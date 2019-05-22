 Закону про референдум немає. Провести його не можна, - Заліщук

Про це заявила нардеп Світлана Заліщук, коментуючи слова глави АП Андрія Богдана про винесення на референдум питання про мирні переговори з Росією, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"На сьогодні немає закону про референдум. Конституційний Суд скасував старий закон Януковича. У нових умовах, коли закону немає, то і провести такий референдум не можна", - сказала парламентарій.
Заліщук нагадала, що в Раді зареєстровано законопроект про референдум 2145-а і закликала депутатів якомога швидше його прийняти.
"Саме він не дозволить маніпулювати межами України, нашим суверенітетом і державністю. Закон прописано так, що не дозволяє президенту чи будь-якій політсилі винести на всенародне голосування питання, що стосуються фундаментальних основ державності. Якби ми цей закон прийняли, можна було б не переживати щодо нових заяв глави АП", - зазначила політик.
Також на її думку, сьогодні поняття референдуму використовують з політичною метою, "підміняють мету поняттям, а наша мета - боротьба з російською агресією".
Раніше глава АП Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.
турістиюрісти то лишень ***********...
Когда Коломойский некоторое время назад понял, что:
- за расследованием компании Кролл стоят американские спецслужбы;
- международный арест активов - это серьёзно;
- суд по поводу вывода им денег из Привата все равно состоится в Европе (не важно, в Великобритании, Швейцарии или другой стране) и решение однозначно будет не в его пользу;
- следствие ФБР по поводу отмывания им десятков миллиардов через кипрский филиал может догнать его в любой стране цивилизованного мира,
он принял решение, что спасти его может только разворот в сторону России.
Для торговли с Путиным он выставил на продажу свой самый крупный актив - Слугу народа.
И это единственный реальный ответ на общее недоумение по поводу «гражданского конфликта» из его интервью или «мирного плана» из инаугурационной речи инфанта: прекращение огня за любую цену, кроме потери территорий. Напомню, что это вполне совпадает с планом Путина-Медведчука: федерализация Украины и возвращение в неё оккупированных территорий с фактическим контролем Москвы над базовыми вопросами внутренней и, что главное, внешней политики. Обговариваемый референдум об отношениях с Россией - всего лишь попытка этот вариант легитимизировать.
Единственная не вписывающаяся в эту конструкцию деталь - Крым, от которого Зеленский, якобы, не готов отказаться. Но, как по мне, это лишь фиговый листочек, прикрывающий капитуляцию Украины, ведь его Путин не вернет ни при каких условиях. Но нашему народу всегда можно навешать по этому поводу некоей примирительной лапши, а сами по себе санкции за Крым были очень мягкими, так что, если остальные Запад снимет, то практически все задачи Путина будут решены.
П.С. Если вам все это кажется невероятным, попытайтесь понять, мог ли бы Зеленский решиться проигнорировать прямую просьбу Волкера по поводу Богдана при иных обстоятельствах.
Ни один президент Украины не начинал ещё свою деятельность с таких грубых попраний закона, как этот трехчетвертной? За один день - неконституционный роспуск парламента и назначение руководителем Администрации человека, прямо и однозначно подпадающего под запрет люстрационного закона. И делает это тот самый брехун, который месяц назад обещал уйти с поста сразу после первого нарушения закона!
Все, вышеописанное одной картинкой
о чем?
о том как сдать Крим и Донбас в обмен на колбасу?
А то, что ты написал озвучил предыдущий Презедент.
шоб быдло не рыпалось и не ухудшали качество мяса для успешной торговли Владимира Александровича Чабана
Наївний в нас народ, такий вже наївний..
Розділ III
ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ
референдум та інші форми безпосередньої демократії.
№ 6-рп/2008 від 16.04.2008}
референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.
референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
№ 6-рп/2008 від 16.04.2008}
референдумом вирішуються питання про зміну території України.
Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
Адміністрація президента США відмовила Володимиру Зеленському у зустрічі з Дональдом Трампом, доки той не доведе, що є самостійним гравцем а не ставлеником олігархів.
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Прикольно. Овоща стали посылать на втором году правления, а Аватара уже на второй день)))
Это к обоим относится. Как к "метанычу", так и к "юрасику волошину". Вы хоть залайкайте друг друга до оргазма, но действительность от этого не изменится.
Не нравится "Прямий"? Тогда читай другие источники, дятел)))
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Хватит, науправлялись!