
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мона влёгкую на мой мир есть игра - ферма Видимо ордынец это имел ввиду
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То у тебя память истощилась! Не помнишь нифига! Какие проблемы были с год назад. Цензор даже предупреждал и извинялся! Несколько месяцев потребовалось всё наладить!
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Цензор держись - мы с тобой! Слава Украине! Жыве Беларусь!
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Блокуйте росіян, щоб не лізли до нас зі зброєю з вашого кордону
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Вот у меня вчера было, вход был только через впн:

"Цензор.НЕТ" зазнає масованої DDoS-атаки другу добу - Цензор.НЕТ 313
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Цензор нет ! Я запримітив , що коли відбуваються якісь знакові події в Україні , в яких Росія має якийсь зиск, чи буде мати, то обов'язково Цензор ддосять. Це також вони признають що Цензор має значний вплив на суспільну думку і думка ця не на їх користь.
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Петро ще буде довго срати,ніяк не може простити відібрану булаву
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Вообще-то, Цензор пережил два тура выборов и был, как огурчик! А тут вдруг с приходом новой власти сразу началось. Совпадение?
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У меня вчера и позавчера постоянно появлялось "сайт перегружен, зайдите позже" и " я не робот".
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Российские спецслужбы уже включились в создание хаоса. Троянский конь получил булаву.
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Вчера вечером на одном из кацапских ресурсов обнаружил радостные вопли в комментах по поводу "Цензора", дословно прочел следующее: "Сразу после инавгурации украинского клоуна их фашистский рупор цензор.UA, накрылся медным тазом". Я ось що думаю - а це не справа рук кацапні?
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Конечно громадную ботоферму создал Порошок. Но ничего собака лает а караван идёт. Верховную Раду нужно разгонять силой.
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Не треба користуватися всякими сумнівними vpn-проксями,тоді і на сайт можна заходити без усяких перешкод. ))
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не користуюся, але вже другий день доводжу, що я не робот.
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Привіт ! Навіть не знаю ,чим тобі допомогти..... "Цензор.НЕТ" зазнає масованої DDoS-атаки другу добу - Цензор.НЕТ 3447
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дякую, вже попустило, після того як вчора повиділяла паркомати, крамниці та скульптури. Хай тепер дають трохи складніші завдання - судоку тощо.
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Тролі дуже активізувались, фільтр треба ставити на тих, хто сіє ненависть і провокує всіх своїми коментарями.
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Брехня.
Скорее всего сервера цензора параллельно майнят критовалюту.
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Странно, а по количеству ольгинцев, кропающих тут свои высеры, и не скажешь, что сайт Ддосят...
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Хороший был новостной сайт . Но троли пороха опускают его ниже плинтуса , если погибнит не жаль . Надо репутацию беречь с молоду расплодил порхоботов .
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Что за номер у вас после имени ? На евро бляху похож. Такие у порохоботов кажется. Говорил засрали цензор.
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Не, я все понимаю, но у вас что iptables отвалилось? Если сильно много адресов, то и другие методы есть. Поищите гуглом.
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