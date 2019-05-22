 У представництві ЄС вважають, що Зеленський зуміє втілити рішення про розпуск Ради

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
"Я просто вірю, що все має бути зроблено відповідно до закону, і в той же час відображати волю народу. І я впевнений, що новому керівництву вдасться це зробити", - заявив Мінгареллі.
Також він прокоментував, чи може рішення про достроковий розпуск парламенту вплинути на відносини України з ЄС. "Чому? ЄС підтримує Україну, і ми готові допомоги усім, чим зможемо", - наголосив посол ЄС.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні Верховна Рада зірвала голосування щодо змін закону про вибори, відмовившись внести його до порядку денного.
А зараз починайте бібліографію Зе. щоб потім не забути цих історичних моментів.
Но они этого заслужили.
Где тут о роспуске? Мингарелли просто сказал что все должно быть по закону.
"Я просто верю, что все должно быть сделано в соответствии с законом, и в то же время отражать волю народа."
Источник: https://censor.net.ua/n3128288
Можно будет торговать без ограничений....
Ждут когда Зю впишется....
Очевидные же вещи..
Потом 3% и открытый список- это та же мажоритарка,
К тому же эти условия выдвинули вчера сами же депутаты.
Главное, что Луценко не подал в отставку. Это и есть соль всего. Из- за чего весь балаган .
Новый генпрокурор - вот чего не хотят ни под каким видом ни пэтя: ни его прихлебалы.
Вірити можна Яхве, і Бєні трошки.