 Закон про люстрацію не поширюється на посаду глави АП, триває атака проти Богдана, - Рябошапка

Про це заявив журналістам заступник голови АП Руслан Рябошапка, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Він заявив, що закон про люстрацію не поширюється на посаду глави Адміністрації президента.

"Адміністрація президента сама по собі не має повноважень, цей орган забезпечує виконання повноважень президента. Тому закон про люстрацію не поширюється на співробітників Адміністрації президента, зокрема на позицію глави АП", - сказав Рябошапка.

На запитання, чому Зеленський вирішив ризикнути своєю репутацією і зробити таке призначення, Рябошапка сказав: "Репутаційно можна нашкодити будь-якій людині. Богдан - найсильніший юрист у команді Зеленського, і сильна особистість, яка може сприяти проведенню реформ, про які говорив Володимир Олександрович. Тому відбувається така атака проти Богдана - щоб вибити його з обойми. У нас є підтвердження, що до цього залучили наших західних партнерів, а сигнал виходить з команди колишнього президента".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Зеленського про призначення Богдана главою АП буде оскаржено у зв'язку з порушенням закону про люстрацію, - Єгор Соболєв

Раніше Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації Президента. Пізніше з'ясувалося, що Богдан підпадає під дію закону про очищення влади (люстрацію). Сам Богдан заявив, що посада глави АП не належить до держслужби і не підпадає під люстрацію. Водночас активісти і політики збираються оскаржити указ Зеленського про призначення Богдана главою АП.