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Все про:Зеленський (1402) РНБО (486) Данилюк Олександр (265) Рябошапка Руслан (33)

 Указ про призначення Данилюка секретарем РНБО вже підписано, - заступник глави АП Рябошапка

Президент України Володимир Зеленський вирішив призначити екс-міністра фінансів Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Це питання вже вирішене. Указ вже підписано", - заявив він.

За словами Рябошапки, указ про призначення буде опубліковано найближчим часом.

Раніше про те, що кандидатуру Данилюка розглядають на посаду секретаря РНБО заявляв глава Адміністрації президента Андрій Богдан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128300
 
   
 Топ коментарі
 
О боже! после Турчинова, Данилюк звучит как кощунство! как плевок в лицо!
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Теперь финансисты будут отвечать за безопасность и оборону.......Не ну вы только вдумайтесь в смысл кадрового назначения.... ой, ох уж эти клоуны.
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"На заседании СНБО 28 февраля 2014 года по ситуации в Крыму за введение военного положения в Украине проголосовал только Александр Турчинов, в тот момент и.о. главы Верховной Рады и и.о. главы государства. Как сообщает "ДС", согласно стенограмме заседания, отрывки из которой выложил на своей странице в Facebook нардеп Борислав Береза все остальные участники СНБО проголосовали против." - иди вари борщ, дура! В политик ты полный ноль!
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Тётя, ты знаешь, что такое бой? А ноги оторванные видела?
Патриотические хомячки патриотично верещат, но обсираются от первого обстрела...
Не тебе ведь посылать на смерть кого-то, потому можно поверещать?
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Это тот, что хотел:
- зарплаты учителям по $4000
- отменить стипендии и бесплатное обучение в ВУЗах
- отменить упрощенку?

Уровень...
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зтот соплежуй заменит кровавого Пастора??? пипец !!! Вангую через после подписания указа в раися кончатся памперсs от страха
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он Крым сдал...а зеля обещал вернуть,любой ценой Указ про призначення Данилюка секретарем РНБО вже підписано, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 5262
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советую тебе в ютюбе набрать материалы про турчинова,про действия сбу,милиции,воеенослужащих,командующих флотом,про блокирование кораблей и тд материалов там предостаточно
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чужую беду,руками разведу-замечательная поговорка
советую почитать
Отвечая на вопрос о том, готова ли была Россия привести в состояние боевой готовности свои ядерные силы, Путин сказал: "Мы готовы были это сделать".
После событий на Майдане зимой 2014 года Вооруженные силы РФ были готовы к любому развитию событий, Москва готова была привести в боевую готовность свои ядерные силы.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в фильме об аннексии Крыма "Крым. Путь на Родину", передает Украинская правда .
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зеленые мыши второй день подрят жрут зеленый кактус,колются,плачут,но все равно жрут!жрите жрите ,пока еще до ваших кошельков не дошли! Указ про призначення Данилюка секретарем РНБО вже підписано, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 9153
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И никакого кумовства! Только проффесионалы)))))
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Мне это меньше и меньше нравится. Одно это раставить своих единомышлиников и саратников по ключевым местам, другое -- даже не сделать это дискуссией. "Разговор Окончен!" -- это то что родители говорят капризным детям когда не хотят дискуссии против решения не покупать мороженное. Так просто с законодательным органом, правительство и народом Украины не поступают.
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назовите хоть одну реформу где была польза от этого "нужного" законодательного органа?
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из примеров реформа медицины -в Херсонской обласной больнице ,чтоб человеку сделать операцию по удалению опендицита ,нужно официально в кассу заплатить 800 гривен , а врачу 7000!!!! а если денег нет то -сразу прощайся с жизнью и своим ходом домой!!! и это в открытую, никто не стесняется брать и говорить о левых деньгах....... Это полезные реформы от Украинцев для Украинцев???? следовательно из выше изложенного-полиция новая тоже профессиональная ,если люди говорят о вымогательствах в открытую , а никто ничем не занимается,кум кума прикрывают ))))) так вывод - гнать их нада паганой метлой и не спрашивать имени !!!! Зеленский пока молодец!
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Ти прошма монголоїдна, що ти несеш??? тИ звідки виповзло номерная, сиди там в ольгіно і не воняй!!!
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Яка тИ украінка, тИ троляка монголоїдна!!! Зникни!!!
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вы заметили ,что на цензоре каждый 2-й , тянет одеяло за прошлую власть? их сдесь повидимому целое шобло работает....они все высказывания о порохе в спам кидают....так что держитесь Вера!!! выборы показали истинные настроения народа и они явно отличаются от той тупой массы порохоботов на этом сайте!))) Слава Украине!
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Мокша, тебе забанили як "лєна-лєна", тепер ти "вєра-вєра"? Мрієш щоби ху*ло поцілувало тебе в пупок?
Я вже сьогодні був свідком істерики зелеботки, якій терміново знадобилися гроші та вихід на потрібних людей. Але в її оточенні усі хто мав гроші та/або зв'язки, виявилися порохоботами.
От тітка наслухалася! І далі таке очікує на усіх 73-білів.
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Ну і як вам прихильники зеленого горошка?????? Клоуна вже маєте, тепер цей клоун Цирк збирає!!! Боже, захисти Україну!!!
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Зато новые грабители с Майданом никак не связаны.это пэрэмога однозначно
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О! той в грошах розбирається. Це щоб заподорожче Україну продати...
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И шо характерно, все новейшие молодые лица, только с кембриджа прибышимс... и с ними дядька черномор. Какой-то сюр бл.
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От Википедии: "...написал письмо к странам «Большой семёрки», в котором подчеркнул своё право самостоятельно формировать команду министерства, без согласования с премьер-министром или президентом. Гройсман расценил этот шаг как нарушение субординации и обвинил Данилюка в «антигосударственных действиях"
То что этот человек сделал -- это то же самое когда супруг сорится с супругой, и после соры выходит из дома и кричит на весь двор какая у него плохая жена.
Он несабординированный, бунтарь, и ему плевать как Украины выглядет на международной арене. И такой человек нужен Зеленскому? Он при первой соре его предаст!
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Давно было известно, что он офшорник, (работая с 2010 года на государственных должностях в Украине, параллельно был директором двух лондонских компаний, основанных оффшором с Каймановых островов - Rurik Real Estate Investment, а также CEE Investment & Advisory LLP), укрывал свои доходы и не платил с них налоги и был человеком левочкина. "Кристальный патриот".
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зєльонєнький? Лахто, злийся, твої висери нікому не цікаві.
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Віхдилитися від методички лахтиці не здатні. "Сорок один - мордвин, сорок два - мордва"
Nach Osten - це туди ------------------->
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"Переведення стрілок" на кшталт дитсадкового "сам дурак" теж свідчить про твій низький ранг у Лахті. Чувак, ти не туди лізеш. Подумай і промовчи.
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Пордумал, поэтому с тобой, неадекватом и стецькоботом, больше общаться не намерен.
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І надалі уникай мене і тих, хто у мене в друзях. P.S. Хоч одну людську мову вивчи, зайвохромосомне.
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и шо оно там считать будет в СНБО???....ЦИК цифры не попутала 73...может 37?
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Умно-преумно, чесно-пречесно назначать на государственную должность человека, против которого ведется уголовное расследование! Правда если учесть что у нас президентом выбрали дважды не судимого... так оно вроде как и ничего!.. Указ про призначення Данилюка секретарем РНБО вже підписано, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 8645
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Нихрена не понял... Он же вроде был отвественным за сотрудничество с МВФ?
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он и будет теперь МВФ на пушку в реале брать)))
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ну усі підстилки коломойського зараз очолять ключові пости в країні. І комусь не подобалась кадрова політика Пороха?? Люди, ви сліпі?? Господи, ці покидьки знищують країну !!
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Клоун при власти во время войны. Это может закончиться не смешно.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 4 ч.4 часа назад

Дурачок Данилюк, который был прикрытием банды на время избирательной кампании, уже не нужен. Вместо премьерства, о котором он мечтал, когда ушёл в отставку и поливал дерьмом Порошенко, ему дают даже не минфин, а СНБО! На хлебные места есть другие люди.
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Мда, это разочарование... Надежда была на то, что Лысый будет.
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Він все вирішит, беспеку купим, капітуляцію порешаем! Зелепукі ви задоволені? Лізати чобот каца, це крок від "зубожиння"?
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Молодец ЗЕЛЕНСКИЙ, так держать ! ОЛЬГИНСКИЕ ПОРОХОБОТЫ исходят на УДОБРЕНИЕ и это хорошо !
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Так держать не надо. Соровские и другие "молодые" грантоеды ничего хорошего стране не принесут. Супрунрефрма в пример. Посмотрите лучше на штаты. Там главное твое образование, опыт и послужное досье. Поэтому там призывают во власть лучших, не взирая на возраст - ранее уволенных, лучших из бизнеса и даже пенсионеров с богатым опытом и знаниями. Там имеет значение не возраст, а кто ты есть, как личность и профессионал.
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"Ольгинские порохоботи" - ци Сурков придумав?
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Boris Gordishevsky

Молодец ЗЕЛЕНСКИЙ, так держать ! ОЛЬГИНСКИЕ ПОРОХОБОТЫ исходят на УДОБРЕНИЕ и это хорошо !
22.05.2019 17:46
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Указ про призначення Данилюка секретарем РНБО вже підписано, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 7393Днепр Бандеровский‏ @inushka_ 1 ч.1 час назад
Официальная причина увольнения Данилюка с поста министра - срыв гособоронзаказа и финансирования армии за 17 бюджетный год.
Сегодня его назначили секретарем РНБО.
Чего в этом больше - наплевательства, издевательства или саботажа?

Karl Volokh
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Указ о назначении Данилюка секретарем СНБО уже подписан, - замглавы АП Рябошапка

неужели оборонке капут???)
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Наконец-то главного гибрида выгнали из рнбо.
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Новиє ліца, нікагда ні бившиє в політікє, такіє новиє...
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Турчинов зря отдал власть в 2014-ом.был бы вечный президент.а теперь то барыга то клоун.капец...
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Хорошо уже потому .что сменили иудо -кацапа Турчинова . на украинца Данилюка .
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А що цей турчинов зробив разом з соєвим мародером? Стіна на кордоні є, танки оплот, є, морський флот , є, літаки, є, патронний завод, є ? Нічого немає. 6 підірваних складів з ************, вартістю 6 млрд. дол. - є, на нари цих скотиняк, довічно з конфіскацією.
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мій знайомий зайшов сьогодні в райвійськкомат. Всі(!) були в цивільному. в основному в джинсах. На глибоке здивування:"Чому не в формі?" - почув тихе "встидно". І це на третій день після кенгурації. А що буде через місяць?
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Чем это все закончится? Курсом доллара в Украине по 75 грн или по 75 рублей? Тупизм Зели полюбому отразится на кошельках. Прощай МВФ здраствуй дефолт. Зеля принесет в Украину все то от чего ее спасли Яценюк , Яресько и Порошенко. Дефолт, нищету и развал.
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Гей, порохососи, холуї шоколадні.

А ви помітили, що не минуло і доби від інаугурації Зеленського, як вас поменшало майже втричі? І вас вже зовсім не гордих 25%, а лише 8 з лишком (зато не потрібно буде витрачатись на спецзначки, егеж?)?

А усе строчите свої коменти, безумні та ідіотські ніби ніц, як та курка, що їй вже відрубали голову, а вона ще деякий час бігає по подвір"ю.

Ну ви від курей і раніше розумом не відрізнялись, але зараз це просто дуже наглядно видно.

Ви таки не зрозуміли, що ваш і вашого вже обісраного пана Шоколада час витік, як пісок з верхньої колби пісчаного годинника і продовжуєте свою безнадійну справу.

Я колись вас обізвав артіллю "Марна Справа" і не помилився. Ви ж не спроможні зрозуміти, що той, хто бореться з реальністю обов"язково отримає від неї в бубон рано чи пізно.

Ви у свій тугий бубон отримали. На мою думку із запізненням, але усе ж таки ще не вечір і на тому вечорі вас вже немає, хай це до вас ще й не дійшло.

Додам пару слів про Данилюка.
Його двічи звільнювали два президента за неслух"яність. Першим був Янукович, а другим ваш пан Рошенський, котрого зарозуміла пиха не в добрий для нього час штовханула на думку покласти зверху на хакнуті мільярди ще й президентську булаву.

Булави він вже рекордно позбувся, а хакнутих мільярдів вже чекає український не дуже багатий бюджет.
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смотрю, прорвало поберегите энергию. Вам еще козу на козла менять.
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а чего все так удивлены -- это теперь наш уровень -- привыкайте, господа
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Вначале писали, что Данилюка сватали на министра ин. дел, затем министров финансов, теперь секретарь СНБО. Этот Данилюк или вундеркинд способный рулить любой отраслью или дайте портфель. Любой лишь бы у руля. Похоже у команды ЗЕ большой кризис кадров.
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Данилюк хомчак це " новиє ліца" яка ганьба
Від лиця усіх виборців скажу: Зєля ти Чмо, від Парашенка ти нічим не відрізняєшся окрім зросту.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУказ про призначення Данилюка секретарем РНБО вже підписано, - заступник глави АП Рябошапка
 
 
 
 
 
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