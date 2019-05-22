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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:ВР (4829) Зеленський (1402) Євросоюз (2477) Мінгареллі (179)

 У представництві ЄС вважають, що Зеленський зуміє втілити рішення про розпуск Ради

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі прокоментував указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

"Я просто вірю, що все має бути зроблено відповідно до закону, і в той же час відображати волю народу. І я впевнений, що новому керівництву вдасться це зробити", - заявив Мінгареллі.

Також він прокоментував, чи може рішення про достроковий розпуск парламенту вплинути на відносини України з ЄС. "Чому? ЄС підтримує Україну, і ми готові допомоги усім, чим зможемо", - наголосив посол ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроекти Зеленського про вибори - повернення до традицій часів Ющенка, Януковича та Порошенка, - Найєм

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні Верховна Рада зірвала голосування щодо змін закону про вибори, відмовившись внести його до порядку денного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128288
 
   
 Топ коментарі
 
в скотомогильник и хлоркой присыпать
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Всю В.Зраду на смітник!
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Все банальнее: это соевые пердаки стравливают накопившуюся благодарность барыге
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Ну якщо в ЄС вважають, вони багаті, тому й все знають.
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а то друзяки вы наивный ли в натуре... какие друзья есть только сиюминутные выгоды интересы договорняки и моменты и УВСЕ точка... глаза разувайте.. наивный... У представництві ЄС вважають, що Зеленський зуміє втілити рішення про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 8227
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Так зачем же петя нас с ними сближал? У представництві ЄС вважають, що Зеленський зуміє втілити рішення про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 6188
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А ЗАЧЕМ ЗЕДЕБИЛ СБЛИЖАЕТ НАС И ПОДКЛАДЫВАЕТ ПОД ПУТИНА РОССИЮ????
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Что то я не припомню, что б Зе пуйлу руку пожимал и с медведчуком по ночам шушукался.
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Ще буде. Просто до 31.03.19 він був нецікавий ні )(уйлу, ні медведчуку, У представництві ЄС вважають, що Зеленський зуміє втілити рішення про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 8855
А зараз починайте бібліографію Зе. щоб потім не забути цих історичних моментів. У представництві ЄС вважають, що Зеленський зуміє втілити рішення про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 3411
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Дурик, методичку не ту схватил - эта для других сайтов...
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а что у этого макаронника записано в пятом пункте паспорта Атож. Вали буфетный трибун на землю обито ванную там тебя арабская гопота с бутылками в подворотнях заждалась.
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Странно!? Даже у Зерро увидили - "Олигархи уже не управляют страной" https://censor.net.ua/news/3128197/oligarhi_uje_ne_upravlyayut_stranoyi_oni_hotyat_odinakovyh_pravil_igry_glava_ap_bogdan
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Ви думаєте, що це в повітрі запах реваншу, - принюхайтеся! Це запах палаючих шин! Реванш не пройде! Андрій Парубій‏ @AndriyParubiy
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Все банальнее: это соевые пердаки стравливают накопившуюся благодарность барыге
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ну, не тяны. Выходи с шинами за палубия )) С вами сывочолый хетьман впереди) Брукивку уже "восстановил" за свой счет! Вперед за поцины мальдивы!! Всем свыногейтом, бу-га-га)))))
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Чего розбугагакался?Ещё сегодня санитары галаперидолу не давали?Добугагакаешся до смирительной рубашки,буйный.
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барыга капут. передачки будешь носить?
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да, дебил сказал, шизоиды подхватили.
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Чуєте слабке рип-рип від поривів вітру? Це мотузка шибениці треться в дерев"яний брус. У представництві ЄС вважають, що Зеленський зуміє втілити рішення про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 9553
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Какое днище, этот пагубий. Он серьезно думает, что его кто-то поддержит? "Страшно далеки они от нарда"(с)
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Не раскрывайте российских ноу-хау производства хлорированной нефти.
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Еще бы итальянцу сомневаться! У них национальная забава - разгонять парламент каждых полгода. Мог бы поделиться секретами с украинцами
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також не забуваємо, що в Італії зараз при владі правопопулісти, які відкрито симпатизують *****, роками утримують у в,язниці та судять українського війського, що приймав участь в АТО, виступають за зняття санкцій з кацапщини тощо...
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Как там у Парубия самочувствие? Волнуюсь... В представительстве ЕС считают, что Зеленский сумеет воплотить решение о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 990
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Це свідчить, що у «Газпрома», ще досить нафтобабла...
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Прям раша тудей - в заголовке одно прямая цитата совершенно другая
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"Я просто верю, что все должно быть сделано в соответствии с законом, и в то же время отражать волю народа. И я уверен, что новому руководству удастся это сделать", - заявил Мингарелли.
Где тут о роспуске? Мингарелли просто сказал что все должно быть по закону.
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Какой идиот такие посты пишет? Заголовок вообще не соответствует тексту.
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У нас и барыга не соответствовал Главнокомандующему 5 лет и ничё! Ты сглатывал.
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та никуда он не вставал - заметка перебрех слов Мингарелли от бениного УНИАНа.
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Он сказал правильно, все должно быть по закону.

"Я просто верю, что все должно быть сделано в соответствии с законом, и в то же время отражать волю народа."

Источник: https://censor.net.ua/n3128288
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Надо срочно жалобу в минстець! В письменном виде.
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ЕС выгодна капитуляция Украины....(кроме стран Балтии, но может быть еще Польши)
Можно будет торговать без ограничений....
Ждут когда Зю впишется....
Очевидные же вещи..
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Так даже в ЕС уже увидели что нынешняя Рада будет саботировать любые указы президента. Толку от такой Рады не будет, проще разогнать.
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Воля народа выражена в законах. И поэтому народ становится гражданами своей страны, чтоб выполнять её законы. Должно быть только по закону!
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А по якому закону свиноголові грабували державу, по якому закону працювала нелігітимна Рада. Закон це те що йде людям на користь!!!!!
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Я так понял что у вас ключевое слово корысть. И вы просто расстроены что свиноголові грабували державу, а вам не дают? Так вот что б такого не было все должны выполнять законы и отвечать за их невыполнение. Если рада работала не лигитимно то привлечь к ответственности тех кто это допустил и есть задача гаранта конституции, а не протаскивание в раду партии которая ему не нужна по закону.
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На самом деле уже была туева куча переговоров и договоров...но порохлбот это насекомое которому нужно отложить личинку.
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внучёк, включи лучше порнуху и подрочи, зачем тебе взрослые темы, в которых ты не шаришь?
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Оттак--3 дні,а вже купив представника ЄС.Шо далі буде--страшно уявити.Мабуть,одні "зради" для чоколяди.
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Ну итальянцы на примере Маркива прексно показали своё отношение к Украине! Им насрать не только на украинскую конституцию и законы, но и на свои законы... Сайт "русская весна" у них выше всех законов и доказательств.
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Маркив для итальянцев, верных сынов Муссолини, такой же иммигрант или сын иммигранта как араб или африканец. а погиб на донбассе чистокровный потомок Римских легионеров. был бы он русским, арабом, одинаково.
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смысл понятен, вернуть всех рыгов обратно в парламент, а европейски настроенные партии выкинуть
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Это жиропала бурбака- европейскинастроенный?🐷🐷🐷🐷
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Распустить сможет..,любой припез.д.ень может поломать любую сложную машину,но интересно каких он позовёт пусконаладчиков?Кто-то из вас любителей игрохера думал об этом.
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им в ес невдомек что он новый парламент с 3% процентами и закрытыми списками набрать хочет, каждый бандит и вор при бабле сейчас в парламент войдет, а он референдум на востоке проведет дружить или нет с росией, причем в бамбасии, уж как над петей потешались, у сталина мол шоколадная фабрика в берлине, а вот хер вам, референдум проведем дружить с росией или нет, я еще такого бреда не видел, давай жги еще, в приграничных областях референдум за контробанду, у цыган референдум про продажу наркотиков
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Вы понимаете, что значит закрытые списки. Это то, что если вы представили команду своей партии, то под такими номерами и в такой очередности они и проходят в раду . А то ставят вперёд поэтов и героев, а сзади идут кошельки, которые потом внезапно с ними местами и меняются. И в раде оказывается все тот же бойко, ляжко, вилкул. Вот и вся закрытость.
Потом 3% и открытый список- это та же мажоритарка,
К тому же эти условия выдвинули вчера сами же депутаты.
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я понимаю по этому и смеюсь с вас, что он обещал делает все ровно наоборот, предидущие гетьманы хоть немного совесть имели, а ваш зе вам с первого дня кое чем кое где провел, он же кричал сниму неприкосновенность, во власть буду набирать простых людей по конкурсу, и че начал чморить в тихую петю? где ваш зе? где обещания?
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Два дня в власти - не много ли вы хотите от зеленского?
Главное, что Луценко не подал в отставку. Это и есть соль всего. Из- за чего весь балаган .
Новый генпрокурор - вот чего не хотят ни под каким видом ни пэтя: ни его прихлебалы.
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так он за два дня сделал столько что ющенко за пять лет с трудом смог
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Вірить він,

Вірити можна Яхве, і Бєні трошки. У представництві ЄС вважають, що Зеленський зуміє втілити рішення про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 1883
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ представництві ЄС вважають, що Зеленський зуміє втілити рішення про розпуск Ради
 
 
 
 
 
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