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Все про:люстрація (137) Рябошапка Руслан (33) Богдан Андрій (50)

 Закон про люстрацію не поширюється на посаду глави АП, триває атака проти Богдана, - Рябошапка

Глава АП Андрій Богдан є найсильнішим юристом у команді Володимира Зеленського, тому на нього почалася інформаційна атака.

Про це заявив журналістам заступник голови АП Руслан Рябошапка, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Він заявив, що закон про люстрацію не поширюється на посаду глави Адміністрації президента.

"Адміністрація президента сама по собі не має повноважень, цей орган забезпечує виконання повноважень президента. Тому закон про люстрацію не поширюється на співробітників Адміністрації президента, зокрема на позицію глави АП", - сказав Рябошапка.

На запитання, чому Зеленський вирішив ризикнути своєю репутацією і зробити таке призначення, Рябошапка сказав: "Репутаційно можна нашкодити будь-якій людині. Богдан - найсильніший юрист у команді Зеленського, і сильна особистість, яка може сприяти проведенню реформ, про які говорив Володимир Олександрович. Тому відбувається така атака проти Богдана - щоб вибити його з обойми. У нас є підтвердження, що до цього залучили наших західних партнерів, а сигнал виходить з команди колишнього президента".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Зеленського про призначення Богдана главою АП буде оскаржено у зв'язку з порушенням закону про люстрацію, - Єгор Соболєв

Раніше Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації Президента. Пізніше з'ясувалося, що Богдан підпадає під дію закону про очищення влади (люстрацію). Сам Богдан заявив, що посада глави АП не належить до держслужби і не підпадає під люстрацію. Водночас активісти і політики збираються оскаржити указ Зеленського про призначення Богдана главою АП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128296
 
   
 Топ коментарі
 
Богдан самый большой жулик в команде Зеленского - это да.
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Богдан обыкновенный решала.. он до сих пор не сидит, потому что СБУ и ГБР плохо сработали..
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Опять Шоколад наклал в штаны гениальной Зе-команде с назначением Хана-Богдана. А трындеть про рехверендум тоже его Педро заставил?
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Рябошапка теж юріст?

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про очищення влади
Стаття 2. Посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації)
1. Заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються щодо:
1) Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України, а також міністра, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх перших заступників, заступників;
2) Генерального прокурора, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, керівника податкової міліції, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх перших заступників, заступників;
3) військових посадових осіб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації;
4) членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддів, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;
5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;
6) начальницького складу органів внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;
7) посадових та службових осіб органів прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Національного банку України;
8) членів Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;
9) керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також державних підприємств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг;
10) інших посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
11) осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пунктах 1-10 цієї частини.
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Ну якщо голова адміністраці презедента отримує кошти не з державнаого бюджету а тільки від вора-олігарха бені коломойші, ну тоді він не держ. службовець, а просто шістка бені і звісно не підпадає під люстрацію.
А от якщо він отримує з бюджету, як держ. службовець вищих категорій, то будьласка на вихід, згідно з Законо про люстрацію.
А "фаховість" богдана, як юриста відома - підкуповувти продажніх суддів-вовків Зе-леними аргументами. А те що він брякнув, щодо переговорів з рашкою, взгалі показує, що він не тільки невіглас, а ще й зрадник.
Взагалі перші кроки Зе-маріонетки, показують, що він прийшов не для змін, а тільки для того щоб збільшити статки бені коломойші.
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Закон как дышло. Привыкайте, зебилоиды)
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вся діяльність новообраного президента - це типовий почерк Коломойського! Саме його Приватбанк завжди відрізнявся надзвичайно зневажливим ставленням до банківського законодавства - Приват робив те, на що інші банки не наважувались з міркувань дотримання вимог законодавства. Але Приват завжди купував перевіряючих, суди і завжди діяв навіть не на межі закону - а далеко за цією межею.
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Треба ще глибше сягнути, до рейдерських захоплень підприємств в Дніпропетровську. Там і мокруха, як кажуть, була щоденною нормою.
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напринимали законов, которые можно трактовать по-разному и разворачивать на 180 градусов. вот так и начинается коррупция.
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Саме пагане в цій ситуації, що Зе-беня не розуміє сигналу США. Трамп не однозачно сказав прибери вора-олігарха коломойшу, але Зе-беня продовжує лизати дупу бені, призначивши шістку бені решала-богдана керувати своєю адміністрацією
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ви помилково приписуєте зєлєнскому змогу щось розуміти чи щось вирішувати. не варто забувати, що він звичайний актор, який чітко, без імпровізацій, грає роль за сценарієм, який йому пишуть (автори сценарію - Разумков, Богдан, генеральний продюсер - Коломойський)
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«Перед законом всі рівні, але деякі - рівніші» Ну що панове, приїхали. Що там далі було у Орвелла?

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израильские мародеры во время войны 5 гигабаксов сперли, а тут какая-то люстрация
п.с. люстрация в понимании пре_зе_дента:
Закон про люстрацію не поширюється на посаду глави АП, триває атака проти Богдана, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3038
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Богдан одна з наймерзенніших постатей у цій команді шахраїв і пройдисвітів! Репутація Зеленськог не цікавить тих у чиїх руках вуздечка у яку його запрягли! Він кінь а Богдан і є та сама "вуздечка"!
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Распространяется так как эта должность является гос. службой.
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ЗАКОН УКРАЇНИПро очищення влади....Стаття 2. Посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації)
...5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;
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...11) осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пунктах 1-10 цієї частини.
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Зачем люстрированому гастарбайтеру и папереднику Богдану такая должность в АП? Конечно для защиты интересов Украины, которыми последние лет 10 он и занимается...
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В адиминистрации президента зеленского оказывается не госслужащие а волонтеры батрачить будут????
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Плюйте на эти атаки и как можно скорей сажайте порошенко и команду. Ни западных, ни восточных партнёров у Украины нет, есть интересы, чем больше отберёте у свинарчуков, тем дальше можно послать МВФ.
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"Он работал в правительстве Николая Азарова уполномоченным по антикоррупционной политики. Правительство времен Януковича прославилось тем, что построило практически идеальную коррупционную машину. Ясно, что человек. Отвечающий в правительстве за антикоррупционную политику, не мог этого не видеть. Честный человек должен был выйти к людям и сказать о том, что видит. Однако, Богдан этого не сделал".
Что тут неправильно?
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Это враньё. Потому что закон распространяется на послужной список, а не на последнюю должность. С тем, что Богдан навышивал - он не может работать в этой должности... Конечно, при условии, что его не назначил Коломойский... КАкое дело коломойскому до законов ?
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Закон этот дятел упорно не хочет читать https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18:

Стаття 2. Посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації)
1. Заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються щодо:
...5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;

Всё, точка, закон четко указал должность. А то, госслужба это или нет, не имеет никакого значения.
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У вас значит гениальный люстрационный закон.
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Как ни пытался поверить в Зеленского не могу.Бред что закон о люстрации не распостраняется на аппрат президента,это борьба с логичным.
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Объясните мне тупому,как люстрация может не касатся администрации президента?Это что частная компания?
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В 2015м году был принят закон о государственной службе, в котором администрацию президента исключили из списка государственных служащих.
Нонсенс - да, нонсенс, но тут вопросы к Порошенко.
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Но чем Зеленский думает назначая в АП люстрированных. Если не букву закона то хотя бы его дух надо соблюдать.Вроде президент надежд, а ведет себя как Путин,с двумя сроками в России.Или как Каламойский с гражданством Украины.
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Ну - мне это назначение ввиду спорности фигуры Богдана тоже не нравится ни разу...но если это не является нарушением закона - то придираться тут не к чему...Богдан - явно очень крутой юрист, а именно подкованности в юриспруденции Зеленскому очень не хватает для реализации реформ.
Мб Зеленский лично знает Богдана и нуждается в его знаниях, а мб они просто хитрожопые.
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Не-не. Зеленский же не самоубийца, какой нафиг таежный союз...
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А че выборы выиграл и можно попробовать. Например русскоязычных в Украине больше чем Украиноязычных,но он почему то защищать собрался русскоязычных.
Кстати прокуроры и судьи тоже не госслужащие,но на них закон о люстрации распостраняется,а вот на АП нет,как то логика хромает.
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" Например русскоязычных в Украине больше чем Украиноязычных"

C чего вы это взяли и как считали? Мы вообще в абсолютном большинстве - билингвы.

"но он почему то защищать собрался русскоязычных."

Где он собирался русскоязычных защищать? И от кого защищать?

"Кстати прокуроры и судьи тоже не госслужащие, но на них закон о люстрации распостраняется"

На самом деле ключевое тут не госслужащий, а "орган власти". В законе про люстрацию указано, что особам, которые подпали под действие этого закона запрещено "обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування...."


А Администрация Президента с 2016го...не является органом государственной власти. А прокуратура и суды - являются.
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Вообще стоит задуматься когда президент ищет лазейки что бы обойти закон.Он по определению его обходить не должен,он же гарант конституции.
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Я уже написал выше, что мне не нравятся подобные назначения Зеленского.

По поводу "обходить закон" - то его обошел не Зеленский, а Порошенко, когда протолкнул свой закон о государственной службе, в котором исключил АП из органов государственной власти. А Зеленский - да, воспользовался этим...
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можна номер закону або точну назву який був проголосований в 2015 році. А краще силку на сайт ради.
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Та будь ласка, якщо у вас гугл не працює:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну службу

"

Стаття 3. Сфера дії цього Закону
...

3. Дія цього Закону не поширюється на:
1) Президента України;
2) Главу Адміністрації Президента України та його заступників, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників;"
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схавают и не подавятся, они у них лубимчики, даже срать себе в рот они посволяют
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апять порах винават, надаумел Курта и адваката Трампа нагаваривать на другана коломойши
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Текст закона о люстрации. Безусловно, Богдан под него попадает. Ранее он занимал две должности в правительстве Азарова:

1) заместитель министра Кабинета министров Украины

2) уполномоченный по антикоррупционной политике.

И суммарно занимал больше года.

Должности указаны в законе в списке подлежащих люстрации, а глава администрации президента есть в перечне должностей, который люстрируемые не могут занимать.

P. S.: Долго думал, как это - уполномоченный по антикоррупционной политике при Яныке. Потом осенило - это ж как инспектор по целомудрию в борделе. Который точно знает, что целомудрия не существует, но должен уметь делать вид, будто оно есть, разбираться, какие девочки недоносят денег бордельмаман, и кого из них можно взять за жабры. Работа тонкая, на такую не всякого возьмут.
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Стаття 1. Основні засади очищення влади
1. Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
Адміністрація президента- не орган державної влади. Чому вона в статті 2 -питання до тих хто писав закон і за нього голосував.
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Згоден з Рябошапкою,але дещо додам про люстрацію.Закон був потрібний,але в нього засунули дебільні поняття,які нанесли значні негаразди завдяки авторам закону,негаразди дебільні як і їх автори на той час.
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"Прохвесионал" читай ч. 5 ст. 2 Закона про очищение власти.
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Я подозреваю, что фабрики российских троллей уже перехали в Украину.
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****.. "САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЮРИСТ" ни хрена не знает законов, приехали!
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шо за бардак, каждый толкует закон как хочет. где обещаный порядок, кто должен сказать как работает закон
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наступила махновщина, у каждого свои понятия. скоро начнут выпускать каждый свои деньги
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"Политика есть искусство возможного"
не нами сказано
Зелечка плохо учился, вот и не знает азов
а Пётр Алексеевич эту истину усвоил - потому и не допускал таких провалов
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А почитать тест закона слабо? Там чёрным по белому написано. Стаття 2. Посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації)
5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;
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Наверное, нужно завязывать читать статьи, где говорят все эти Рябобогданы и Разумкошапковы, потому что каждая новость от них - это серьезная манипуляция и промывка мозгов.
Какие же всё-таки тупые овцы эти 73%, как же я вас всех ненавижу за то, что вы натворили с нами и с Украиной.
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"... Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части, - Рябошапка", - шо воно, як освіту юриста отримували в кріваРожском вузє: " А ти докажи, шо закон правільний...." Тепер зрозуміло, чому воне обіцяло піти у відставку, якщо , хоча б раз порушить закон.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗакон про люстрацію не поширюється на посаду глави АП, триває атака проти Богдана, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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