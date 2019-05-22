EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1817  50
Все про:реформи (1559) Євросоюз (2477) Мінгареллі (179)

 Треба подбати, щоб величезні зміни, які відбулися в Україні за 5 років, не стали жертвою якоїсь складної ситуації, - Мінгареллі

Глава представництва Євросоюзу в Україні Х’юг Мінгареллі заявив, що громадянське суспільство і зарубіжні партнери мають забезпечити сталість реформ.

Про це заявив глава представництва ЄС у ході форуму реанімаційного пакету реформ, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я не історик, але відштовхуючись від того, що я бачу, в інших країнах на нашому континенті і на інших, можу сказати, що реформи ніколи не є вже такими незворотними. Тому, я вас закликаю боротися за те, щоб реформи залишалися постійними, а не незворотними", - сказав Мінгареллі.

Він пояснив, що українські реформатори і їхні помічники з-за кордону "повинні створити належні умови для нового політичного лідерства, щоб воно могло будувати на основі того, що вже було зроблено за останні 5 років".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У представництві ЄС вважають, що Зеленський зуміє втілити рішення про розпуск Ради

"Ми має забезпечити, щоб ці величезні зміни, що відбулися у вашій країні за 5 років, не стали жертвою якоїсь складної ситуації. Це наша спільна мета. Ми піклуємося про те, щоб нові лідери будували на тій основі, що була створена за ці 5 років", - заявив глава представництва ЄС.

"Вибори показали, що сенс процесу реформ велика частина людей у цій країні не зрозуміла. Тому, я вважаю, що ви, громадянське суспільство, і в меншій мірі ми, люди з-за кордону, які підтримують Україну, повинні спробувати краще пояснити, що намагається зробити ваше політичне керівництво, щоб реформувати країну", - додав він.

Мінгареллі висловив надію, що зміни, які відбулися за останні 5 років, "триватимуть в цьому ж напрямку на користь звичайних громадян, а не для того, щоб справити  враження для МВФ, або ще для когось".

Також читайте: Україні необхідно зламати застарілу радянську спадщину та реформувати правоохоронні органи, - Мінгареллі

Він також розповів, що сьогодні Євросоюз може запропонувати Україні приєднати економіку до єдиного ринку ЄС.

"Якщо сьогодні, не знаю як буде завтра, Євросоюз може запропонувати Україні щось одне, це, найперше, приєднати вашу економіку до єдиного ринку за рахунок Угоди про спільну торгівлю. І якщо ви допоможете нам, то ви, громадянське суспільство, можете ще краще мобілізувати суспільство в цьому напрямку", - підкреслив Мінгареллі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128298
 
   
 Топ коментарі
 
там есть "подушка", что Порох наворовал для ЗВР и плюс "излишки" воющей армии Надо позаботиться, чтобы огромные изменения, произошедшие в Украине за 5 лет, не стали жертвой какой-то сложной ситуации, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 1089
 показати весь коментар
 
Платная медицина, розпродажа стратегических предприятий, соц. защита населения, внешнее управление страной, минские предательства(грубое нарушение питарасами ВР Конституции) это перечень нарушений за которые парубий и банда порошенко должна быть уничтожина, а оно еще рот открывает?!?*!?*?!!??!?!?!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
как понимать???
это шоб обедневший народ Украины не стал жить лучше ???
да шуруй ты кобыле под хвост вместе с рэхворматором !!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кому что,а голый про баню.
Он не нарик часом?
 показати весь коментар
 
Зелепутинцы уже позаботились... Спокуха...
 показати весь коментар
 
 
там есть "подушка", что Порох наворовал для ЗВР и плюс "излишки" воющей армии Надо позаботиться, чтобы огромные изменения, произошедшие в Украине за 5 лет, не стали жертвой какой-то сложной ситуации, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 1089
 показати весь коментар
 
 
сегодня Евросоюз может предложить Украине присоединить экономику к единому рынку ЕС. Источник: https://censor.net.ua/n3128298

ИМЕННО ЭТО на данный момент самое ценное, что сказал Мингарелли, и что на данный момент может сделать для Украины Евросоюз.
 показати весь коментар
 
 
Нужно сохранить армію, мову, віру, антикоррупционные органы, а все остальное вернуть, как было до евровласти.
 показати весь коментар
 
это теперь 73% пускай трогает.....бачiли очi що брали....
 показати весь коментар
 
 
Когда у соседа дом горит, проще всего стоя рядом рассуждать что делать этому соседк и как были правы строители ставя пенопластовый легковоспаменяющийся утеплитель узнутри дома. И как сосед неправ что пользуется електричеством и газом, изза которых может загорется дом. Вы там у себя решите на чьей вы стороне рф или украины а потом чтото советуйте.
 показати весь коментар
 
 
сначала украинцы должны решить, на чьей они стороне. Тут нам один умник уже предлагает референдумы по языку, ЕС, НАТО, дружбе с рф и братанию с дамбасом
 показати весь коментар
 
 
А процитируй или дай пруф что он планирует именно тобой перчи ленные все референдумы. Трындеть не мешки ворочать.
 показати весь коментар
 
 
разлепи зеньки, перелистни ЦН на вчера ближе к вечеру, там все увидишь. После этого оттренди мне о впечатлениях
 показати весь коментар
 
Всё правильно он предложил.
Если народ на референдуме решит за ЕС, НАТО, переговоры с *********** в присутствии представителей западных демократий, то это смертельный информационный удар по *****. Ведь до сих пор ***** разгоняет пропаганду, что это не он, а весь народ Украины в лице попочленцев воюют с киевским натовским режимом. А референдум покажет, кто за что.
Чисто теоретически может случиться, что Украина против друзей и партнеров НАТО, столько помогающему стране в войне против "братьев", уже убивших десятки тысяч граждан Украины, тысячи грузинов, молдован, сотни тысяч чеченцев, сотни тысяч сирийцев...
Но кто в это поверит? Кто поверит, что украинцы с оккупантом?
Никто.
Но если это вдруг так, то зачем демократия и независимость такому народу?
 показати весь коментар
 
 
не буду высокопарить, опущу тебя на землю тем, как грязно у нас проводятся избирательные кампании. Референдум будет не исключением. Переубеждать меня не надо, не настолько наивен
 показати весь коментар
 
Для того и существуют наблюдатели из демократических стран. И на такой референдум их нужно пригласить десятками тысяч.
 показати весь коментар
 
 
Приколист? Какие огромные изминения он увидел? Разве только инфляция в 10 раз Надо позаботиться, чтобы огромные изменения, произошедшие в Украине за 5 лет, не стали жертвой какой-то сложной ситуации, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 1018
 показати весь коментар
 
 
Какого-то Зебила? Уже. Точнее зебилов.
 показати весь коментар
 
 
Скоро военные за такие вбросмы могут начать стрелять в такую мразь как ты
 показати весь коментар
 
 
напиши свой фейсбук дура) Хоть посмотрим где такой зоопарк у нас
 показати весь коментар
 
Лунева и прапорщика водителя сыбыу грыцака возьмешь себе в защиту куйло
 показати весь коментар
 
 
Зеленский считает, что никаких достижений нет, а вот заключив мир с Россией на любых условиях, достижения так и повалят, так и повалят...
 показати весь коментар
 
 
Платная медицина, розпродажа стратегических предприятий, соц. защита населения, внешнее управление страной, минские предательства(грубое нарушение питарасами ВР Конституции) это перечень нарушений за которые парубий и банда порошенко должна быть уничтожина, а оно еще рот открывает?!?*!?*?!!??!?!?!
 показати весь коментар
 
 
Похоже валериана тебе не поможет. Тут либо галоперидол, либо мокрые простыни. Я бы порекомендовал и то и другое.
 показати весь коментар
 
я бы тебе с рошеном рекомендовала расстрел
 показати весь коментар
 
 
Ясно. Ты, наверное, отравилась конфетками. Отсюда такая злоба на весь мир. Но это пройдет. Ешь фрукты, тем более начинается сезон. И куда полезнее.
 показати весь коментар
 
 
Злоба на таких как ты продавших Отечество куйлу и европадали
 показати весь коментар
 
 
нет,конфеты не при чём,она обсосала или недососала болт ,а для фруктов ещё не сезон)
 показати весь коментар
 
Європейським панам байдуже, у яких злиднях живуть українці, або радше, виживають. У чому вони бачать успіх останніх 5 років? Щоби Україна залишалась джерелом дешевої рабсили для ЄС. Щоби українські ліси вирубували й надалі, а важливу для європейських виробництв деревину шахраї гнали до Європи. Те ж саме стосується інших ресурсів. Іноді, буває, про це кажуть прямим текстом, а Мінгареллі просто висловився дипломатично.
 показати весь коментар
 
 
ну не хочеш в Європу-їдь до расії, малоросе
 показати весь коментар
 
А чего он собственно должен думать об успехах Украины, если сами украинцы клали на свою страну? Кто рубает леса, кто сносит земли с янтарем и т.д.? Марсиане? Нет, украинцы. Он обязан думать вместо тебя? Нет. Вот и весь ответ. Они живут нормально, а украинцы, как всегда, с дулей в кармане взывают к небу, чтобы оно им помогло. Но небо помогает умным, а не дуракам. Дураков небо наказывает.
 показати весь коментар
 
 
В Европе видят огромные изменения и уже боятся, что зебил всё отменит.
Не видят одни лишь украинцы.
 показати весь коментар
 
 
Надо позаботиться, чтобы огромные изменения, произошедшие в Украине за 5 лет, не стали жертвой какой-то сложной ситуации, - Мингарелли

это, вы о попытках узурпации власти и наплевательства на Конституцию называете "сложной ситуацией"???
 показати весь коментар
 
Это про какие достижения он говорит???- так он тоже в доле???!!!!
 показати весь коментар
 
Как он культурно назвал эту зеленую козюлю - "сложная ситуация"!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТреба подбати, щоб величезні зміни, які відбулися в Україні за 5 років, не стали жертвою якоїсь складної ситуації, - Мінгареллі
 
 
 
 
 
 вгору