 Указ про призначення Данилюка секретарем РНБО вже підписано, - заступник глави АП Рябошапка

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Це питання вже вирішене. Указ вже підписано", - заявив він.

За словами Рябошапки, указ про призначення буде опубліковано найближчим часом.

Раніше про те, що кандидатуру Данилюка розглядають на посаду секретаря РНБО заявляв глава Адміністрації президента Андрій Богдан.