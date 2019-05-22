 Треба подбати, щоб величезні зміни, які відбулися в Україні за 5 років, не стали жертвою якоїсь складної ситуації, - Мінгареллі

Про це заявив глава представництва ЄС у ході форуму реанімаційного пакету реформ, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я не історик, але відштовхуючись від того, що я бачу, в інших країнах на нашому континенті і на інших, можу сказати, що реформи ніколи не є вже такими незворотними. Тому, я вас закликаю боротися за те, щоб реформи залишалися постійними, а не незворотними", - сказав Мінгареллі.
Він пояснив, що українські реформатори і їхні помічники з-за кордону "повинні створити належні умови для нового політичного лідерства, щоб воно могло будувати на основі того, що вже було зроблено за останні 5 років".
"Ми має забезпечити, щоб ці величезні зміни, що відбулися у вашій країні за 5 років, не стали жертвою якоїсь складної ситуації. Це наша спільна мета. Ми піклуємося про те, щоб нові лідери будували на тій основі, що була створена за ці 5 років", - заявив глава представництва ЄС.
"Вибори показали, що сенс процесу реформ велика частина людей у цій країні не зрозуміла. Тому, я вважаю, що ви, громадянське суспільство, і в меншій мірі ми, люди з-за кордону, які підтримують Україну, повинні спробувати краще пояснити, що намагається зробити ваше політичне керівництво, щоб реформувати країну", - додав він.
Мінгареллі висловив надію, що зміни, які відбулися за останні 5 років, "триватимуть в цьому ж напрямку на користь звичайних громадян, а не для того, щоб справити враження для МВФ, або ще для когось".
Він також розповів, що сьогодні Євросоюз може запропонувати Україні приєднати економіку до єдиного ринку ЄС.
"Якщо сьогодні, не знаю як буде завтра, Євросоюз може запропонувати Україні щось одне, це, найперше, приєднати вашу економіку до єдиного ринку за рахунок Угоди про спільну торгівлю. І якщо ви допоможете нам, то ви, громадянське суспільство, можете ще краще мобілізувати суспільство в цьому напрямку", - підкреслив Мінгареллі.
это шоб обедневший народ Украины не стал жить лучше ???
да шуруй ты кобыле под хвост вместе с рэхворматором !!!
Он не нарик часом?
ИМЕННО ЭТО на данный момент самое ценное, что сказал Мингарелли, и что на данный момент может сделать для Украины Евросоюз.
Если народ на референдуме решит за ЕС, НАТО, переговоры с *********** в присутствии представителей западных демократий, то это смертельный информационный удар по *****. Ведь до сих пор ***** разгоняет пропаганду, что это не он, а весь народ Украины в лице попочленцев воюют с киевским натовским режимом. А референдум покажет, кто за что.
Чисто теоретически может случиться, что Украина против друзей и партнеров НАТО, столько помогающему стране в войне против "братьев", уже убивших десятки тысяч граждан Украины, тысячи грузинов, молдован, сотни тысяч чеченцев, сотни тысяч сирийцев...
Но кто в это поверит? Кто поверит, что украинцы с оккупантом?
Никто.
Но если это вдруг так, то зачем демократия и независимость такому народу?
Не видят одни лишь украинцы.
это, вы о попытках узурпации власти и наплевательства на Конституцию называете "сложной ситуацией"???