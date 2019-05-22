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Все про:референдум (292) Заліщук Світлана (68)

 Закону про референдум немає. Провести його не можна, - Заліщук

Сьогодні в Україні немає закону про референдум. Відповідно його не можна провести. У новому законі про референдум потрібно виключити можливість маніпулювати суверенітетом і територіальною цілісністю.

Про це заявила нардеп Світлана Заліщук, коментуючи слова глави АП Андрія Богдана про винесення на референдум питання про мирні переговори з Росією, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"На сьогодні немає закону про референдум. Конституційний Суд скасував старий закон Януковича. У нових умовах, коли закону немає, то і провести такий референдум не можна", - сказала парламентарій.

Заліщук нагадала, що в Раді зареєстровано законопроект про референдум 2145-а і закликала депутатів якомога швидше його прийняти.

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"Саме він не дозволить маніпулювати межами України, нашим суверенітетом і державністю. Закон прописано так, що не дозволяє президенту чи будь-якій політсилі винести на всенародне голосування питання, що стосуються фундаментальних основ державності. Якби ми цей закон прийняли, можна було б не переживати щодо нових заяв глави АП", - зазначила політик.

Також на її думку, сьогодні поняття референдуму використовують з політичною метою, "підміняють мету поняттям, а наша мета - боротьба з російською агресією".

Раніше глава АП Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128301
 
   
 Топ коментарі
 
Зачем богдану закон. Он, это - "опытный юрист".
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только идиот или предатель родины, после всех показательных референдумов в европе, может призывать к его проведению.
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О как. Оказывается, чтобы быть главой АП, нужно быть действительно юристом, а не каким-то решалой при беглом олигархе.
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Зачем богдану закон. Он, это - "опытный юрист".
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ему кажется что можно,он услышал посыл народа! Закона о референдуме нет. Провести его нельзя, - Залищук - Цензор.НЕТ 6914
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"Посыла" пока не было))) но мокшанская рожа скоро допросится.
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А какая разница? "Опытные юристы" так же смертны как и простые граждане и подыхают точно так же.
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А мені здається , що подихають "в муках".
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Та так, звісно ***** то главнюк, а ******** турісти юрісти то лишень ***********...
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О как. Оказывается, чтобы быть главой АП, нужно быть действительно юристом, а не каким-то решалой при беглом олигархе.
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и кто бы мог подумать? а министром финансов должен быть финансист, ну уж никак не хороший пацан - друг детства
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Юристам законы и их отсутствие нипочем. Нет закона ,еще лучше: вроде ничего не нарушаешь. Правда, как считать тогда результаты никто не знает. Есть и другие мелочи. Но опять-же, есть беня, он решит. Он лучше знает, чего нужно Украине: дефолт, война или референдум.
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Летом 2013, когда казна была окончательно разграблена (и профукана на популистские цели, вроде низких тарифов и доллара по 8 ), а Запад отказывался долее кредитовать без серьезных изменений в экономической и финансовой политике, у Януковича образовался «кассовый разрыв». И он поехал к Путину договариваться о новых 15 миллиардах кредита взамен на европейский курс Украины.
Когда Коломойский некоторое время назад понял, что:
- за расследованием компании Кролл стоят американские спецслужбы;
- международный арест активов - это серьёзно;
- суд по поводу вывода им денег из Привата все равно состоится в Европе (не важно, в Великобритании, Швейцарии или другой стране) и решение однозначно будет не в его пользу;
- следствие ФБР по поводу отмывания им десятков миллиардов через кипрский филиал может догнать его в любой стране цивилизованного мира,
он принял решение, что спасти его может только разворот в сторону России.
Для торговли с Путиным он выставил на продажу свой самый крупный актив - Слугу народа.
И это единственный реальный ответ на общее недоумение по поводу «гражданского конфликта» из его интервью или «мирного плана» из инаугурационной речи инфанта: прекращение огня за любую цену, кроме потери территорий. Напомню, что это вполне совпадает с планом Путина-Медведчука: федерализация Украины и возвращение в неё оккупированных территорий с фактическим контролем Москвы над базовыми вопросами внутренней и, что главное, внешней политики. Обговариваемый референдум об отношениях с Россией - всего лишь попытка этот вариант легитимизировать.
Единственная не вписывающаяся в эту конструкцию деталь - Крым, от которого Зеленский, якобы, не готов отказаться. Но, как по мне, это лишь фиговый листочек, прикрывающий капитуляцию Украины, ведь его Путин не вернет ни при каких условиях. Но нашему народу всегда можно навешать по этому поводу некоей примирительной лапши, а сами по себе санкции за Крым были очень мягкими, так что, если остальные Запад снимет, то практически все задачи Путина будут решены.
П.С. Если вам все это кажется невероятным, попытайтесь понять, мог ли бы Зеленский решиться проигнорировать прямую просьбу Волкера по поводу Богдана при иных обстоятельствах.
Ни один президент Украины не начинал ещё свою деятельность с таких грубых попраний закона, как этот трехчетвертной? За один день - неконституционный роспуск парламента и назначение руководителем Администрации человека, прямо и однозначно подпадающего под запрет люстрационного закона. И делает это тот самый брехун, который месяц назад обещал уйти с поста сразу после первого нарушения закона!
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Все это слишком очевидно для здравомыслящих людей. Но не для адептов зеленки. Сейчас эти кукловоды доведут страну до ручки, прикрываясь пАпередниками. А потом с помощью зомбированного населения, которое они все эти годы кормили ватой, мягко сольют нас в рашу. Ведь это население, жрущее все, что им рассказывают из телевизора, полностью деморализовано пропагандой. Это уже не адекватные люди, а стадо баранов, добровольно идущих на убой.
Все, вышеописанное одной картинкой
Закону про референдум немає. Провести його не можна, - Заліщук - Цензор.НЕТ 3948
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только идиот или предатель родины, после всех показательных референдумов в европе, может призывать к его проведению.
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Типичный криворожский быдловатник.
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в дыре провели и тут смогут. "Опытные" юристы все таки...
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Зелёной бобке пох на законы, проведёт как на даунбаце или крысме😂
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Того закона нет,этого закона нет,Чем вы там уроды занимаетесь 30 лет?
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Було аж два закони, проте Конс суд в 2018 останній скасував
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По закону и Богдана нельзя главой АП назначить, например. И так далее. Но кого это гребет?
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ну накінець хтось адекватний обявився і декому щось пояснив
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какое еще в жопу референдум?
о чем?
о том как сдать Крим и Донбас в обмен на колбасу?
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я даже знаю какие вопросы на референдум подготовит Зю команда...
Закона о референдуме нет. Провести его нельзя, - Залищук - Цензор.НЕТ 9232
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Закона о двойном гражданстве тоже нет, а оно есть! Закона о референдуме нет. Провести его нельзя, - Залищук - Цензор.НЕТ 8194
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Не надо никакого референдума. Президент ясно озвучил курс: не отдавать ни клочка земли, курс на ЕС и НАТО. Так что пусть Богдан занимается АП (пока дают) и не лезет, куда не надо.
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Богдан поставлен беней в АП, чтобы преЗЕк не вые.....ся, а делал все так, какнадо бене.
А то, что ты написал озвучил предыдущий Презедент.
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А чим же ви займалися в ВР?Дрочили на Петю?
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Рейтинг Зебильной партейки видела? Через 3 месяца будет этот закон.
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референдум по-украински - это иллюзия народовластия для баранов, которых ведут на бойню..
шоб быдло не рыпалось и не ухудшали качество мяса для успешной торговли Владимира Александровича Чабана
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Шо, справді? - А як же ж: "ми усі Перзиденти, ми усі Гідранти, ми усі кухарки"? Абідно!
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Все верно. 5 лет Свинарчуки мародерили а нужные законы так и не приняли. Даже закон про украинский язык приняли уже в свинячий голос, а не несколько лет назад когда бы про него уже и забыли. Референдум касающийся территориальной целосности страны и украинского языка нужно прировнять к сепаратизму а зачинщиков к измене Родины.

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ВАЗелин активно импровизирует.Для дилетанта в политике это геморрой.Для страны-катастрофа.
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Це ти так думаєш.
Наївний в нас народ, такий вже наївний..
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Конституція України

Розділ III

ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ
референдум та інші форми безпосередньої демократії.
№ 6-рп/2008 від 16.04.2008}
референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.
референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
№ 6-рп/2008 від 16.04.2008}
референдумом вирішуються питання про зміну території України.
Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
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Было бы желание - будет и референдум. Отмазки депутаты умеют искать.
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З законом,чи без закону,але Зєля проведе референдум одночасно з дочасними виборами і потім ці всі заліщучки можуть верещати свинячими голосами будь що...Народ - основний носій влади в Україні!..Його можна спитати чи ні?..При тому при всьому що більшість народу ідіоти,легковірні придурки і хитрі лицеміри...Не мали права нічого питати попередні президенти,вони би такого напитали що потім і питати б не було кого...А от Зєля - має право...Запорукою три чверті голосів...
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За пять лет у Зрады чего не хватишься - ничего нет! Страна воюет, а эти думают о своих креслах. Это как?
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Широко шагает "новая команда". Штаны уже трещат по всем швам. Сначала МВФ послал Зелю с Коломойским со словами "денег нет и не будет". А теперь и АП Белого Дома подключилась:
Адміністрація президента США відмовила Володимиру Зеленському у зустрічі з Дональдом Трампом, доки той не доведе, що є самостійним гравцем а не ставлеником олігархів.

ЗЕЛЕНСЬКОМУ ПОСТАВИЛИ ЖОРСТКУ УМОВУ ДЛЯ ЗУСТРІЧІ З ТРАМПОМ

Прикольно. Овоща стали посылать на втором году правления, а Аватара уже на второй день)))
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Зедебилы, вы что в страусов решили поиграть? Закону про референдум немає. Провести його не можна, - Заліщук - Цензор.НЕТ 390
Это к обоим относится. Как к "метанычу", так и к "юрасику волошину". Вы хоть залайкайте друг друга до оргазма, но действительность от этого не изменится.
Не нравится "Прямий"? Тогда читай другие источники, дятел)))
ЗЕЛЕНСЬКОМУ ПОСТАВИЛИ ЖОРСТКУ УМОВУ ДЛЯ ЗУСТРІЧІ З ТРАМПОМ

Трамп ставить умову Зеленському: Доведи, що не маріонетка олігархів (відео)

Адміністрація президента США відмовила Зеленському в зустрічі з Трампом - Ганна Гопко розповіла, чому (Відео)
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Буде доцільно при дострокових виборах паралельно провести елементарне опитування суспільства по темі відношення до шляхів узгоджень щодо подальшої поведінки вирішення конфлікту з Росією.Грамогі питання для чітких відповідей.
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Хотят снять с себя ответственность и переложить на народ, Все от имени народа,...
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А кто призывает отдать территории??Уроды порошенковские,5 лет сидели,бл.ди,зарплаты получали ,никуя не делали,забыли ,что они даже существуют.А теперь повылазило все жто гоано вещать и учить
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Сегодня в Украине (на свободе) не должно быть старых нардэпов и нардэпих.
Хватит, науправлялись!
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Всім привіт, парашенко без референдума в 2013 здав крим і донбас, а може по бартеру обміняв крісло презедента на крим та донбас, а рошен як був в росії так і є, порошенку насрать на референдуми чи то на думку народа все зробив по своєму, звісно нам непотрібно ніякі референдуми і так зрозуміло що михочемо миру та спокію, але не хочимо ділити свій будинок із сусідом це факт.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗакону про референдум немає. Провести його не можна, - Заліщук
 
 
 
 
 
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