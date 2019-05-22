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Все про:Крючков (28) Антикорупційна прокуратура (896)

 Після розмови Холодницького з Крючковим САП внесла до ЄРДР чотири провадження, де фігурують імена Порошенка, Кононенка та інших високопосадовців

Після зустрічі глави САП Холодницького та екс-нардепа Дмитра Крючкова антикорупційна прокуратура почала низку кримінальних проваджень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці САП.

У повідомленні зазначається: "За результатами особистого прийому заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Назара Івановича гр. Крючкова Д.В. щодо правомірності дій колишнього Президента України, ряду вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів України та керівництва деяких суб’єктів великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків прийнято рішення та внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за наступними фактами:

- щодо злочинної діяльності службових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна України.

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У заяві зазначається, що службові особи та члени наглядової ради ПАТ "Центренерго", спільно з службовими особами ФДМУ та низкою службових осіб органів державної влади, використовуючи свої службові повноваження та статус, розподілили ключові посади в органах правління та наглядової ради ПАТ "Центренерго" з метою розкрадання коштів товариства, контрольний пакет акцій якого належить державі.
Разом з тим, як стверджує заявник, спільні дії вказаної групи осіб координувалися народним депутатом України Кононенком І.В. та колишнім Президентом України.
Результатом злочинних дій є реалізація схеми заволодіння майном ПАТ "Центренерго" шляхом затвердження результатів конкурсу з приватизації належного державі пакету акцій товариства. При цьому кошти в сумі понад 6 млрд. грн., що мали б бути отримані від такого відчуження, попередньо незаконно виведено з ПАТ "Центренерго" та конвертовано через підконтрольні суб’єкти господарювання упродовж 2016-2018 років. Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 364 КК України.

- щодо злочинної діяльності службових осіб ПАТ "Центренерго" при закупівлі вугілля.
У заяві зазначається, що службові особи ПАТ "Центренерго" за попередньою змовою з постачальниками вугілля ТОВ "Укрвуглетрейдінг", ТОВ "Шахтарськтранс" та іншими закуповували вугілля на загальну суму близько 170 млн. грн. за завищеною вартістю, у тому числі використовуючи фіктивні підприємства.
Дії вказаних службових осіб попередньо кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

- за фактом заволодіння службовими особами ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" та ПАТ "Укргідроенерго" за попередньою змовою з іншими особами майном та коштами вказаних підприємств шляхом:
- незаконної передачі майна ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" на користь ПАТ "Укргідроенерго" на суму 1 089 821 303,03 грн.,
- придбання протягом 2010-2015 років товарів робіт і послуг у ТОВ "Консорціум", НВО "Укргідроенергобуд", ТОВ "ШДСУ", ТОВ "Грін Лайт", ТОВ "Будмонтажсервіс 1, ТОВ "Укренерджі" та ТОВ "Кабельтехпостач" за завищеними цінами;
- проведення оплати на користь приватних суб’єктів господарювання за роботи, які фактично не виконувались.
Загалом розмір шкоди інтересам держави та інших акціонерів зазначених господарських товариств перевищує 2,2 млрд. грн.
Дії вказаних службових осіб попередньо кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

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- щодо зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ "Черкасиобленерго" та ПАТ "Азот".

Відповідно до заяви відділом примусового виконання рішень Департаменту ДВС України здійснюється виконання судового рішення про стягнення з ПАТ "Азот" на користь ПАТ "Черкасиобленерго" заборгованості на загальну суму 1,276 млрд. грн. У ході виконавчого провадження службові особи ПАТ "Черкасиобленерго" та ПАТ "Азот", зловживаючи службовим становищем, уклали мирову угоду щодо розстрочення боргу та його виплату частинами на рахунок зі спеціальним режимом використання згідно з графіком у період з квітня 2019 року по березень 2027 року. При цьому умови угоди сформульовано таким чином, що вона фактично не може бути виконана через зміну моделі ринку електроенергії України з 01.07.2019, припинення використання рахунків зі спеціальним режимом та припинення діяльності обленерго у якості постачальника електроенергії. Крім того, графік погашення заборгованості складено таким чином, що у перші 4 роки вона підлягає погашенню лише на суму 4,7 млн. грн. на місяць, а інфляційні втрати підлягають виплаті у 2027 році".

Дії зазначених посадових осіб попередньо кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128295
 
   
 Топ коментарі
 
Пан Петро не мiг нажертись. Мрiяв ще пять рокiв кендюх свiй набивати. Зась!
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Всю эту гоп-компанию под статью, чтоб ни одна тварь и не помышляла о выборах.
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І всюди стирчать вушка шаКАЛадного 🐷!
😁
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Пан Петро не мiг нажертись. Мрiяв ще пять рокiв кендюх свiй набивати. Зась!
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седеть не 13-ть лет, а пожизненно должен этот барыгапорох...
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та вже зась. нині бєня і ко цю корову доять Після розмови Холодницького з Крючковим САП внесла до ЄРДР чотири провадження, де фігурують імена кількох високопосадовців - Цензор.НЕТ 9903
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Яким чином? Пан Петро вим'я з рук не випускає. Після розмови Холодницького з Крючковим САП внесла до ЄРДР чотири провадження, де фігурують імена кількох високопосадовців - Цензор.НЕТ 22
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та ви мабут незнаєте хто те вим*я тримає. і точно що не ляшко і пєця Після розмови Холодницького з Крючковим САП внесла до ЄРДР чотири провадження, де фігурують імена кількох високопосадовців - Цензор.НЕТ 4608
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Не знаємо. Просимо аргументованих прикладів та доказів щоб "... не одна баба сказала"
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Это про Януковича. Порошенко к тем предприятиям вряд ли имеет отношение. Но вы верьте и плюйтесь ядом. Это оздоравливает.
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Якщо про януковоща, то чому це спливло тільки зараз? Через 5!!! років? "Порошенко к тем предприятиям вряд ли имеет отношение"???????
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...совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим Президентом Украины. Источник:https://censor.net.ua/n3128295

мы ещё много чего узнаем, про воровство и мародёрство Порошенко и его банды.

Розкрадання в оборонці: фірма зі «справи Гладковського» «нагріла» оборонний завод на 5 мільйонів
Завод гроші сплатив, але продукцію так і не отримав.

https://vgolos.com.ua/economic/rozkradannya-v-oborontsi-firma-zi-spravy-gladkovskogo-nagrila-oboronnyj-zavod-na-5-miljoniv_986477.html
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палубий уже позвал инетовских ботов шины жечь на Майдане)))

Соя, кто захочет с палубием шины палыты, помните , вождю не долго на свободе гулять))) После разговора Холодницкого с Крючковым САП внесла в ЕРДР четыре производства, где фигурируют имена ряда высших должностных лиц - Цензор.НЕТ 9260
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та багато чого розкажуть. причому ті хто в бєгах, і в кого стаття на статті. але ж лахі вєрят! повірили в свинарчуків,повірили в збагачення у 83(100) раз.повірять щей не втаке. он плюси з дубинянським ще не таке покажуть Після розмови Холодницького з Крючковим САП внесла до ЄРДР чотири провадження, де фігурують імена кількох високопосадовців - Цензор.НЕТ 3222
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Понятное дело что порохоботская шваль является олигофренами и бездумно жрет любое шоколадное дерьмо.
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скільки гівно не поливай шоколадом воно шоколадом не стане тому заздріть мовчки. в нас спражній і смачний шоколад, у вас зубажіння на хліб мазатися буде
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Всю эту гоп-компанию под статью, чтоб ни одна тварь и не помышляла о выборах.
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І всюди стирчать вушка шаКАЛадного 🐷!
😁
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это вам не мелочь по карманам тырить! (с) главное поймать парочку подельников сывочолого гетьмана и потом предложить сделку со следствием.
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теж мені зрада. на те і крючкова виписували,аби компромат накопати. і можу сказати доказів не буде, та їх і не тре- тре лише скандал! лахі всеодно ящик зирять, і в них ума немає После разговора Холодницкого с Крючковым САП внесла в ЕРДР четыре производства, где фигурируют имена ряда высших должностных лиц - Цензор.НЕТ 4483
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Порошенко объявил войну Зеленскому. Ну что ж НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ !
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его група влияния в Раде была, так что да. А до этого он опустил на 130 млрд Приват банк, а потом вывез 4$млрд при бегстве. За это все расплачивались мы, в том числе и курсом гривны.
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Порохобота олигофрена накормить шоколадным дерьмом не составляет проблемы, мозгов ведь самостоятельно думать нет. За два с половиной года после национализации уже бы давно провели следствие и отправили в суд, а пока что только кормят дерьмом порохоботскую шваль про украли.
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жала пролетела на 30 гривен. доляр в минус...
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Ну ещё четыре херни слепят, которые рассыпятся....
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а старики мёрзли. меня не интересуют никакие действия зе. я хочу только, чтобы все бандиты воглаве с агентом лолитой сидели вечно с конфискацией всего
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПісля розмови Холодницького з Крючковим САП внесла до ЄРДР чотири провадження, де фігурують імена Порошенка, Кононенка та інших високопосадовців
 
 
 
 
 
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