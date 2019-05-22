 Закону про референдум немає. Провести його не можна, - Заліщук

Про це заявила нардеп Світлана Заліщук, коментуючи слова глави АП Андрія Богдана про винесення на референдум питання про мирні переговори з Росією, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"На сьогодні немає закону про референдум. Конституційний Суд скасував старий закон Януковича. У нових умовах, коли закону немає, то і провести такий референдум не можна", - сказала парламентарій.

Заліщук нагадала, що в Раді зареєстровано законопроект про референдум 2145-а і закликала депутатів якомога швидше його прийняти.

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"Саме він не дозволить маніпулювати межами України, нашим суверенітетом і державністю. Закон прописано так, що не дозволяє президенту чи будь-якій політсилі винести на всенародне голосування питання, що стосуються фундаментальних основ державності. Якби ми цей закон прийняли, можна було б не переживати щодо нових заяв глави АП", - зазначила політик.

Також на її думку, сьогодні поняття референдуму використовують з політичною метою, "підміняють мету поняттям, а наша мета - боротьба з російською агресією".

Раніше глава АП Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.