 Указ про призначення Данилюка секретарем РНБО вже підписано, - заступник глави АП Рябошапка

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Це питання вже вирішене. Указ вже підписано", - заявив він.
За словами Рябошапки, указ про призначення буде опубліковано найближчим часом.
Раніше про те, що кандидатуру Данилюка розглядають на посаду секретаря РНБО заявляв глава Адміністрації президента Андрій Богдан.
Патриотические хомячки патриотично верещат, но обсираются от первого обстрела...
Не тебе ведь посылать на смерть кого-то, потому можно поверещать?
- зарплаты учителям по $4000
- отменить стипендии и бесплатное обучение в ВУЗах
- отменить упрощенку?
Уровень...
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Отвечая на вопрос о том, готова ли была Россия привести в состояние боевой готовности свои ядерные силы, Путин сказал: "Мы готовы были это сделать".
После событий на Майдане зимой 2014 года Вооруженные силы РФ были готовы к любому развитию событий, Москва готова была привести в боевую готовность свои ядерные силы.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в фильме об аннексии Крыма "Крым. Путь на Родину", передает Украинская правда .
Я вже сьогодні був свідком істерики зелеботки, якій терміново знадобилися гроші та вихід на потрібних людей. Але в її оточенні усі хто мав гроші та/або зв'язки, виявилися порохоботами.
От тітка наслухалася! І далі таке очікує на усіх 73-білів.
То что этот человек сделал -- это то же самое когда супруг сорится с супругой, и после соры выходит из дома и кричит на весь двор какая у него плохая жена.
Он несабординированный, бунтарь, и ему плевать как Украины выглядет на международной арене. И такой человек нужен Зеленскому? Он при первой соре его предаст!
Nach Osten - це туди ------------------->
Дурачок Данилюк, который был прикрытием банды на время избирательной кампании, уже не нужен. Вместо премьерства, о котором он мечтал, когда ушёл в отставку и поливал дерьмом Порошенко, ему дают даже не минфин, а СНБО! На хлебные места есть другие люди.
Молодец ЗЕЛЕНСКИЙ, так держать ! ОЛЬГИНСКИЕ ПОРОХОБОТЫ исходят на УДОБРЕНИЕ и это хорошо !
22.05.2019 17:46
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Официальная причина увольнения Данилюка с поста министра - срыв гособоронзаказа и финансирования армии за 17 бюджетный год.
Сегодня его назначили секретарем РНБО.
Чего в этом больше - наплевательства, издевательства или саботажа?
Karl Volokh
неужели оборонке капут???)
А ви помітили, що не минуло і доби від інаугурації Зеленського, як вас поменшало майже втричі? І вас вже зовсім не гордих 25%, а лише 8 з лишком (зато не потрібно буде витрачатись на спецзначки, егеж?)?
А усе строчите свої коменти, безумні та ідіотські ніби ніц, як та курка, що їй вже відрубали голову, а вона ще деякий час бігає по подвір"ю.
Ну ви від курей і раніше розумом не відрізнялись, але зараз це просто дуже наглядно видно.
Ви таки не зрозуміли, що ваш і вашого вже обісраного пана Шоколада час витік, як пісок з верхньої колби пісчаного годинника і продовжуєте свою безнадійну справу.
Я колись вас обізвав артіллю "Марна Справа" і не помилився. Ви ж не спроможні зрозуміти, що той, хто бореться з реальністю обов"язково отримає від неї в бубон рано чи пізно.
Ви у свій тугий бубон отримали. На мою думку із запізненням, але усе ж таки ще не вечір і на тому вечорі вас вже немає, хай це до вас ще й не дійшло.
Додам пару слів про Данилюка.
Його двічи звільнювали два президента за неслух"яність. Першим був Янукович, а другим ваш пан Рошенський, котрого зарозуміла пиха не в добрий для нього час штовханула на думку покласти зверху на хакнуті мільярди ще й президентську булаву.
Булави він вже рекордно позбувся, а хакнутих мільярдів вже чекає український не дуже багатий бюджет.
Від лиця усіх виборців скажу: Зєля ти Чмо, від Парашенка ти нічим не відрізняєшся окрім зросту.